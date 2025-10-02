Ft
dal Hunny Bunny Vadvirág Sugarloaf premier zenekar album Muri Enikő Lazarus rajongó

Új albummal és dallal jelentkezik a Sugarloaf – Premier a Mandineren! (VIDEÓ)

2025. október 02. 09:32

Lazarus címmel új lemezzel jelentkezett 2025 őszén a Sugarloaf. Az idén fennállásának 30 éves évfordulóját ünneplő zenekaron nem fogott az idő, sőt, ahogy a korong címe is sugallja, új lendületet vesznek, miközben a hamisítatlan Sugarloaf-hangzás a régi marad. Az ünnepléshez pedig itt a Jól csak a szíveddel látsz, ami a Mandiner.hu debütál.

2025. október 02. 09:32
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Bár a Sugarloaf Lazarus című új albumának dalai már április óta elérhetők online, a rajongók októberben végre kézbe is vehetik a friss korongot. Ennek apropóján egy új szerzeménnyel is meglepték a hallgatókat:

a Jól csak a szíveddel látsz című dal a Mandiner.hu-n debütál.

Az elmúlt 30 év nem fogott a Sugarloaf zenekaron. Sőt, pont, hogy új lendületet vettek.
Fennállásának 30. évfordulója alkalmából új lemezzel örvendezteti meg rajongóit a Sugarloaf zenekar. Fotó forrása: a Sugarloaf Facebook-oldala

A zenekar mögött immár három évtized áll, és ezt méltó módon igyekeznek megünnepelni. Míg 2021 őszén az Akvárium Klubban tartott 25+1-es jubileumi koncertet áthatotta a nosztalgia – ahol természetesen felcsendültek olyan kedvencek, mint a Vadvirág, a Hunny Bunny vagy a Ragga 2 –, addig az új lemez dalai a megszokott lendületet és hangzásvilágot hozzák, miközben az album címéhez hűen egyfajta „újjászületést”, feltámadást is előrevetítenek.

Ez igaz a friss dalra is, amely dallamával és üzenetével színt és derűt csempész az egyre borongósabb őszi hétköznapokba. 

A reggae-s lüktetésű Jól csak a szíveddel látsz fricskát mutat azoknak, akik a magyarokat rendre pesszimistának és „sírva vigadónak” bélyegzik.

„Megreccsentél ezerszer, de mégis van kiút / Megfordultak már a dolgok, a fény végén lett az alagút” – énekli Muri Enikő, reményt adva mindazoknak, akik épp padlón vannak, és emlékeztetve őket arra, hogy máskor is sikerült már talpra állniuk. Kicsit később pedig már azt súgja a fülükbe, hogy bár nem mindig, de egyszer bizony „kifordíthatják a világot a négy sarkából”.

A nóta ugyanakkor arra is figyelmeztet: „szócsatába feledkezve nem nyerhetünk háborút”. Sőt, még „highlighterrel sem tudunk változtatni a világon”.

Ami igazán számít, az a fejünkben és legfőképp a szívünkben van.

Ez kell hogy legyen az életünk vezérfonala, nem pedig az, hogy mások mit gondolnak rólunk – hangzik el a zenekar új, slágergyanús produkciójában.

„A zene összeköt bennünket határon innen és túl”

Tóth Szabi szövegíró is elárult néhány kulisszatitkot a dalról. Mint fogalmazott, a címmel Saint Exupéry sokak által kedvelt regényére, a Kis herceg üzenetére is utaltak. 

Hozzátette, hogy ezt az optimista, pozitív hangvételű dalt ugyanakkor a honi közbeszéd állapotának jobbítására irányuló szándék is vezérelte. 

„A gyűlölet, az irigység, a rosszakarat helyett vezessen mindannyiunkat inkább a szeretet. A reflexió ez a dal az eldurvult hazai hangnemre, a gyűlölködésre, és hidat próbál képezni a politikai szekértáborok között”  – hangsúlyozta a szövegíró. 

Tóth Szabi gondolatait azzal zárta, hogy „nem választhat el bennünket az hogy más értékrendet vallunk vagy épp másképp látjuk a világot. A zene összeköt bennünket határon innen és túl. Éljünk bárhol, valljunk bármilyen nézetet is. Ez az igazi erő. Egy csoda, amiben hinni kell. Erről szól ez a dal” – szögezte le a Mandinernek.

Harminc éve ostromolja a Sugarloaf a slágerlistákat

A Sugarloaf zenekar több mint három évtizedes fennállása alatt négy aranylemezt, számos szakmai díjat és jelölést gyűjtött be, miközben dalai rendre meghódították a hazai és külföldi slágerlistákat. 

Több szerzeményük is bekerült minden idők legjobb magyar dalai közé, emellett többször választották őket az év zenekarának,

és több alkalommal elnyerték a legjobb videoklip díjat is.

A csapat 1995 májusában alakult, és már három évvel később külföldi zenecsatornák is játszották klipjeiket. 2000 márciusában Manga című nagylemezüket nagy sikerrel mutatták be a cannes-i MIDEM fesztiválon. A 2003-as Nő a baj! album slágerei – köztük a Nikita vagy a Bárcsak lennék férfi – hónapokon át uralták a rádiók és zenetévék játszási listáit. Ezt a sikert a 2006-ban megjelent NEON album még felül is múlta: 

  • a Hajnalig még van idő
  • a Szingli lány és 
  • a Barbie című dalokat 

már Dér Heni énekelte.

Hatodik stúdióalbumuk, az Instant Karma 2011-ben látott napvilágot.

Az énekesi poszton Dér Henit 2017-től Muri Enikő váltotta,

így a 2019-es Sputnik és a 2025 őszén érkező Lazarus nagylemezen is ő adja elő a pikáns, pörgős Sugarloaf-dalokat, immár a zenekar második jubileumi sorozatának részeként Tóth Szabi oldalán.

A dalt alább hallgathatja meg:

Nyitókép: Sugarloaf Facebook-oldala

