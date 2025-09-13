Hogyan gabalyítsuk pókhálóba az univerzumot? – Budapest egyik legizgalmasabb kiállításán még az eső is felfelé esik

Óriási, kékeszöld fénygolyó előtt állunk, a folyamatos mozgás vagy még inkább pulzálás egyszerre nagyon vonzó és nagyon zavarba ejtő, egy kolléganővel azt találgatjuk, gömb-e ez egyáltalán itt előttünk, vagy csak az agyunk csap be minket a szemünkön keresztül. Közben felettünk is mintha állandó mozgásban lenne a tér, lágyan borul ránk a színes prizmákat idéző, nem kevésbé mozgékony léghajóboltozat, aminek – bár ezt akkor még nem sejtjük – nemsokára a középében találjuk magunkat.

Vicsek Viktor & Rodrigo Guzman: Saeculum, 2025 (Fotó: Bíró Dávid/Light Art Museum Budapest)

Ahogyan azt sem gondoljuk, hogy az egykori Hold utcai piac helyén megvalósult LAM kínálta különleges világ tényleg pár perc alatt képes ledönteni két jellemző előítélet, miszerint a múzeumlátogatás egyenlő a dögunalommal, illetve hogy a kortárs képzőművészet csupa értelmetlenség meg lila ködös önmegvalósítás. Mindezt ráadásul úgy teszi, hogy a művészek, köztük magyarok is, látványos installációi, vetítései és immerzív, azaz minden érzékszervünkre egy időben ható alkotásai egyszerre visznek minket, látogatókat a múltba és a jövőbe.

A sci-fi-regények és -mozik kulisszáit idéző, erősen elgondolkodtató utazás az evolúció kezdetétől az ember utáni létformák lehetséges variációiig, a parányi szervezetektől a bolygóközi méretekig, a biológia törvényszerűségeitől a mesterséges intelligencia megjelenéséig tart.

A többnyire a tudomány és művészet metszéspontjában született munkák közül, éppen az alaki-tartalmi sokrétűségük és radikális különbözőségeik miatt, nehéz csupán néhányat kiemelni ajánló gyanánt. A legmeghökkentőbbek azonban kétségtelenül azok, amelyek az élet definícióját kvázi kibővítve hibrid együttműködéseket képzelnek el élőlények és mesterséges entitások között.