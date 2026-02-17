Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
jeanne d ’ arc szent johanna mandipa kabanát franciaország skót

Fekete megmentő fehér lovon: színes bőrű színésznő játssza a francia történelem egyik legnagyobb hősét (VIDEÓ)

2026. február 17. 14:32

Mandipa Kabanát választották Jeanne d’Arc szerepére a 2026-ban bemutatásra kerülő skót színházi előadásban.

2026. február 17. 14:32
null

A fiatal, fekete bőrű skót színésznőt, Mandipa Kabanát választották Jeanne d’Arc szerepére a 2026-ban bemutatásra kerülő skót színházi előadásban, amely a „fiatalok által vezetett változás erejét” hivatott bemutatni – írta X-oldalán a Visegrád24.

Jeanne d’Arc azaz, Szent Johanna, katolikus szent, francia nemzeti hős. A százéves háború idején ő vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen. A háborús során Jeanne d’Arcot elfogták és az angolok kezére adták, majd máglyahalálra ítélték és 19 éves korában elevenen megégettették. Később Johannát ártatlannak találták és mártírrá nyilvánították. 1909-ben boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatták. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Johanna Franciaország kilenc védőszentjének egyike.

Jeanne d’Arc a mai napig meghatározó szerepet tölt be a nyugati kultúrában. Napóleontól napjainkig a francia politikusok előszeretettel idézik fel emlékét – írja a Wikipédia.

Johannát többek között már az 1400-as években készült festémenyeken is fehér nőként ábrázolták.

Forrás: TIM SLOAN / AFP

A glasgowi Citizen Theatre előadásában azonban mindezek ellenére is a fekete bőrű Mandipa Kabana játssza majd a címszereplőt, aki mellett több mellékszerepben is színes bőrű színészek tűnnek majd fel.

Nyitókép: X / Visegrád24

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. február 17. 14:58
Téátrálisan idióták.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 17. 14:56
Kurvára mindegy. Hamarosan minden szerepet feketék és arabok járszanak a le szinházakban.
Válasz erre
0
0
zabszem
•••
2026. február 17. 14:56 Szerkesztve
Sztálinból, Mao-ból mikor lesz fekete....? Ha már haladnak a kommunisták, nem kell elaprózni.....
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2026. február 17. 14:56
Shaka Zulu-t pedig Mel Gibson fogja játszani. Ja nem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!