Egyetlen ablak

Mert tényleg van valami szégyenletes abban, ahogy élünk, és ez szégyenletesség ezeket a képeket nézve jócskán felerősödik.

Küzdelmes, egyszerű, hiteles és valóságos életek látszanak ezeken a fotókon. Olyan arcok, amilyeneket manapság az utcán már nem nagyon látni. Ha összevetem ezt a képi világot azzal, amit az otthoni tájakon tapasztalok, tényleg a sírás kerülget. Nem akar ebben semmi túlzás lenni, semmi „wassalbertezés”, „nyirőzés”, ócska Erdély-romantika, pusztán rögzítem, hogy ezek az emberek még emberhez méltó életet élnek, és nagyon is jól látszik, hogy ehhez az élethez nincs szükség szinte semmire abból, amivel mi rendelkezünk. Persze én is úgy nézem ezeket a fotókat, mintha már valami nem valóságosat néznék. Boronaházak, havasi rétek, tehenek, idős férfiak és nők, gyerekek, és mindez mintha már nem is létezne.

Csak a vágy maradt, a vágy erre a rejtett, minden feleslegtől megszabadult, egyszerű életre, amiben nincs jelen semmi abból, ami minket errefelé körülvesz.

Egy nappal korábban még Parajdon hallgattam a zúgó Küküllőt. Ezek a hegyi vadvizek megbabonáznak, életem végéig tudnám hallgatni őket. Nálunk a patakok ezt csak ritkán tudják produkálni, legfeljebb hóolvadás vagy nagy esők után. A hideg, sűrű, éles levegőben a bükkfa füstjének illata. A Görgényi-havasok fenyvesei. Egy hágóról megpillantani a Fogarasi-havasok hófödte vonulatait. Néhány ilyen erős, nehezen felejthető kép. De tulajdonképpen nem is erről akartam beszélni, bár mindez hozzátartozik. Már útban hazafelé megálltunk néhány órára Máriaradnán, a ferences kolostorban. Éjjel kettő magasságában értünk oda. Fél órával az érkezésünk előtt egy rendőr félreállított minket. Közölte, hogy gyorshajtás történt, ezer lejes büntetésre lehet számítani. Sofőrünk (és egyben a könyvbemutatók szervezője) erre elmondta neki románul, hogy költőket szállít, akik halálosan fáradtan hazafelé tartanak, átszelték Erdélyt, előadásaik voltak, találkoztak iskolásokkal, beszéltek Böjte Csaba testvérrel, egyszóval sűrű napok állnak mögöttük. A rendőr, egy szőke, fiatal férfi mosolyogva és nagy figyelemmel hallgatta végig. Aztán azt mondta, hogy ő élő költőket még soha nem látott, és most megköszöni nekünk, hogy végre láthatott, úgyhogy menjünk nyugodtan tovább, ő eltekint ettől a büntetéstől.