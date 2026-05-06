„Nem kell(ett volna) sem Radnai Márknak, sem a Tháliának, sem másnak bocsánatot kérnie a black face-ügy miatt. Lassan tíz évvel az európai elhallgattatás falát áttörő fehér »Porgy és Bess« előadásunk után megállapíthatom, hogy a bemutató szériáját követő további három sorozat 22 estéje úgy vált az egyetemes operakultúra ünnepévé az Andrássy úton és az Erkelben is, hogy semmilyen pert vagy büntetést nem kellett elszenvednünk.

Az OPERA és a személyes véleményem szerint sem lehet a szerzői jog parttalan, nem mehet szembe általános emberi értékekkel. Nem köthet ki pl. bőrszínt, mert azzal megkülönböztet, ha pedig kiköti, engednie kell a kitételt teljesíteni próbáló optikai eljárásokat (most körülírtam a feketére sminkelést). A black facing Amerikában teljesen mást jelent régi, ocsmány fehér kabarettisták gúnyolódása nyomán, oké. Nálunk meg, ha egy leányt húsvéthétfőn leöntenek vízzel, annak van önmagán túlmutató jelentése. Vagy a vöröscsillagnak. Tehát ezek a »kulturális tiltások« is okafogyottak globális értelmezési tartományon megfuttatva.