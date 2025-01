Mit tenne a NATO, ha az Egyesült Államok tényleg fegyverrel próbálná megszerezni Grönlandot?

Hasonló okokból teljesen kizárható az a lehetőség is, hogy az 5. cikkelyt életbe léptetve a NATO megtámadja az Egyesült Államokat, vagyis – némi túlzással – saját magát. Bár a napokban a francia külügyminiszter harciasan közölte, hogy Európa megvédi szuverén határait, szavait senki nem vette komolyan – az EU még arra is képtelen, hogy egy proxyháborút megvívjon Oroszországgal, nemhogy kétfrontos konfliktust nyisson, és Putyin mellett még az USA ellen is bevesse az ukrajnai háború által elnyelt hadiipari készleteit. Ráadásul az 5. cikkely sokkal lazább, mint azt sokan képzelik: a szöveg lehetőséget ad a tagállamok szuverén döntésére, vagyis mindenki úgy száll be a konfliktusba, ahogyan azt a lehetőségei és az érdekei engedik. Nem feltételezhető, hogy sok tagállam lenne, amely Grönland miatt háborús gazdálkodásra váltana át, hogy az Egyesült Államok ellen harcoljon.

Egy dolog biztos: minimális a valószínűsége, hogy meg fog történni, de amennyiben Trump valóban fegyverrel ad nyomatékot vásárlási szándékának, az a nemzetközi intézményrendszerbe vetett hit és a sokszor emlegetett, de egyre üresebben csengő szabályokon alapuló rend összeomlásához vezetne, a NATO pedig – legalábbis abban a formában, ahogyan ma ismerjük – megszűnne létezni.

***

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Makronóm álláspontjával.

Kapcsolódó:

Fotó: Will Oliver/MTI/MTVA



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.