Orbán egy hullámhosszon van az új japán kormányfővel – Interjú Abe Sinzó volt tanácsadójával

Takaichi Abe Shinzo politikájának követője. Milyen értelemben?
Sok szempontból. Amikor a hagyományos értékek fontosságáról, amikor a konzervatív programok fenntartásáról van szó, Abe Shinzo és Takaichi Sanae pontosan ugyanazon az oldalon állnak. Amikor Tajvan kiemelkedő fontosságáról, amikor a nemzetbiztonság fontosságáról van szó, ugyanazokat a nézeteket osztják.
Végül, a japán-magyar kapcsolatokról. Az utolsó miniszterelnöki találkozóra 2019-ben került sor Abe és Orbán között. Tervezi-e Japán magas szintű találkozót a közeljövőben? Ha nem, mi ennek az oka? Magyarország gazdaságilag és politikailag nem annyira fontos Japán számára?
Amit elmondhatok, az az, hogy Takaichi miniszterelnök asszony maga dönti el, mely országokba látogat, és milyen vezetőkkel találkozik. Ez nem olyasmi, amit a diplomaták, a külügyminisztérium bürokratái javasolhatnak a miniszterelnöknek. Amikor végső döntésre kerül a sor, az Takaichi asszony személyes döntése.
Én nagyon remélem, hogy Takaichi találkozni fog Orbán Viktorral, és lesz lehetőség az eszmecserére, mert sok közös vonást fognak találni egymás nézeteiben a társadalmi integritás, a kulturális integritás vagy az identitás megőrzése terén.
Ezek közös értékek a két vezető között. Azt gondolom, Takaichi nagyon biztatónak találná ezt a találkozást, hogy Orbánban egy olyan személyre lel, aki sok tekintetben azonos hullámhosszon van vele.
Ugyanaz a kérdés másképp, a gazdaság, a vállalatok szemszögéből: míg a kínaiak beruháznak, kereskednek Magyarországgal, a japán vállalatok vonakodnak befektetni nálunk. Mi ennek az oka?
Ezek a kínai vállalatok nemcsak gazdasági számításaik miatt fektetnek be Magyarországon, hanem azért, mert a Kína-Magyarország kapcsolat megrengeti az egész európai láncot. Tehát a kínaiak arra a kapcsolatra összpontosítják a figyelmüket, amelyet Magyarország képvisel az európai gazdasági láncolatban. Ilyen típusú politikai motivációik a japán vállalatoknak nincsenek. Ha azonban egy jó kapcsolat épülne ki a két vezető, Orbán és Takaichi között, az tartós hatással lenne a japán üzleti vezetők gondolkodásmódjára. Remélem tehát, hogy ez a folyamat jó találkozókkal beindul majd, Orbánnak és Takaichinek erre kellene törekednie.
A beszélgetés a Danube Institute Lectures nevű podcast-jának leirata. Az eredeti interjút itt hallgathatja meg.
Fotó: Gyurkovits Tamás / Hungarian Conservative