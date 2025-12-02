Ft
12. 02.
kedd
Diplomáciai fordulat: magyar útra lép a baloldali brit kormány

2025. december 02. 13:39

Keir Starmer londoni beszédében hosszasan bírálta elődei Kína-politikáját, és jelezte: szakítani akar a „forró-hideg” külpolitikai ciklusokkal. A brit nyitás szerinte elkerülhetetlen, mert Kína felemelkedése nagyobb hatással van az emberek életére, mint bármely más globális folyamat.

2025. december 02. 13:39
A brit kormányfő a Lady Mayor’s hétfő esti bankettjén tartott beszédében – ahogy a Politico is kiemelte – élesen ostorozta a korábbi konzervatív kabinetek hozzáállását Kínához, amelyet megdöbbentőnek és a kötelesség elmulasztásának nevezett. Keir Starmer szerint hiba volt a távolságtartás, miközben Peking a technológia, a kereskedelem és a globális kormányzás meghatározó ereje, amely ugyanakkor nemzetbiztonsági fenyegetést is jelent az Egyesült Királyság számára. A miniszterelnök úgy látja, hogy a konzervatív időszak ingadozó politikája idejétmúlt, és a jövőben nem szabad bináris választásokban gondolkodni.

Keir Starmer új irányba fordítaná a brit Kína-politikát, bírálva a konzervatívok távolságtartását. A miniszterelnök pragmatikus együttműködést sürget.
Forrás: Adrian Dennis / AFP

Brit pragmatizmus a külpolitika középpontjában

Starmer azt mondta, hogy az ország első számú kötelessége a biztonság védelme, ám éppen a „kemény lépések” teszik majd lehetővé a gazdasági és politikai együttműködést Pekinggel. 

Hivatalba lépése óta több miniszter is Kínába utazott befektetéseket keresni, és a brit kormányfő maga is készül Pekingbe látogatni a jövő év elején, miután a G20-as csúcson röviden egyeztetett Li Csianggal. 

E törekvések ellenére a „szupernagykövetség” londoni felépítése továbbra is politikai viták tárgya, miközben a kormányt tanácsadói szerepvállalása miatt is érik bírálatok a kémkedési ügyben. A beszéd másik hangsúlyos része a Brexit utáni brit szerep újradefiniálásáról szólt. 

Starmer szerint az ország ismét kifelé fog fordulni, és határozottan képviseli majd saját érdekeit a világpolitikában. 

A miniszterelnök a Konzervatív Párt és a Reform UK szavazóinak is odaszúrt, amikor a „maró, befelé forduló hozzáállást” kritizálta, és arról beszélt, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének elhagyása csak „sérelmet, nem pedig reményt” kínálna – szerinte ez „egy hanyatló, kisebb Britannia víziója, nem pedig a Nagy-Britanniáé”.

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP

 

pipa89
2025. december 02. 13:50
🤢🤮🤮 Na, ezt az ürgét is vihetik a süllyesztőbe. Kb. annyit ér a City of Londonban, mint Macron vörös pajzsos bőre, mint Merz von der BlackRocké, vagy Bilderbergina von der Pfeizeré.
Gubbio
2025. december 02. 13:48
Hiány állt be a szocialista kasszában? - Kell a pénz Ukrajna támogatásához.
belbuda
2025. december 02. 13:47
A cím a hét legjobb vicce…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
