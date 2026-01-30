A fejedelem, aki képtelen volt a kompromisszumra – így vitte romlásba Erdélyt II. Rákóczi György

amivel minden egyéb tevékenységét zárójelbe tette, csapjunk a lovak közé, és ne vesszünk el a részletekben.

II. Rákóczi Györgyöt fejedelemnek nevelték. Nála bölcsebb édesapja egy stabil, élhető Erdély hagyott fiára, olyan országot, amire az átlagember vágyik, főleg háborús időkben: békét és mérsékelt, de biztos fejlődést hozott az országlakóknak, és vazallusként a törökkel is kiegyensúlyozott viszonyt alakított ki.

A teljhatalom 1648-ban került az ifjú kezébe,

uralkodása előjelei kedvezőnek tűntek: belső nyugalom és külső lehetőségek

mentén indult az útvesztőbe. A lengyel királyi cím elnyerésére irányuló politikát az édesapja alatti időszakra vezethetjük vissza, de távlatokban nézve Báthory István volt a minta, aki erdélyi fejedelemként szerezte meg a lengyel trónt (1575–1586), és uralkodása az erdélyi és lengyel történelem aranylapjaira került.