Hangos húsvét napján – Sebestyén Márta-koncerttel, kivirágzott keresztfával és Bachhal várják a közönséget a Pesti Vigadóban és a Müpában

A húsvétot ünnepelendő három programunk is lesz. Április 7-én Sir John Eliot Gardiner, a barokk és klasszikus zene úttörő alakja lép fel a fesztiválon. Egy többszörös Grammy-díjas karmesterről van szó, aki a brit zenei élet meghatározó személyisége. Most a 2024-ben általa alapított The Constellation Choir & Orchestra (CCO) élén érkezik Budapestre. Műsorukon Bach húsvét második napjára komponált két kantátája, valamint a bachi egyházzenei életműben kivételes helyet elfoglaló, nagyszabású Húsvéti oratóriuma is szerepel.

De még előtte, április 4-én Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Hangos húsvét napján… című közös estje a húsvéthoz kötődő hagyományvilág rendkívüli gazdagságát tárja fel. 5-én pedig a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfája című előadását láthatjuk, ahol az ünnephez kapcsolódó táncjátékban a felekezeti liturgia és a Kárpát-medence vidékeinek ősi, paraszti népszokásai és énekei bűvölik majd el a nézőket.

A fesztivált a Szindbád, az ománi tengerész című kortárs opera magyarországi bemutatója zárja az Ománi Királyi Opera és a Müpa közös produkciójaként, amelynek rendezője is. Hogyan kapcsolódik ez a mű a bartóki szellemiséghez?

Különleges és hálás feladat az első ománi opera színrevitele itt, Magyarországon. A hazai bemutatón is a kultúrák találkozásának lehetünk szem- és fültanúi, a dallam és a látvány egymást erősítve viszi a közönséget egy varázslatos utazásra. A kultúrák és az ősi dallamok felfedezése, illetve bemutatása Bartók számára is az egyik legfontosabb küldetés volt,