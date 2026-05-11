05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Sorin Grindeanu USR kormányválság Ilie Bolojan AUR Nicușor Dan PSD PNL Románia

Négyféleképpen is megpróbálják megakadályozni a szélsőjobboldali áttörést Romániában

2026. május 11. 18:36

Az államfő a héten egyeztet hivatalosan is a parlamenti pártokkal a kormányválság megoldásáról.

2026. május 11. 18:36
null

Nicușor Dan román államfő a hét második felében hivatalos konzultációra hívja a parlamenti pártokat az új kormány megalakításáról – írja a Digi24 értesülései nyomán a Maszol. A háttérben jelenleg négy különböző forgatókönyvet mérlegelnek annak érdekében, hogy távol tartsák a magyargyűlölő-soviniszta Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) a kormányrúdtól, köztük egy jobboldali kisebbségi kabinet lehetőségét is.

Az egyik legkomolyabban vizsgált opció egy Nemzeti Liberális Párt (PNL) – Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tengelyre épülő jobboldali kisebbségi kormány lenne. Ez azért is figyelemre méltó, mert a két párt nemrég együttműködési megállapodást kötött egymással. A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy

ebben a konstrukcióban nem számolnak Ilie Bolojan visszatérésével a miniszterelnöki posztra.

Az államfő asztalán egy másik kisebbségi modell is szerepel: eszerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződne új kabinet, a pártot vezető Sorin Grindeanu vezetésével. Emellett szóba került

  • egy technokrata miniszterelnök által irányított politikai kormány, illetve
  • egy teljes egészében szakértői kabinet felállítása is.

A Maszol szerint Nicușor Dan a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után még várhatóan nem nevezi meg az új kormányfőjelöltet. A döntésre inkább május végén kerülhet sor, miután az államfő felméri, melyik konstrukciónak lehet stabil parlamenti támogatottsága.

A román sajtó információi szerint az elnök nemcsak a személyi kérdésekről akar egyeztetni, hanem egyfajta közös „menetrendet” is kijelölne a következő kabinet számára. Ebben szerepelne például a 2027-es költségvetés már idei őszi előkészítése, valamint több kiemelt nemzeti projekt folytatásának garantálása, függetlenül attól, milyen összetételű kormány alakul végül Romániában.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a romániai parlamenti formációk többségének elemi érdeke, hogy minél előbb megoldjon a május 5-én, egy bizalmatlansági indítványnak köszönhetően kirobbant kormányválság, és a politikai konfliktusnak ne legyenek a jelenleginél is komolyabb következményei az ország gazdaságára nézve.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. május 11. 19:26
Ezek kb. akkora közutálatnak örvendenek a románok körében, mint itt 2010-ben az SZDSZ-MSZP.
