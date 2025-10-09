Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nemzetközi Booker-díj irodalom George Szirtes Krasznahorkai László Nobel-díj 2025

„Cédrus az őshonos flórában” – Krasznahorkai László a távolit hozza nagyon közel

2025. október 09. 18:40

Nem csak a nagyregényeit, az elbeszéléseit is díjazzák.

2025. október 09. 18:40
null
Farkas Anita

Életműve folyamatos, végtelenül szelíd, mégis a végsőkig kitartó, elszánt provokáció. Jelenléte a kezdet kezdetétől nem illik a környezetbe, mégsem enged, könnyít, lazít szemernyit sem annak érdekében, hogy ismerősen tájjellegű legyen. Szólista, nem zenekari ember: hömpölygő mondatfutamai az elsötétedő világ finomszerkezetéről, érvényüket vesztett törvényeiről, a veszteség helyén tátongó őrjítő hiányról adnak híradást egy olyan közegben, melynek se kedve, se szándéka, se nyelve nincsen hozzá, hogy szembenézzen vele” – fogalmazott Keresztury Tibor 2014-ben a Litera irodalmi portál felületén, az akkor hatvanéves Krasznahorkai Lászlót üdvözölve. 

Egy évvel azelőtt, hogy a gyulai születésű, most már Nobel-díjas magyar író elnyerte a rangos Nemzetközi Man Booker-díjat. A 2005 óta, kétévente átadott elismerés győztesét egy tízfős, több kontinens íróinak nevét tartalmazó, már több körben szűkített listából választja ki a zsűri, a feltétel, hogy az élő szerzőnek már legalább egy könyve angol nyelven is megjelent.

2015-ben a díj indoklásául három művet 

– a Sátántangót, Az ellenállás melankóliáját és a Seibo járt odalent című regényt – 

emeltek ki a terjedelmes Krasznahorkai-univerzumból, amelyek

 „bravúros sokszínűséggel jelenítik meg az emberi létezést, annak komikus, kilátástalan és transzcendens dimenzióit egyaránt érintve. Krasznahorkai monumentális és rendkívül zenei mondatai hozzájárulnak a XX. század történelmének feldolgozásához, a diktatórikus rendszerek működésének megértéséhez is”.

Ezt is ajánljuk a témában

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

Az író néhány évvel később közel került a duplázáshoz, hiszen 2018-ban ismét felbukkant a neve ugyanezen díj esélyesei között, ekkor 108 műből választották ki a 13 shortlistes alkotást, köztük a  Megy a világ című elbeszéléskötetet. A 2013-as Magvető-kiadás fülszövegében így foglalják össze az ebben lévő írások esszenciáját:

Bölcseleti téteket, egzisztenciális kérdéseket fanyar-felszabadító, önmagával is kíméletlen iróniával ellensúlyozva, Krasznahorkai a távolit hozza közel, 

az univerzálisban az egyszerit csillantja fel, 

és ahogy olvassuk az írásokat, kirajzolódik saját létezésünk egyetemes mélysége is: »hisz ott áll az ember egy végtelen, számára felfoghatatlan bonyolultságban, és teljességgel értetlenül áll ott, tanácstalanul és elveszetten, kezében az emlék végtelen egyszerűsége – meg persze mind efölött a melankólia pusztító gyöngédsége, mert azért érzi, miközben ott ez az emlék, hogy a valósága ennek az emléknek a szívtelen, józan, jéghideg messzeségben van.«

Bár a Megy a világ szövegeit nem, Krasznahorkai László korai műveinek az angol fordítását, így a Sátántangóét is George Szirtes készítette, a Nemzetközi Booker-díjat közösen kapták meg az író másik angol nyelvű tolmácsolójával, Ottilie Mulzettel. Szirtes, aki ma Facebook-bejegyzésében így üdvözölte a Nobel-bizottság bejelentését: „Micsoda nagyszerű hír neki és Magyarországnak!", egy tavaly adott interjújában arról is beszélt, négy könyv után miért hagyott fel a Krasznahorkai-fordításokkal:

Krasznahorkai nagyszerű író, a szövegeit fordítani csodálatos munka, ugyanakkor kimerítő elfoglaltság is, aki ismeri a prózáját, pontosan tudja, miért. 

Lassan lehet csak haladni vele, maximális koncentrációt igényel. Napi egy óránál nem is tudtam többet fordítani belőle, és így is gyakran belefájdult a fejem. Nehéz döntés volt abbahagyni, de kimerültem egy kicsit. Márait is sokat fordítottam, vele könnyebben boldogultam.
 

Nyitókép: Krasznahorkai László (MTI/Marjai János)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 09. 18:59
Ajvé ajvé.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!