Új albummal és dallal jelentkezik a Sugarloaf – Premier a Mandineren! (VIDEÓ)

Bár a Sugarloaf Lazarus című új albumának dalai már április óta elérhetők online, a rajongók októberben végre kézbe is vehetik a friss korongot. Ennek apropóján egy új szerzeménnyel is meglepték a hallgatókat:

a Jól csak a szíveddel látsz című dal a Mandiner.hu-n debütál.

Fennállásának 30. évfordulója alkalmából új lemezzel örvendezteti meg rajongóit a Sugarloaf zenekar. Fotó forrása: a Sugarloaf Facebook-oldala

A zenekar mögött immár három évtized áll, és ezt méltó módon igyekeznek megünnepelni. Míg 2021 őszén az Akvárium Klubban tartott 25+1-es jubileumi koncertet áthatotta a nosztalgia – ahol természetesen felcsendültek olyan kedvencek, mint a Vadvirág, a Hunny Bunny vagy a Ragga 2 –, addig az új lemez dalai a megszokott lendületet és hangzásvilágot hozzák, miközben az album címéhez hűen egyfajta „újjászületést”, feltámadást is előrevetítenek.

Ez igaz a friss dalra is, amely dallamával és üzenetével színt és derűt csempész az egyre borongósabb őszi hétköznapokba.