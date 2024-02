Kínos: lerobbant a brit flotta büszkesége, így részt sem vesz a NATO-hadgyakorlaton

Rájár a rúd a brit hadiflottára. A NATO megkezdte a hidegháború óta legnagyobb szabású hadgyakorlatát, a Steadfast Defendert (31 ország 90 ezer katonájával), amelyet egyértelműen Oroszország számára szerveznek, hogy Moszkva lássa, mivel kerülne szembe, amennyiben eszkalálódna a háború.

A gyakorlaton főszerepet kapott a brit haditengerészet büszkesége, a HMS Queen Elisabeth repülőgép-hordozó, amely (tengeri főhadiszállásként) egy brit, amerikai, dán és spanyol hadihajókból álló rajt vezetett volna. Azért csak volna, mert a hajós átok megint utolérte a briteket: a hordozó részt sem fog venni a Norvégia sarkvidéki partjainál zajló eseményen, miután

már a kifutás előtt meghibásodott a hajócsavarja.

Mintatestvérek

A Queen Elisabeth helyét a másik, ugyanilyen típusú hordozó, a Prince of Wales veszi át. Ezzel a cserével a helyzet fordítottan, de kísértetiesen emlékeztet arra, ami 2022 nyarán történt.

Akkor épp a Prince of Wales indult volna az Atlanti-óceánt átszelve egy Kanadával közös gyakorlatra, ám a Portsmouthból történt kihajózás után egy nappal már le is horgonyzott Nagy-Britannia déli partjainál, miután súlyos műszaki hibát jelentett.

Pontosan ugyanaz történt vele, mint most a testvérhajóval: a jobb oldali hajócsavarjának a tengelye sérült meg. Akkor a Queen Elisabeth ugrott be a helyére, most pedig a Prince of Wales adja vissza a kényszerű szívességet.