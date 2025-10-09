„Cédrus az őshonos flórában” – Krasznahorkai László a távolit hozza nagyon közel

„Életműve folyamatos, végtelenül szelíd, mégis a végsőkig kitartó, elszánt provokáció. Jelenléte a kezdet kezdetétől nem illik a környezetbe, mégsem enged, könnyít, lazít szemernyit sem annak érdekében, hogy ismerősen tájjellegű legyen. Szólista, nem zenekari ember: hömpölygő mondatfutamai az elsötétedő világ finomszerkezetéről, érvényüket vesztett törvényeiről, a veszteség helyén tátongó őrjítő hiányról adnak híradást egy olyan közegben, melynek se kedve, se szándéka, se nyelve nincsen hozzá, hogy szembenézzen vele” – fogalmazott Keresztury Tibor 2014-ben a Litera irodalmi portál felületén, az akkor hatvanéves Krasznahorkai Lászlót üdvözölve.

Egy évvel azelőtt, hogy a gyulai születésű, most már Nobel-díjas magyar író elnyerte a rangos Nemzetközi Man Booker-díjat. A 2005 óta, kétévente átadott elismerés győztesét egy tízfős, több kontinens íróinak nevét tartalmazó, már több körben szűkített listából választja ki a zsűri, a feltétel, hogy az élő szerzőnek már legalább egy könyve angol nyelven is megjelent.

2015-ben a díj indoklásául három művet

– a Sátántangót, Az ellenállás melankóliáját és a Seibo járt odalent című regényt –

emeltek ki a terjedelmes Krasznahorkai-univerzumból, amelyek