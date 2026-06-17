Zelenszkij és Merz győzködik Trumpot, de Putyin hajthatatlan Donbász ügyében

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Donbász a háború kulcsa, itt akad el minden békekísérlet.
Az RBK-Ukrajina arról ír a Clash Reportra hivatkozva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár közösen tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt, miszerint készek béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal.
Merz elmondta: támogatják a tárgyalásos rendezést, ugyanakkor szerinte az egyeztetéseknek megfelelő feltételek mellett kell megkezdődniük, így például
elfogadhatatlannak nevezte azt az orosz követelést, amely szerint Ukrajnának le kellene mondania a Donbász egy részéről – ami viszont az oroszoknak tárgyalási alap.
Emlékeztetnek: Volodimir Zelenszkij nemrég nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót Vlagyimir Putyinnal egy semleges országban, ám az orosz elnök elutasította a javaslatot.
A portál úgy látja, hogy Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin jelenleg kedvezőtlenebb helyzetben van az ukrajnai háború szempontjából, mint korábban,
miközben – ugyancsak a lap szerint – a „nemzetközi nyomás” tovább erősödik Moszkván.
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A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Nincs „nagy fordulat”.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke
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