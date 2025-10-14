Mitől retteg egy cégvezető? Mutatjuk! 

A technológia egyszerre ösztönzi az innovációt és növeli a kockázatokat. A mesterséges intelligencia és a digitális platformok gyors elterjedése felerősíti a fenyegetéseket és újfajta sebezhetőségeket hoz magával, ezért is elengedhetetlen a proaktív kockázatkezelés. Azok a szervezetek, amelyek a kibertudatosságot beépítik a kultúrájukba és a stratégiai tervezésbe, az MI-t alkalmazzák a kibervédelem és az innováció területén, valamint átfogó üzleti tervezést hajtanak végre, felkészültebbek és rugalmasabbak lehetnek. Sok vállalat átértékeli a kockázati tőke funkcióját, hogy megvédje a technológiára fordított jelentős beruházásait, hogy versenyképes maradjon a fejlődő MI-térben.

A kutatás szerint a rugalmas és ellenálló szervezetekre négy közös kockázati funkció jellemző:

Stratégiai kockázatkezelés: a kockázati szakemberek stratégiai tanácsokkal igazgatói szinten alakítják a vállalati döntéseket.

Stratégiai tőkeallokáció: a rizikókra úgy tekintenek, hogy az stratégiai értéket teremthet a kockázatátadás, a -megtartás és a -kezelés révén, így optimalizálva a tőkeallokációt ahelyett, hogy a veszélyeket az üzleti tevékenységhez kapcsolódó költségként kezelnék.

Egységes, átfogó kockázatkezelés: az egymással összefüggő – geopolitikai, pénzügyi, digitális, környezeti – kockázatokat rendszerszemléletű gondolkodással közelítik meg. A stratégiát és a teljesítményt a veszélyekkel összhangban alakítják.

Adatalapú tervezés: a korábbi modellek helyett elemzésekbe, forgatókönyv-modellezésbe, korrelációelemzésbe és valós idejű információszerzésbe fektetnek be, hogy ne csak reagálni, hanem előre jelezni is tudjanak.

A konvergáló és gyorsuló zavarok, kockázatok nyomására a cégvezetőknek egyedülálló lehetőségük van arra, hogy újrafogalmazzák, mit jelent a rugalmasság a modern világban. A technológiai átalakulás megatrendjei, a kereskedelem volatilitása, a szélsőséges időjárási események és a munkaerő fejlődése felborítja a status quót – ugyanakkor arra is sarkallaj a vezetőket, hogy gondolják újra a vállalati kockázatkezelés alapjait.

