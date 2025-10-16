Harsányi Gábor a mosolygó kulisszákról, Latinovitsról és a megöregedett „kicsi görögről” beszélt a Kontextuson (VIDEÓ)

Karatézik és könyvet ír a ma 78 esztendős Harsányi Gábor
Habár ma 78 esztendős a Kossuth-díjas színész, nem pihen, ősszel jelenik meg a legújabb könyve, Életmű címmel.
A kulisszák rám mosolyognak, én kimegyek a színpadra, és ott van a második családom: a közönség – így vallott Harsányi Gábor a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában. A Kossuth-díjas színművész az interjúban beszélt a kommunista diktatúráról, a „Jó estét, nyár, jó estét, szerelem” folytatásáról és Latinovits Zoltánról is.
„Nem nagyon tudok nyugizni, tele vagyok energiával” – jelentette ki a Négyszemközt portréműsorában Harsányi Gábor színművész, aki a „Jó estét, nyár, jó estét, szerelem” fiatal karakterével, a „kicsi göröggel” aratta első nagy közönségsikerét a 70-es évek elején. Az interjúból kiderült, hogy
a színészlegenda dolgozik a tévéfilm folytatásán, az „Édes alkonyon”:
elmondta, hol tartanak a munkálatok és mire számíthat majd a közönség.
Kijelentette: őszintén hisz a rendező, a színész és az író „hármas egységében”, ami, ha megvan, úgy „csodálatos dolgok születnek”.
Latinovits Zoltánról, a barát-pályatársról is hosszan beszélt Harsányi Gábor: felidézte, milyen mentális állapotban volt a színész a halálát megelőző időszakban, és azt is, milyen érzés volt őt helyettesíteni a színpadon, az Őrnagy szerepében.
„Bántották, őt sokszor bántották”
– jegyezte meg.
A Kossuth-díjas színművész bevallotta azt is: a mai napig „izgulós”, irigyli azokat a színészeket, akiknek nincs ilyen problémájuk; illetve őszintén elmondta, szerinte lecserélhetők-e a színészek mesterséges intelligenciára.
Ezt is ajánljuk a témában
Habár ma 78 esztendős a Kossuth-díjas színész, nem pihen, ősszel jelenik meg a legújabb könyve, Életmű címmel.
A beszélgetésben szóba került a kommunista diktatúra, a besúgók, a pályatársak, a sikerek és a kudarcok – de az elmúlás is, ami, mint kijelentette, az embert egy bizonyos kor után egyre inkább foglalkoztatja.
A teljes interjú a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Kontextus