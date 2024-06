Eszelős összeg látott napvilágot, ezért nyerte meg Kína az autópiaci csatát

A szerző a Makronóm újságírója.

Szinte felrobbant a globális kereskedelmi színpad, amikor a közelmúltban Biden elnök bejelentette a Kína elleni büntetővámokat. Az extra tarifák közül a legsúlyosabb csapást a kínai elektromos autók behozatalára mérte: a 100 százalékos extravám olyan háborút jelent, amely mellett éppen a Biden által ugyanezért agyonkritizált Trump elnök Kína-ellenes kereskedelmi intézkedései is eltörpülnek. A példáját várhatóan követni fogja Kanada, az Európai Unió pedig a napokban jelentette be, hogy a jelenleg is fennálló 10 százalékos vámra kínai vállalattól függően 17,4–38,1 százalékos büntetőtarifát tol rá, miután – mint azt az Európai Bizottság állítja – megbizonyosodott róla, hogy a kínai autógyárak az állami támogatásoknak köszönhetően tudják alacsony árakon „elárasztani az európai piacot”.

Ursula von der Leyen csapatának az indoklása igaz is, meg nem is. Míg ők pusztán azzal érvelnek, hogy a kínai elektromos járművek az állami támogatásnak köszönhető áraikkal hódítanak a globális piacon, az érintett vállalatok és maga Peking is a járműveik kiugróan magas teljesítményére mutogatnak magyarázatként. Mindkét indoklás igaz. Miközben a kínai elektromosok gyártói valóban hatalmas háttértámogatást kaptak, a termékeik minősége olyan ütemben nőtt, hogy mára szinte mindenkit maga mögé utasított a világpiacon.