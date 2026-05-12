kormányválság Nicușor Dan Románia

Román kormányválság: hamarosan új miniszterelnököt nevezhetnek ki

2026. május 12. 16:09

Az államfő szerint belátható időn belül véget érhet a bizonytalanság.

Nicușor Dan román államfő már a jövő héten új miniszterelnököt és kabinetet nevezhet ki a múlt héten megbukott bukaresti kormány helyére – írja a Politico. Az elnök egyértelművé tette: nem akar gyenge támogatottságú vagy működésképtelen vezetéssel kísérletezni, ezért előbb a stabil parlamenti többség megteremtését várja a pártoktól.

A román belpolitikai válság azután mélyült el, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök május 5-én elveszített egy bizalmi szavazást, alig tíz hónappal hivatalba lépése után. A centrista koalíció szétesése újabb bizonytalanságot hozott a NATO keleti szárnyának egyik kulcsállamában, miközben az ország gazdasági nehézségekkel is küzd.

Dan újságíróknak nyilatkozva arról beszélt:

Nem fogok kísérletezni.”

Mint fogalmazott, nem tartja hasznosnak, hogy olyan miniszterelnök-jelölteket nevezzen ki, akiknek nincs valós esélyük parlamenti többséget szerezni. Az államfő arról beszélt, hogy jelenleg „viszonylag kevés” olyan politikai szereplő van, aki képes lehet stabil kormányt alakítani.

Technokrata kabinet is jöhet

A román elnök ugyanakkor nyitva hagyta egy szakértői, technokrata kormány lehetőségét is. Dan szerint ez „olyan forgatókönyv, amelynek van esélye”, és azt is elárulta, hogy már vannak elképzelései lehetséges technokrata jelöltekről, neveket azonban egyelőre nem mondott.

A következő napokban hivatalos konzultációkat kezd a parlamenti pártokkal. Az alkotmányos előírásoknak megfelelően valamennyi politikai erőt meghívja az egyeztetésekre, köztük a George Simion vezette Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) is, amelynek az államfő semmilyen körülmények között nem akar kormányzati szerepet nyújtani. A Politico emlékeztet, hogy Dan a tavalyi elnökválasztáson legyőzte Simiont.

A cikk szerint Bukarestben most lázas tárgyalások zajlanak egy új parlamenti többség kialakításáról. Az államfő célja, hogy még a miniszterelnök-jelölt megnevezése előtt körvonalazódjon egy működőképes koalíció, elkerülve a hosszú hónapokig tartó politikai bizonytalanságot és az ebből elkerülhetetlenül adódó újabb gazdasági visszacsúszást.

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. május 12. 16:33
Jön az ikertestvére. Túlélési manőver.
sanya55-2
2026. május 12. 16:26
Peti jelentkezhetne és összeállna Nagy Magyarország fele
gullwing
2026. május 12. 16:26
belátható időn belül véget érhet a bizonytalanság. És lőn újabb válság szöröstalpuaknál...
