Összeállt Magyar Péter leendő miniszterelnök csapata – meglepetésnevek is feltűntek benne

A cikk a Mandiner VIII. évfolyamának 19. számában megjelent írás online változata. A megjelenés óta Magyar Péter változtatásokat jelentett be a kormány összetételében.

Május 9-én tartja alakuló ülését a parlament – a gyorsaság nem véletlen, Magyar Péter már a kampány alatt jelezte, szélsebesen meg akarja alakítani az új kormányt. Azt is közölte, hogy csúcsminisztériumok helyett szaktárcákat hoz létre. Az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest jelölte a leendő kormánypárt, a Tisza képviselőcsoportját pedig Bujdosó Andrea vezeti, aki eddig a fővárosi frakció élén állt.

Sógor a kormányban

A Decathlontól érkezik a belügyminiszteri székbe Pósfai Gábor, aki hét évig ügyvezetőként irányította a sportáruházlánc magyarországi, majd hat évig az osztrák egységét. Ő látta el az utóbbi bő egy évben a Tisza Párt operatív vezetését. Emlékezetes, Pósfai azután vette át a korábbi operatív vezető, Radnai Márk szerepét, miután kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen Radnai Magyar Péter neveltetésének körülményeire tett megjegyzést.