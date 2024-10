Miközben az amerikai fogyasztás felpörgeti a gazdaságot, az európaiak megtakarítanak

2024. október 11. 16:44

Az európai gazdaság lejtmenete többféle magyarázattal is indokolható, a Financial Times is beszámolt egyről. Úgy vélik, mivel jóval rosszabb az euróövezeti háztartások hangulata, mint az amerikai társaiké, ezért a hiányzó fogyasztás negatívan hat az EU gazdasági teljesítményére.

Matus Tibor

A szerző a Makronóm újságírója. A szaklap arra mutatott rá, hogy az európai háztartások magasabb arányban takarítanak meg, mint a járvány előtti időszakban. Az adatok egyértelmű és tartós eltérést mutatnak az élénkebb amerikai fogyasztók viselkedésétől. A pandémia idején, mivel a fogyasztók otthon maradtak, a megtakarítási ráták az Atlanti-óceán mindkét oldalán megugrottak. Ám míg az amerikaiak azóta szabadjára engedték a költekezést, az európaiak az ukrajnai háború kezdetétől a gazdasági bizonytalanság érzésével küzdenek. Az Eurostat múlt héten közzétett adatai szerint a második negyedévben a háztartások megtakarítási rátája hároméves csúcsra, 15,7 százalékra emelkedett, ami jóval meghaladja a járvány előtti 12,3 százalékos átlagot. Bár az általános adatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül, a tendencia jelentősen eltér az Egyesült Államokban, ahol a kiadások hozzájárultak a gazdasági fellendüléshez. A második negyedévben a személyes megtakarítási ráta 5,2 százalék volt, ami jóval a 2010–19 közötti 6,1 százalékos átlag alatt van. Az FT megszólította a Moody’s Analytics vezető közgazdászát, aki szerint ez a különbség az egyik fő oka annak, hogy az Egyesült Államok gazdasága gyorsabban nőtt, mint az európai. Ahogy Mark Zandi fogalmazott: Az amerikai fogyasztó vezeti a globális gazdasági vonatot.” Az OECD legfrissebb előrejelzései szerint a bruttó hazai termék 2,6 százalékos növekedést mutat az idén az Egyesült Államokban, míg az euróövezetben mindössze 0,7, az Egyesült Királyságban pedig 1,1 százalékos bővülést várnak. Zandi szerint az élénk részvénypiac és a magas ingatlanárak segítették az amerikai háztartások vagyonának növekedését. Európában pedig, ahol a részvénytulajdonlás kevésbé széles körű, a részvényárak emelkedése ennek csupán kisebb lökést adott. A másik különbség az, hogy az európai lakástulajdonosoknak több rövidebb lejáratú jelzáloghitele van, ami arra készteti őket, hogy többet takarítsanak meg, számítva a magasabb kamatfizetésekre. Ezzel szemben sok amerikai ingatlantulajdonos 15 és 30 éves fix kamatozású jelzálogkölcsöne rekordalacsony kamatlábakhoz kötődik. Így a tengerentúli háztartások kényelmesebben érezték magukat a viszonylag alacsony megtakarításaik mellett is, és míg az európai fogyasztó nagyon-nagyon óvatos lett, az amerikai sokkal könnyebb szívvel költ. Az Egyesült Királyságban is óvatosak a fogyasztók. A héten közzétett hivatalos adatok szerint a brit háztartások megtakarítási rátája a második negyedévben hároméves csúcsra, 10 százalékra emelkedett, ami jóval magasabb, mint a 2010–2019-es 7,5 százalékos átlag. Egy másik közgazdász szerint az európai háztartásoknak a koronavírus-zárlatok során elért vagyongyarapodása azóta elpárolgott, és többet fektetnek be a lakhatásukba, mint a járvány előtt, ami szintén növeli az eurózóna megtakarítási adatait. Elemzők rámutattak arra is, hogy a magasabb fizetések egyelőre nem növelték a bizalmat és a kiadásokat.

Európában az óvatossághoz hozzájárulhat a közel-keleti konfliktus esetleges eszkalációja, hiszen az EU jobban függ a térségből érkező energiaellátástól, mint az Egyesült Államok. Emellett a gyenge gazdasági növekedés is rontja a közhangulatot, Németországban például a legutóbbi negyedévben jócskán visszaesett a termelés, és jól látható, hogy ezek a bizonytalanságok is inkább a megtakarításokat ösztönzik. Az amerikai megtakarítási ráták továbbra is alacsonyabbak a járvány előtti szintnél. A közgazdászok azonban arra figyelmeztettek, hogy a megtakarítási adatokat azért nehéz megbecsülni, mivel azok két bizonytalan szám – a jövedelem és a fogyasztás – közötti különbséget jelentik, amelyek sohasem állandók. Kapcsolódó: Címlapfotó: Pixabay

