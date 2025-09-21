Itt az Alzheimer-hónap: ne messiásra várjon, hanem támogassa az egészségét szépen – „lépésről lépésre, tégláról téglára”!

Sarkítok, persze, csúnyán, de tény: miközben itt a kiváló zeneiskolai hálózat, itt a rengeteg profi, itt az egyedülálló Kodály-módszer, mégis, a zenetanulás, illetve a hangszeres zenélés mintha fejben rendszerint az egykori Zöld Könyv matekpéldáinak megoldásával mozogna egy szinten. Adott életkor fölött nemigen ülünk neki. Jogos is, persze, hogy egyes életszakaszokban, esetleg
a munka-gyermeknevelés-szülőgondozás háromszögben cikázva, társasházban élve nem adja magát, hogy este 11-kor klarinétozzon egy csöppet az ember.
Nade. Az egyedülállók száma egyre nő, nyugdíjaskorban rendszerint eleve ritkulnak a kötelezettségek, sőt, itt-ott akár családi program is lehet egy kis kamarazene (vannak rá kiváló példák), a kollektív telefonnyomkodás helyett – csak jobban be kellene hozni a képbe ezt a lehetőséget.
Ha másért nem, hát demenciamegelőzési célból.
Talán már könyvtárnyi szakirodalma van a dolognak, de idén nyáron is született egy újabb tanulmány: gyerekkorukban zenét nem tanult egészséges japán időskorúaknak tartottak egy 12 hetes zenei kurzust, kottaolvasással, ujjgyakorlatokkal, úgy, hogy a végére 11 dalt le tudtak játszani a melodika nevű hangszeren, illetve gyerekszintetizátoron –