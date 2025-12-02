Diplomáciai fordulat: magyar útra lép a baloldali brit kormány

A brit kormányfő a Lady Mayor’s hétfő esti bankettjén tartott beszédében – ahogy a Politico is kiemelte – élesen ostorozta a korábbi konzervatív kabinetek hozzáállását Kínához, amelyet megdöbbentőnek és a kötelesség elmulasztásának nevezett. Keir Starmer szerint hiba volt a távolságtartás, miközben Peking a technológia, a kereskedelem és a globális kormányzás meghatározó ereje, amely ugyanakkor nemzetbiztonsági fenyegetést is jelent az Egyesült Királyság számára. A miniszterelnök úgy látja, hogy a konzervatív időszak ingadozó politikája idejétmúlt, és a jövőben nem szabad bináris választásokban gondolkodni.

Keir Starmer új irányba fordítaná a brit Kína-politikát, bírálva a konzervatívok távolságtartását. A miniszterelnök pragmatikus együttműködést sürget.

Forrás: Adrian Dennis / AFP

Brit pragmatizmus a külpolitika középpontjában

Starmer azt mondta, hogy az ország első számú kötelessége a biztonság védelme, ám éppen a „kemény lépések” teszik majd lehetővé a gazdasági és politikai együttműködést Pekinggel.