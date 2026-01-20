Ne vágj ki még egy fát, hogy bútorod legyen – a régi fabútor nem lom, hanem többféle célra felhasználható örök érték!

Óvatosan egyensúlyozunk a fal mellett körbefutó széles szegélyen, az óriási raktár mintha le- és felfelé is végtelenné tágulna, asztalok, fotelek, komódok, szekrények és még ki tudja hányféle tárgy mindenütt. Rögtön ki is szúrok két kiváló ebédlőszéket: épp ehhez hasonlót keresek már jó ideje; a nagyszüleimét annak idején botor módon kidobtuk, ma – legalábbis nekem – aranyat érnének. Pedig semmi különös: nem koloniál, antik vagy valahányadik Lajos korabeli darabok. Egyszerű, kényelmes ülőalkalmatosságok, normális háttámlával és pont jó magasságú karfával – ergonomikusak, mondanánk ma, holott csak józan ésszel, megbízható mesterségbeli tudással és a jövőbeli rendeltetési célt figyelembe véve készítették őket. Fából, természetesen, a világnak ebben a szegletében nincs helye a laminált lapoknak. Amikor ennek miértjéről kérdezem házigazdánkat, Szekeres Dávidot, azt válaszolja, az ok egyszerű:

„a szakma múltja és meggyőződésem, hogy a jövője is a fában, tágabban a régi bútorokban van”.

Fotó: Mandiner-archív

A bölcsőtől a koporsóig

Szekeres Dávid asztalosként több mint három év­tizede faragja, csiszolja nemcsak a fát, de magában is ezt a gondolatot. A hivatása egyben a hobbija: nemrégiben például a maga kivágta és feldarabolta fából épített hidat a családja erdélyi házához közeli patak fölé, mert nem bírta nézni, a régi mennyire „összerozzant” az idők során; így viszont „egy újabb generáció kelhet át száraz lábbal a vízen”. Szerinte ez is jól mutatja, milyen csodálatosan összetett dolog az asztalosság. Amúgy meg – teszi fel a kérdést –, van még egy olyan szakma a világon, amely szó szerint a bölcsőtől a koporsóig elkísér?