Négyféleképpen is megpróbálják megakadályozni a szélsőjobboldali áttörést Romániában

A Maszol szerint Nicușor Dan a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után még várhatóan nem nevezi meg az új kormányfőjelöltet. A döntésre inkább május végén kerülhet sor, miután az államfő felméri, melyik konstrukciónak lehet stabil parlamenti támogatottsága.

A román sajtó információi szerint az elnök nemcsak a személyi kérdésekről akar egyeztetni, hanem egyfajta közös „menetrendet” is kijelölne a következő kabinet számára. Ebben szerepelne például a 2027-es költségvetés már idei őszi előkészítése, valamint több kiemelt nemzeti projekt folytatásának garantálása, függetlenül attól, milyen összetételű kormány alakul végül Romániában.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a romániai parlamenti formációk többségének elemi érdeke, hogy minél előbb megoldjon a május 5-én, egy bizalmatlansági indítványnak köszönhetően kirobbant kormányválság, és a politikai konfliktusnak ne legyenek a jelenleginél is komolyabb következményei az ország gazdaságára nézve.