Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Négyszemközt Latinovits Zoltán Harsányi Gábor Kontextus

Harsányi Gábor a mosolygó kulisszákról, Latinovitsról és a megöregedett „kicsi görögről” beszélt a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. október 16. 15:59

A kulisszák rám mosolyognak, én kimegyek a színpadra, és ott van a második családom: a közönség – így vallott Harsányi Gábor a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában. A Kossuth-díjas színművész az interjúban beszélt a kommunista diktatúráról, a „Jó estét, nyár, jó estét, szerelem” folytatásáról és Latinovits Zoltánról is.

2025. október 16. 15:59
null
Mandiner
Mandiner

„Nem nagyon tudok nyugizni, tele vagyok energiával” – jelentette ki a Négyszemközt portréműsorában Harsányi Gábor színművész, aki a „Jó estét, nyár, jó estét, szerelem” fiatal karakterével, a „kicsi göröggel” aratta első nagy közönségsikerét a 70-es évek elején. Az interjúból kiderült, hogy 

a színészlegenda dolgozik a tévéfilm folytatásán, az „Édes alkonyon”:

elmondta, hol tartanak a munkálatok és mire számíthat majd a közönség.

Kijelentette: őszintén hisz a rendező, a színész és az író „hármas egységében”, ami, ha megvan, úgy „csodálatos dolgok születnek”.

Latinovits Zoltánról, a barát-pályatársról is hosszan beszélt Harsányi Gábor: felidézte, milyen mentális állapotban volt a színész a halálát megelőző időszakban, és azt is, milyen érzés volt őt helyettesíteni a színpadon, az Őrnagy szerepében. 

„Bántották, őt sokszor bántották”

– jegyezte meg.

A Kossuth-díjas színművész bevallotta azt is: a mai napig „izgulós”, irigyli azokat a színészeket, akiknek nincs ilyen problémájuk; illetve őszintén elmondta, szerinte lecserélhetők-e a színészek mesterséges intelligenciára.

Ezt is ajánljuk a témában

A beszélgetésben szóba került a kommunista diktatúra, a besúgók, a pályatársak, a sikerek és a kudarcok – de az elmúlás is, ami, mint kijelentette, az embert egy bizonyos kor után egyre inkább foglalkoztatja. 

A teljes interjú a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
uszoda
2025. október 16. 16:51
Egyfilmes életűként az egyszervolt, de régen elmúlt filmszerepe sikerébe kapaszkodik. Ráadáűsul féltékeny és paranoiás is. Szánalmas a kicsi görög, mert azóta sosem pörög, leült és csak ücsörög. Egy óra múlva sincs itt meg sehol se.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!