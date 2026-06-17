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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború Friedrich Merz donald trump

Zelenszkij és Merz győzködik Trumpot, de Putyin hajthatatlan Donbász ügyében

2026. június 17. 07:19

Donbász a háború kulcsa, itt akad el minden békekísérlet.

2026. június 17. 07:19
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Az RBK-Ukrajina arról ír a Clash Reportra hivatkozva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár közösen tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt, miszerint készek béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal.

Merz elmondta: támogatják a tárgyalásos rendezést, ugyanakkor szerinte az egyeztetéseknek megfelelő feltételek mellett kell megkezdődniük, így például 

elfogadhatatlannak nevezte azt az orosz követelést, amely szerint Ukrajnának le kellene mondania a Donbász egy részéről – ami viszont az oroszoknak tárgyalási alap.

Emlékeztetnek: Volodimir Zelenszkij nemrég nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót Vlagyimir Putyinnal egy semleges országban, ám az orosz elnök elutasította a javaslatot.

A portál úgy látja, hogy Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin jelenleg kedvezőtlenebb helyzetben van az ukrajnai háború szempontjából, mint korábban,

 miközben – ugyancsak a lap szerint – a „nemzetközi nyomás” tovább erősödik Moszkván.

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Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

 

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Összesen 2 komment

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szilvarozsa
2026. június 17. 08:00
Én nem értem ezeket a németeket, hisz olyan állapotban van a hadseregük, hogy bármikor, bárhol elpicsázhatják az oroszokat. Nincs két napja, hogy olvastam. Akkor miért nem teszik? Heeee????
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gyzoltan-2
2026. június 17. 07:59
Az oroszok nem győzhetnek! Az oroszokkal nem lehet tárgyalni! Az oroszok csak az erőből értenek! Ez a zsidóság, a zsidó Zelenszkij alapállása, mely minden bizonnyal kiváltja a további eseményeket..! Látszólag csak az a kérdés, hogy meddig húzza Putyin, meddig húzhatják az oroszok..? Az a kérdés, hogy képes e Oroszország olyan több évtizedes kitartásra, ellenállásra, mint amit Németország, a németség felmutatott a zsidóság offenzívájával, attakjával szemben..?! Vélem, hogy így is meglepődtek az oroszok elleni hadjárat tervezői Putyin stabil helyzetén, szilárd eljárásán a lehetséges belső ellenséges erők kezelése terén..! Alapvetően Putyin ellenállása sem töri meg a trendet, a zsidóság folyamatos felvonulását, térnyerését Moszkva ellenében, mely a Szovjetunió felbomlasztása után általánossá vált... Vannak buktatók, nehézségek az ügyvitelben, akár az orosz nukleáris potenciál, akár Kína kiszámítottsága..!
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