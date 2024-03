Így tarolták le a kínai autók két év alatt a világot

Megnyílt az orosz piac

A sikertörténet írásához jelentősen hozzájárult az ukrajnai háború is. A szankciók miatt a nyugati vállalatok, köztük a Volvo, a General Motors, a Ford, a BMW, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Renault, a Toyota, a Honda és a Nissan leállították a gépkocsiexportot Moszkva felé, a gyártók pedig (Mercedes-Benz és a Volkswagen) fokozatosan megszüntették a helyi tevékenységeiket. Az orosz autópiacon tehát jármű- és alkatrészhiány alakult ki.

Kína köszönte szépen a Nyugatnak, fogta a bőröndjét, majd gyorsan beköltözött Oroszországba. Úgy töltötte ki a hiányt, mintha soha nem lett volna.

A kínai márkák piaci részesedése már 2022-ben 9-ről 37 százalékra ugrott, az arány pedig a mai napig folyamatosan nő. Az adatok szerint a legtöbbet eladott márka 2023-ban a hazai gyártású Lada volt (324 446 darab), utána azonban a másodiktól a hetedik helyig kínai modellek sorjáznak a listán. Az eladási győztes a Chery volt (118 950 járművel), ezt a Haval követte 111 720 értékesítéssel. A top 10-es listán ott van még a Geely (93 553), a Changan (47 765), az Exeed (42 152) és az Omoda (41 983 eladott kocsival).

A piaci részesedést tekintve 2023 végén a kínai személygépjárművek 76,1 százalékát tették ki az Oroszországba irányuló autókereskedelemnek, Peking exportja tehát 543 százalékkal nőtt 2023-ban.

Egy verhetetlen érv

Az okok között végül ott találjuk a technológiai fejlettséget, amelyben jelenleg az ázsiai nagyhatalom verhetetlen a globális piacon. A kutatás-fejlesztés a zöldenergia-tároló rendszerek és a szoftveres megoldások területén olyan volumenű, hogy tavaly a kínaiak zsinórban negyedik éve voltak listavezetők a hivatalosan benyújtott nemzetközi szabadalmak tekintetében – a NEV-eket gyártó tíz legnagyobb kínai vállalat több mint 100 ezer szabadalommal büszkélkedhet világszerte, és ez a menetelés egy pillanatra sem áll le.

A legnagyobb küzdelem az energiatároló rendszerek területén zajlik: az újgenerációs lítiumion szilárdtest-technológiában elért elsőség az egész iparág csúcsára repítheti a győztest. A kínai gyártók 2023-ban a BYD-vel és a CATL-lel az élen zsinórban mutatták be legújabb fejlesztéseiket, aztán vettek egy nagy levegőt, és egy olyat húztak, ami Nyugaton elképzelhetetlen lenne: konzorciumba tömörültek a legnagyobb kutatólaborokkal és befektetési alapokkal, hogy a tudást és a pénzt összeadva elsők legyenek a versenyben.

A felsorolt három ok elegendő is volt ahhoz, hogy az ázsiai nagyhatalom átvegye a világuralmat a globális elektromosautó-piacon. Mindez óriási vörös felkiáltójel lehet az Egyesült Államok és az Európai Unió felé: a blokkosodással és a kereskedelmi háborúkkal nem érik el céljaikat. A tévhit, miszerint a Nyugat egyenlő a világgal, már a külpolitikában is súlyos következményekkel járt – elég csak egy pillantást vetni az ukrajnai háború szankciós következményeire és a globális dél taktikájára. Kína az ellene hozott tilalmak és korlátozó rendelkezések ellenére is meg fogja találni a piacát (ha a Nyugat tálcán kínálja neki, mint Oroszország esetében, akkor pláne), miközben nem lankadó türelemmel keresi a legjobb amerikai és EU-s lehetőségeket.

