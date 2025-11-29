Orbán egy hullámhosszon van az új japán kormányfővel – Interjú Abe Sinzó volt tanácsadójával

A japán egy szigorú elvekre épülő, hagyományos társadalom. Ősi szokások, családi értékek, munkahelyi viselkedási szabályok, és így tovább. Bár a nagyvárosok multikulturálisak, a vidéki élet mélyen tradicionális. Milyen mélyen ivódott be a woke a társadalmukba?

Teljesen igaza van abban, hogy Japán inkább egy homogén ország, és megőrizte a társadalmi kohéziót, ugyanakkor ellentmondásos módon éppen e hosszú múltra visszatekintő hagyományok miatt a Japánban bekövetkezett változások nagy vonzerőt jelentenek, nagy érdeklődést váltanak ki a japán emberek körében. Fontos, hogy a változás mindig fokozatos, stabil ütemű legyen, ne hirtelen és gyors, mégis, ami most Japánban történik, az gyors és éles, és ez aggodalommal tölti el a japánokat. Tokió közelében egy nagyobb kurd lakosságcsoport telepedett le például, a megjelenésükről nagyon sokat beszélnek a japán közösségi médiában. Ez az egyik jelenség, ami élesen megmutatja, hogy sokan magyon aggódnak a változások hirtelensége miatt.

Sok közöt érték és érdek lehet Japán és Magyarország között: ilyen az amerikai kapcsolat stratégiai fontossága, az ország szuverenitásának megőrzése, az élet hagyományos értékei. És van a migrációs politika, az új japán miniszterelnök új migrációs politikát tervez. Milyen problémái vannak Japánnak a bevándorlással?

Az új miniszterelnök azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy portfóliójának a része lesz a japán bevándorlási politika felülvizsgálata. És kiemelte azt a tényt, hogy a jelenlegi szabályozás alapján Japánban ingatlant vásárolhat nemcsak egy helyi lakos, de akár egy külföldi látogató is, míg a japánok ugyanezt nem tehetik meg például Kínában. Tehát a viszonosság az egyik dolog, amit az új miniszterelnök komolyan érvényesíteni szeretne. Nem vezettek még be új migrációs szabályozásokat, mert ehhez új törvényjavaslatokra lenne szükség, és az új miniszterelnöknek először elsősorban a mindennapi élettel kapcsolatos kérdéseket kell megvizsgálnia, mielőtt ezekkel a kérdésekkel foglalkozna. Létrehoztak azonban egy különbizottságot, amely szakértőket, közgazdászokat tömörít, hogy megvizsgálja, milyen új szabályozások lennének kívánatosak.

Említette Kínát. Egy új világrend közeleg, és Kína domináns hatalommá vált Ázsiában. Mit tesz Japán Kína befolyásának ellensúlyozására a régióban?