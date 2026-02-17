Fekete megmentő fehér lovon: színes bőrű színésznő játssza a francia történelem egyik legnagyobb hősét (VIDEÓ)

A fiatal, fekete bőrű skót színésznőt, Mandipa Kabanát választották Jeanne d’Arc szerepére a 2026-ban bemutatásra kerülő skót színházi előadásban, amely a „fiatalok által vezetett változás erejét” hivatott bemutatni – írta X-oldalán a Visegrád24.

Jeanne d’Arc azaz, Szent Johanna, katolikus szent, francia nemzeti hős. A százéves háború idején ő vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen. A háborús során Jeanne d’Arcot elfogták és az angolok kezére adták, majd máglyahalálra ítélték és 19 éves korában elevenen megégettették. Később Johannát ártatlannak találták és mártírrá nyilvánították. 1909-ben boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatták.