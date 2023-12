Németország befektetői sivataggá válhat a költségvetési trükközés miatt

Az Intel mellett felbukkant a TSMC is, a tajvani chipgyártó egy 10 milliárd eurós drezdai beruházásról állapodott meg Scholzékkal úgy, hogy 5 milliárdot Németország is beletolna az építkezésbe. Ezzel párhuzamosan a kormány a német Infineonnal, a Bosch-sal és az amerikai GlobalFoundries chipgyártóval is üzletet kötött – valamennyivel úgy, hogy igen bőkezű állami támogatási ígéretekkel ösztönözték a vállalatokat. Olyanokkal, amelyekről éppen most állapította meg a legfelsőbb bíróság, hogy hozzájuk sem lehet nyúlni.

Kártyavár

Mindenki, aki részese volt a nagyívű tervezésnek, feszülten figyeli Scholzékat, hogyan próbálnak meg kimászni saját csapdájukból. Abban teljes az egyetértés, hogy amennyiben a finanszírozási problémák miatt kútba esnének a tervek, az Németország befektetői megítélését hosszú időre a mélypontra küldi.

Sven Schulze, az ellenzéki CDU színeiben politizáló Szász-Anhalt tartomány gazdasági és mezőgazdasági minisztere a Financial Timesnak véleményezte a kialakult helyzetet. Mint mondta:

Teljes katasztrófa lenne Németország számára. Olyan befektetői kép alakulna ki, amely azt tükrözné, hogy ez egy megbízhatatlan ország. Akkora csapást jelentene, amilyet még nem láttunk a háború utáni történelmünkben.

Márpedig maga Olaf Scholz sem tud túl optimistán nyilatkozni. Folyamatosan azt hangoztatja, hogy a német chipgyártás beindítása egész Németországnak és Európának is az érdeke, és „nagyon szeretné”, ha minden a tervek szerint haladna.

Habeck gazdasági miniszter még borúsabban látja a jövőt. Szerinte a kormány kénytelen lesz az állami támogatások listáját újra átnézni, és eldönteni, mely beruházások esetében fogják vissza vagy állítsák le teljesen azokat.

Lindner pénzügyminiszter közben azzal próbálja meg nyugtatgatni a befektetőket, hogy biztosítja őket: minden olyan megállapodás, amely jogilag már kötelező érvényű, a megbeszéltek szerint halad a maga útján. Példaként a svéd Northvolt akkumulátorgyárat említi, amely 5 milliárdos befektetési tervvel érkezett Németországba, amihez 500 millió eurós hozzájárulást vár. Ezt az összeget még elő tudta teremteni a kormány – éppen jókor ahhoz, hogy valamennyi pozitívumot is fel tudjon mutatni a káoszban.