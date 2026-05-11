Négyféleképpen is megpróbálják megakadályozni a szélsőjobboldali áttörést Romániában

Áll a bál a románoknál: megbukott a bizalmi szavazáson a Bolojan vezette kormány
A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.
Az államfő a héten egyeztet hivatalosan is a parlamenti pártokkal a kormányválság megoldásáról.
Nicușor Dan román államfő a hét második felében hivatalos konzultációra hívja a parlamenti pártokat az új kormány megalakításáról – írja a Digi24 értesülései nyomán a Maszol. A háttérben jelenleg négy különböző forgatókönyvet mérlegelnek annak érdekében, hogy távol tartsák a magyargyűlölő-soviniszta Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) a kormányrúdtól, köztük egy jobboldali kisebbségi kabinet lehetőségét is.
Az egyik legkomolyabban vizsgált opció egy Nemzeti Liberális Párt (PNL) – Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tengelyre épülő jobboldali kisebbségi kormány lenne. Ez azért is figyelemre méltó, mert a két párt nemrég együttműködési megállapodást kötött egymással. A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy
ebben a konstrukcióban nem számolnak Ilie Bolojan visszatérésével a miniszterelnöki posztra.
Az államfő asztalán egy másik kisebbségi modell is szerepel: eszerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződne új kabinet, a pártot vezető Sorin Grindeanu vezetésével. Emellett szóba került
A Maszol szerint Nicușor Dan a csütörtöki vagy pénteki egyeztetések után még várhatóan nem nevezi meg az új kormányfőjelöltet. A döntésre inkább május végén kerülhet sor, miután az államfő felméri, melyik konstrukciónak lehet stabil parlamenti támogatottsága.
A román sajtó információi szerint az elnök nemcsak a személyi kérdésekről akar egyeztetni, hanem egyfajta közös „menetrendet” is kijelölne a következő kabinet számára. Ebben szerepelne például a 2027-es költségvetés már idei őszi előkészítése, valamint több kiemelt nemzeti projekt folytatásának garantálása, függetlenül attól, milyen összetételű kormány alakul végül Romániában.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a romániai parlamenti formációk többségének elemi érdeke, hogy minél előbb megoldjon a május 5-én, egy bizalmatlansági indítványnak köszönhetően kirobbant kormányválság, és a politikai konfliktusnak ne legyenek a jelenleginél is komolyabb következményei az ország gazdaságára nézve.
Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa a Mandinernek elárulta, mi motiválhatta a május 5-ei román kormánybuktatást, és milyen következményei lehetnek a politikai manővernek.
