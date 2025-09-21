Itt az Alzheimer-hónap: ne messiásra várjon, hanem támogassa az egészségét szépen – „lépésről lépésre, tégláról téglára”!

Szemben a „Pride” hónappal, amelyről nemigen tudunk nem értesülni, kevéssé ismert és reklámozott tény, hogy épp az Alzheimer-kór hónapjában járunk –

a „nincs lobbi” állítás fényében különösen fura ez az eltérő bánásmód, hiszen a demens hozzátartozók ápolása, illetve a kognitív hanyatlás személyes átélése mégiscsak van annyira releváns problémahalmaz, mint a bi- vagy a pánszexuálisok vélt társadalmi elnyomása.

De fura ez azért is, mert volt itt egy hónapja az az ígéret, hogy adott politikus tíz éven belül legalább 80 évre növelné a születéskor várható élettartamot, aminek első feltétele (az ígéretet tevő „párt” szerint is) a megelőzés – ez pedig nem csak abból áll, hogy vesetájékon hullámot vető dzsekiben megyünk a jobb sorsra érdemes Tisza-sziget-tagok közé, a biztonság kedvéért.

Hanem abból is, hogy megnézzük, tehetünk-e valamit a kognitív hanyatlás ellen. Már csak azért is, mert addig oké, hogy jön egy politikus, akinek eddig még kellő számú aktivistát sem sikerült mozgósítania a nagy áradásban,