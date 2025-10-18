Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Art Photo Budapest vásár kiállítás 2025 Art Market Budapest

Ahány ukrán, annyi orosz – októberben Budapesten a világ szeme

2025. október 18. 06:12

A békepártiság jegyében két orosz és két ukrán galéria is bemutatkozási lehetőséget kapott az Art Market Budapesten. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására új helyszínen, a frissen elkészült MTK Sportparkban vasárnapig várja a közönséget.

2025. október 18. 06:12
null
Farkas Anita

Ha csak a számokat nézzük, már az is impozáns: az Art Market Budapestre a világ mintegy huszonöt országából közel kilencven kiállító érkezett több mint ötszáz művész több ezer alkotását felvonultatva. A globális kortárs képző- és fotóművészetről így a lehető legfrissebb képet adó seregszemle rengeteg kísérőprogrammal is kiegészül, többek között az Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásárával (Art Photo Budapest), egy egyedülálló, 30 köztéri alkotást bemutató szabadtéri szoborparkkal (sCULTURE) és a kiállítókal közösen szervezett ART+ programsorozattal. Utóbbi, a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével, ezúttal a a cirkuszművészetet helyezi fókuszba; egészen különleges látvány, ahogy a kiállítók, látogatók feje felett napjában többször átsuhannak a csillogó ruhás légi akrobaták.

Az első Art Market Budapestre 2011-ben került sor, amikor a magyar főváros még messze nem volt rajta a kortárs művészeti térképen. Azóta eltelt 15 év, és a helyzet az ellenkezőjére fordult, 

Budapest e szempontból is a régió központja lett” 

– mondta Ledényi Attila. 

Az Art Market igazgatója kiemelte, az idei rendezvény egyik legjellemzőbb szava az újdonság, ami a megbízhatóság mellett kulcsfogalom a 21. század kommunikációs élményversenyében és kommunikációs zajában. Az alapító felidézte azokat a régre visszanyúló együttműködéseket is, amelyek az Art Marketet egyrészt Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivállal, illetve az azt megvalósító Müpával, valamint a  Magyar Divat & Design Ügynökséggel (MDDÜ) összeköti. A 360 Design Budapest azóta tovább bővült, hiszen már a Budapest Design Week is része a portfóliónak, aminek keretében idén már 200 programmal várják az érdeklődőket, több vidéki városban is. 

Ahogyan Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója fogalmazott, októberben Budapestnek a kulturális-kreatívipari programok terén a földön nincs párja, ideértve az október 22-ig tartó Liszt Ünnep izgalmas és színes kínálatát is – 

„ebben is igyekszünk felzárkózni Liszt Ferenc sokoldalúságához, aki nem követte a világot, hanem alakította azt”.

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az Art Market nemcsak kiállítás, vásár és seregszemle, hanem az egyik leginspirálóbb közösségi hely, közösségi találkozópont is. A kreatívipar nemzetgazdasági szempontból is fontos terület, tekintve, hogy a globális GDP három százalékát adja, és mint az egyik leggyorsabban fejlődő iparág, ez tíz év távlatában akár 8-10 százalékra is nőhet.

Az Art Market teljes választékának mintegy felét a hazai kiállítók közül Magyarország két legfontosabb galériája, a Magyarországot a felső kategóriás nemzetközi vásárokon gyakorlatilag egyedüliként képviselő acb galéria, és a rendszerváltás utáni első kortárs magángalériaként megalapított Várfok foglalja el.

Más magyar és külföldi művészeti felsőoktatási intézmények mellett a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói ugyancsak megjelennek az Art Marketen, a Képző JumpSTART programsorozatának második állomásaként. Csintalan Bogáta festménye például a Memento Mori hagyományos értelmezéséhez nyúl vissza, a középkori és kora reneszánsz ábrázolásokra, ahol a koponya a halandóság központi szimbólumaként jelenik meg. A női alak a fekvő Vénusz kompozícióját idézi hátulnézetből. A test a hiúság, a földi gyönyörök és a szépség múlandóságának szimbólumaként szerepel a halál állandóságával szemben.

Új Európa

A vásár idei kiemelt komponenseként, regionális jelentőségű kezdeményezéseként a MOL – Új Európa Alapítvány és az Art Market Budapest együttműködésében NEW EUROPE néven a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogató nagyszabású program jön létre. Az idei évben első alkalommal az Art Market Budapest központi kiállítási szekciójában a házigazda magyar kiállítók közegében a NEW EUROPE programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain a régió művészeti vezetőivel, művészeivel és alkotásaikkal a vásár látogatói személyesen is megismerkedhetnek.

Nyugat-Balkán 

A térség a regionális programban való részvétele mellett is rendkívül látványos módon van jelen az idei választékban, egyedülállóan gazdag a vásáron a globális művészeti platformokon még alig hozzáférhető nyugat-balkáni alkotók jelenléte: Horvátország, Montenegro, Szerbia, Szlovénia több, mint tíz kiállítóval reprezentálja magát az eseményen. Különleges csemegeként Montenegro Kulturális Minisztériuma támogatásával például a balkáni ország művészei 3 kiállítási standon, összesen 200 négyzetméteren mutatják be alkotásaikat.

Art Photo Budapest: fókuszban Moholy-Nagy László

Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított fotószekciója, az Art Photo Budapest idén is várja a műfaj rajongóit, egyedülálló lehetőséget biztosítva a fotóművészet hazai és nemzetközi alkotóival és szakembereivel való találkozásra. A kiállítási anyagban a világ művészeti látásmódját a 20. században átformáló magyar világsztár születésének 130. évfordulója kapcsán Moholy-Nagy Lászlóról is megemlékezünk, munkásságának rendkívüli, máig élő hatására 40 kortárs fotóművész alkotásaiból készült válogatás hívja fel a hazai és nemzetközi közönség figyelmét.
 

Nyitókép és fotók: Art Market, Várfok Galéria Facebook-oldala

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Intel
2025. október 18. 08:10
Az SBU már dolgozik a megoldáson
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!