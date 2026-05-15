vda németország autóipar európai bizottság

Nagyobb a baj, mint gondolták: az előrejelzettnél is több munkahely szűnik meg a német autóiparban

2026. május 15. 06:58

Súlyos versenyképességi válságra figyelmeztet az autógyártók szövetsége.

A német autógyártók szövetsége (VDA) szerint az iparág 225 000 munkahelyet veszít Németországban 2035-ig, 35 000-nel többet, mint korábban előre jelezték – írja a Remix News.

„Sajnos a jelenlegi számítások alapján azt kell feltételeznünk, hogy 2035-ig 3 225 000 munkahely tűnik el” – mondta Hildegard Müller, a VDA elnöke a  Xinhua-nak.

A folyamat aggasztó, és azt mutatja, hogy Németország súlyos és tartós versenyképességi válsággal néz szembe”

– tette hozzá. 

Korábban a VDA azt jósolta, hogy 2019 és 2035 között 190 000 munkahely veszik el az iparágban.

Müller arról is beszámolt, hogy 2019 és 2025 között már körülbelül 100 000 munkahely eltűnt a német autóiparban.

Eközben a zöld és digitális mobilitásra való átálláshoz kapcsolódó új munkahelyek egyre inkább Németországon kívül jönnek létre.

Müller z iparág problémái között említette a magas adókat és díjakat, a drága energiát és a túlzott bürokráciát – írja a wPolityce.

Természetesen az Egyesült Államokkal zajló vámháború is komoly aggodalomra ad okot”

–  tette hozzá.

Müller felszólította az Európai Bizottságot, hogy igazítsa ki az autóiparra vonatkozó elvárásait, nevezetesen az elmúlt decemberben indított Automotive Package-ben foglalt feltételeket.

A hírek szerint májusban újabb sztrájkok kezdődhetnek a tömeges elbocsátások ellen a német autógyárakban a szakszervezetek vezetésével.

Nyitókép forrása: JENS SCHLUETER / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 15. 08:30
És ? America first... Jól csinalja Trump..
magnusminor
2026. május 15. 08:04
És az AI-val nem is számol, pedig 2035-ig biztosan teljesen felforgatja az AI az ipart... és a társadalmat is.
ördöngös pepecselés
2026. május 15. 07:53
"Korábban a VDA azt jósolta, hogy 2019 és 2035 között 190 000 munkahely veszik el az iparágban. Müller arról is beszámolt, hogy 2019 és 2025 között már körülbelül 100 000 munkahely eltűnt a német autóiparban." csaxólok, hogy ez a folyamat exponenciális azaz ami az elmúlt hatban százezer volt az a következő tízben egymillió is lehet. Ha nem ALL IN, aminek kinéz..
Bitrex®
2026. május 15. 07:51
Itthon is garantálható a 10-12%-os munkanélküliség egy éven belül. De hát erre szavazott 3,3 millió agyhalott kólásdoboz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!