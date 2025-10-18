Ahány ukrán, annyi orosz – októberben Budapesten a világ szeme

Az Art Market igazgatója kiemelte, az idei rendezvény egyik legjellemzőbb szava az újdonság, ami a megbízhatóság mellett kulcsfogalom a 21. század kommunikációs élményversenyében és kommunikációs zajában. Az alapító felidézte azokat a régre visszanyúló együttműködéseket is, amelyek az Art Marketet egyrészt Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivállal, illetve az azt megvalósító Müpával, valamint a Magyar Divat & Design Ügynökséggel (MDDÜ) összeköti. A 360 Design Budapest azóta tovább bővült, hiszen már a Budapest Design Week is része a portfóliónak, aminek keretében idén már 200 programmal várják az érdeklődőket, több vidéki városban is.

Ahogyan Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója fogalmazott, októberben Budapestnek a kulturális-kreatívipari programok terén a földön nincs párja, ideértve az október 22-ig tartó Liszt Ünnep izgalmas és színes kínálatát is –

„ebben is igyekszünk felzárkózni Liszt Ferenc sokoldalúságához, aki nem követte a világot, hanem alakította azt”.

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az Art Market nemcsak kiállítás, vásár és seregszemle, hanem az egyik leginspirálóbb közösségi hely, közösségi találkozópont is. A kreatívipar nemzetgazdasági szempontból is fontos terület, tekintve, hogy a globális GDP három százalékát adja, és mint az egyik leggyorsabban fejlődő iparág, ez tíz év távlatában akár 8-10 százalékra is nőhet.

Az Art Market teljes választékának mintegy felét a hazai kiállítók közül Magyarország két legfontosabb galériája, a Magyarországot a felső kategóriás nemzetközi vásárokon gyakorlatilag egyedüliként képviselő acb galéria, és a rendszerváltás utáni első kortárs magángalériaként megalapított Várfok foglalja el.