Összeállt Magyar Péter leendő miniszterelnök csapata – meglepetésnevek is feltűntek benne

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Bemutatjuk az új kormány embereit.
A cikk a Mandiner VIII. évfolyamának 19. számában megjelent írás online változata. A megjelenés óta Magyar Péter változtatásokat jelentett be a kormány összetételében.
Május 9-én tartja alakuló ülését a parlament – a gyorsaság nem véletlen, Magyar Péter már a kampány alatt jelezte, szélsebesen meg akarja alakítani az új kormányt. Azt is közölte, hogy csúcsminisztériumok helyett szaktárcákat hoz létre. Az Országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest jelölte a leendő kormánypárt, a Tisza képviselőcsoportját pedig Bujdosó Andrea vezeti, aki eddig a fővárosi frakció élén állt.
A Decathlontól érkezik a belügyminiszteri székbe Pósfai Gábor, aki hét évig ügyvezetőként irányította a sportáruházlánc magyarországi, majd hat évig az osztrák egységét. Ő látta el az utóbbi bő egy évben a Tisza Párt operatív vezetését. Emlékezetes, Pósfai azután vette át a korábbi operatív vezető, Radnai Márk szerepét, miután kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen Radnai Magyar Péter neveltetésének körülményeire tett megjegyzést.
Az utolsók között jelentette be Magyar Péter az igazságügyi miniszter személyét. A jogi tárca vezetését Melléthei-Barna Márton kapja, aki a kezdetek óta Magyar munkatársa, egyébként a párt jogi ügyeit intézi. Magyar és Melléthei-Barna kapcsolata még az egyetemen kezdődött, egyesek még Radnai Márknál is fontosabb bizalmi emberként tartják számon. Nem elhanyagolható az sem, hogy Melléthei-Barna Magyar sógora. A leendő miniszterelnök húga a férje kormányzati megbízatása idejére felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy „a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék”.