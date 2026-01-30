A fejedelem, aki képtelen volt a kompromisszumra – így vitte romlásba Erdélyt II. Rákóczi György

Nem engedett semmit, így mindent elveszített
1657 végén a szultán bosszújától rettegő erdélyi rendek lemondatták Rákóczit, aki nem fogadta el a megváltozott helyzetet, és nem adta át a hatalmat, ezért a török nagyvezír 1658-ban már fegyverrel támadt Rákóczira, de még mindig megelégedett Barcsay Ákos fejedelmi kinevezésével, 500 ezer forintos hadisarccal, az éves adó drasztikus megemelésével, Lippa és Jenő várának átadásával.
Ezek már
pocsék feltételeket voltak, visszalépés az eddigi évtizedekhez képest, de elfogadásuk megmentette volna Erdélyt a szörnyű végtől.
Rákóczi György azonban nem fogadta el az oszmán feltételeket, tovább harcolt, és kiprovokálta a legrosszabbat, ami elképzelhető egy ország történelmében: idegen hadak rablását, pusztítását, gyilkolását az ártatlanok között, az ország vagyonának a felprédálását. 1660-ban Szejdi Ahmed budai pasa már a tatár hadak segítségét is igénybe vette: 60 ezer harcossal tört Erdélyre.
Rákóczi György kitűnt vitézségével, harci sérüléseibe halt bele, de ez mit sem ért: prédául vetette országát a pusztító seregnek, hiszen az oszmánok és a tatárok a fejedelem halála után sem vonultak vissza.
A virágzó Erdélyt széltében-hosszában vérszomjas tatárok és törökök tízezrei gyalázták meg 1660-ban és 1661-ben, amit a fejedelemség soha nem hevert ki
a történelme során. A megvadult idegen sereg városokat és falvakat semmisített meg örökre férfilakosságukkal együtt, majd a foglyul ejtett nőkkel és gyerekekkel együtt továbbvonultak.
Álljon itt végezetül a kortárs nagyváradi Szalárdy János hátborzongató visszaemlékezése az úgynevezett Szejdi-dúlásról:
„A férfiaknak mind fejek szedték, és a vezér maga eleibe kihordatni parancsolván, mind egyig megnyúzatja bőröket az agy koponyájáról levonatja,
azokat szalmával megtölteti és szekerekre számán úgy rakatja vala, sőt, hogy a hadakozás alatt minden fejet hozzá vinnének, minden fejtől egy-egy tallért rendelt és fogyatkozás nélkül adatott vala.”
*
Nyitókép: II. Rákóczi György, ismeretlen szerző metszete, Wikipédia
