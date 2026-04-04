04. 06.
hétfő
04. 06.
müpa bartók tavasz Káel Csaba Sebestyén Márta opera 2026 húsvét Pesti Vigadó

Hangos húsvét napján – Sebestyén Márta-koncerttel, kivirágzott keresztfával és Bachhal várják a közönséget a Pesti Vigadóban és a Müpában

2026. április 04. 11:07

Az április 1. és 12. között zajló Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében. A fesztivál záró előadása pedig egy különleges kortárs opera, a Szindbád, az ománi tengerész magyarországi bemutatója lesz. Utóbbi rendezőjét, a Müpa vezérigazgatóját, Káel Csabát kérdeztük.

Farkas Anita

Idén már hatodik alkalommal kerül sor a fesztiválra, mit mutat a mérleg?

A Bartók Tavasz indulásának évében, a pandémia miatt online rendeztük meg a fesztivált. Szokatlan helyzetben találtuk magunkat, nehéz volt, hogy nem élőben láthatjuk-hallhatjuk a fellépőket. Viszont ez a furcsa szituáció azt eredményezte, hogy a Bartók Tavasz égisze alatt a világ különböző, méltán elismert, nagy múltú helyszíneiről jelentkeztek be művészek, például a Royal Albert Hallból vagy a milánói Scalából, így a koncertek előtt mindig elhangzott, hogy az eseményre a Bartók Tavasz keretében kerül sor. Megismerték a fesztivál nevét nemcsak itthon, de külföldön is. Valóban, idén már hatodszorra köszönthetjük a fesztiválra érkezőket. Sokan már ismerik, sőt várják az eseményt, a külföldiek pedig egyre inkább tudják, hogy Magyarországon létezik egy olyan A kategóriás  összművészeti fesztivál, 

ahol évről évre világsztárok lépnek fel és ahol a magyar kultúra képviselőivel is lehet találkozni.

Aminek az ideje ráadásul ezúttal egybeesik a húsvéttal, ez is tükröződik a kínálatban?

A húsvétot ünnepelendő három programunk is lesz. Április 7-én Sir John Eliot Gardiner, a barokk és klasszikus zene úttörő alakja lép fel a fesztiválon. Egy többszörös Grammy-díjas karmesterről van szó, aki a brit zenei élet meghatározó személyisége. Most a 2024-ben általa alapított The Constellation Choir & Orchestra (CCO) élén érkezik Budapestre. Műsorukon Bach húsvét második napjára komponált két kantátája, valamint a bachi egyházzenei életműben kivételes helyet elfoglaló, nagyszabású Húsvéti oratóriuma is szerepel.

De még előtte, április 4-én Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Hangos húsvét napján… című közös estje a húsvéthoz kötődő hagyományvilág rendkívüli gazdagságát tárja fel. 5-én pedig a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című előadását láthatjuk, ahol az ünnephez kapcsolódó táncjátékban a felekezeti liturgia és a Kárpát-medence vidékeinek ősi, paraszti népszokásai és énekei bűvölik majd el a nézőket.

A fesztivált a Szindbád, az ománi tengerész című kortárs opera magyarországi bemutatója zárja az Ománi Királyi Opera és a Müpa közös produkciójaként, amelynek rendezője is. Hogyan kapcsolódik ez a mű a bartóki szellemiséghez?

Különleges és hálás feladat az első ománi opera színrevitele itt, Magyarországon. A hazai bemutatón is a kultúrák találkozásának lehetünk szem- és fültanúi, a dallam és a látvány egymást erősítve viszi a közönséget egy varázslatos utazásra. A kultúrák és az ősi dallamok felfedezése, illetve bemutatása Bartók számára is az egyik legfontosabb küldetés volt, 

sőt Bartókot népdalgyűjtőként az első világzenésznek is szokták hívni. 

Kevesen tudják, de arab népzenei gyűjtést is végzett Algériában, és rögzített is 180 dallamot. Ebben a felfedezés iránti vágyban mutatkozik meg leginkább a hasonlóság, ami Bartók életútját és Szindbád történetét is átszövi. 

A két Müpa által szervezett fesztivállal, a Bartók Tavasszal és a Liszt Ünneppel ugyanaz a célunk: megismertetni a közönséget azzal a két magyar világnagysággal, akik óriási hatást gyakoroltak a 19., illetve a 20. század művészetére, és közel hozni őket és művészetüket a ma emberéhez.

 

Nyitókép: A Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című húsvét táncjátéka 2026. április 5. 19 órától látható a Müpa — Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az előadás a Bartók Tavasz keretében a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttessel közös programként, a Müpa szervezésében valósult meg. (Fotó: Müpa/Bartók Tavasz)

 

szim-patikus
2026. április 04. 21:14
Normális hívő mélyen leszarja a Fideszes Bachhanáliát műmagyarkodó Sebestény Mártával az élen. (kinek kell húsvétkor az ajjajaj, hajjajaj sejde rutyutyu meghajlítva?)
mlotta
2026. április 04. 16:11
Áldott Húsvétot! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.
