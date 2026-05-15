Nagyobb a baj, mint gondolták: az előrejelzettnél is több munkahely szűnik meg a német autóiparban

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Súlyos versenyképességi válságra figyelmeztet az autógyártók szövetsége.
A német autógyártók szövetsége (VDA) szerint az iparág 225 000 munkahelyet veszít Németországban 2035-ig, 35 000-nel többet, mint korábban előre jelezték – írja a Remix News.
„Sajnos a jelenlegi számítások alapján azt kell feltételeznünk, hogy 2035-ig 3 225 000 munkahely tűnik el” – mondta Hildegard Müller, a VDA elnöke a Xinhua-nak.
A folyamat aggasztó, és azt mutatja, hogy Németország súlyos és tartós versenyképességi válsággal néz szembe”
– tette hozzá.
Korábban a VDA azt jósolta, hogy 2019 és 2035 között 190 000 munkahely veszik el az iparágban.
Müller arról is beszámolt, hogy 2019 és 2025 között már körülbelül 100 000 munkahely eltűnt a német autóiparban.
Eközben a zöld és digitális mobilitásra való átálláshoz kapcsolódó új munkahelyek egyre inkább Németországon kívül jönnek létre.
Müller z iparág problémái között említette a magas adókat és díjakat, a drága energiát és a túlzott bürokráciát – írja a wPolityce.
Természetesen az Egyesült Államokkal zajló vámháború is komoly aggodalomra ad okot”
– tette hozzá.
Müller felszólította az Európai Bizottságot, hogy igazítsa ki az autóiparra vonatkozó elvárásait, nevezetesen az elmúlt decemberben indított Automotive Package-ben foglalt feltételeket.
A hírek szerint májusban újabb sztrájkok kezdődhetnek a tömeges elbocsátások ellen a német autógyárakban a szakszervezetek vezetésével.
Nyitókép forrása: JENS SCHLUETER / AFP
***