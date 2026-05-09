kormány tisza párt radnai márk Magyar Péter miniszter

Összeállt Magyar Péter leendő miniszterelnök csapata – meglepetésnevek is feltűntek benne

2026. május 09. 06:17

Bemutatjuk az új kormány embereit.

Konopás Noémi
Bokor Gábor
A cikk a Mandiner VIII. évfolyamának 19. számában megjelent írás online változata. A megjelenés óta Magyar Péter változtatásokat jelentett be a kormány összetételében.

Május 9-én tartja alakuló ülését a parlament – a gyorsaság nem véletlen, Magyar Péter már a kampány alatt jelezte, szélsebesen meg akarja alakítani az új kormányt. Azt is közölte, hogy csúcsminisztériumok helyett szaktárcákat hoz létre. Az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest jelölte a leendő kormánypárt, a Tisza képviselőcsoportját pedig Bujdosó Andrea vezeti, aki eddig a fővárosi frakció élén állt.

Sógor a kormányban 

A Decathlontól érkezik a belügyminiszteri székbe Pósfai Gábor, aki hét évig ügyvezetőként irányította a sportáruházlánc magyarországi, majd hat évig az osztrák egységét. Ő látta el az utóbbi bő egy évben a Tisza Párt operatív vezetését. Emlékezetes, Pósfai azután vette át a korábbi operatív vezető, Radnai Márk szerepét, miután kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen Radnai Magyar Péter neveltetésének körülményeire tett megjegyzést. 

Az utolsók között jelentette be Magyar Péter az igazságügyi miniszter személyét. A jogi tárca vezetését Melléthei-Barna Márton kapja, aki a kezdetek óta Magyar munkatársa, egyébként a párt jogi ügyeit intézi. Magyar és Melléthei-Barna kapcsolata még az egyetemen kezdődött, egyesek még Radnai Márknál is fontosabb bizalmi emberként tartják számon. Nem elhanyagolható az sem, hogy Melléthei-Barna Magyar sógora. A leendő miniszterelnök húga a férje kormányzati megbízatása idejére felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy „a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék”. 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bigfater73
2026. május 09. 08:04
Összekukázott, lomis, használpiaci garnitúra, mindenféle garancia garancia nélkül!
chief Bromden
2026. május 09. 07:07
Lejárt tartalom az előfizetőknek? Minden pénzt megér. :D
pollip
2026. május 09. 06:53
A Decathlon-os a hamburgeres és az állatkert igazgató különösen bátor ember!
duro_dorka
2026. május 09. 06:50
Lehet le vagyok maradva, de ki az a Magyar Péter?
