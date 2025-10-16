Harsányi Gábor a mosolygó kulisszákról, Latinovitsról és a megöregedett „kicsi görögről” beszélt a Kontextuson (VIDEÓ)

„Nem nagyon tudok nyugizni, tele vagyok energiával” – jelentette ki a Négyszemközt portréműsorában Harsányi Gábor színművész, aki a „Jó estét, nyár, jó estét, szerelem” fiatal karakterével, a „kicsi göröggel” aratta első nagy közönségsikerét a 70-es évek elején. Az interjúból kiderült, hogy

a színészlegenda dolgozik a tévéfilm folytatásán, az „Édes alkonyon”:

elmondta, hol tartanak a munkálatok és mire számíthat majd a közönség.

Kijelentette: őszintén hisz a rendező, a színész és az író „hármas egységében”, ami, ha megvan, úgy „csodálatos dolgok születnek”.

Latinovits Zoltánról, a barát-pályatársról is hosszan beszélt Harsányi Gábor: felidézte, milyen mentális állapotban volt a színész a halálát megelőző időszakban, és azt is, milyen érzés volt őt helyettesíteni a színpadon, az Őrnagy szerepében.