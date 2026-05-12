Román kormányválság: hamarosan új miniszterelnököt nevezhetnek ki

Nicușor Dan román államfő már a jövő héten új miniszterelnököt és kabinetet nevezhet ki a múlt héten megbukott bukaresti kormány helyére – írja a Politico. Az elnök egyértelművé tette: nem akar gyenge támogatottságú vagy működésképtelen vezetéssel kísérletezni, ezért előbb a stabil parlamenti többség megteremtését várja a pártoktól.

A román belpolitikai válság azután mélyült el, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök május 5-én elveszített egy bizalmi szavazást, alig tíz hónappal hivatalba lépése után. A centrista koalíció szétesése újabb bizonytalanságot hozott a NATO keleti szárnyának egyik kulcsállamában, miközben az ország gazdasági nehézségekkel is küzd.