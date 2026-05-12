Román kormányválság: hamarosan új miniszterelnököt nevezhetnek ki

Technokrata kabinet is jöhet
A román elnök ugyanakkor nyitva hagyta egy szakértői, technokrata kormány lehetőségét is. Dan szerint ez „olyan forgatókönyv, amelynek van esélye”, és azt is elárulta, hogy már vannak elképzelései lehetséges technokrata jelöltekről, neveket azonban egyelőre nem mondott.
A következő napokban hivatalos konzultációkat kezd a parlamenti pártokkal. Az alkotmányos előírásoknak megfelelően valamennyi politikai erőt meghívja az egyeztetésekre, köztük a George Simion vezette Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) is, amelynek az államfő semmilyen körülmények között nem akar kormányzati szerepet nyújtani. A Politico emlékeztet, hogy Dan a tavalyi elnökválasztáson legyőzte Simiont.