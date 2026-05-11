Mindenkit átvert Putyin: kiderült, hol tűnt fel az orosz hadsereg a tűzszünet alatt

Nyoma sincs tűzszünetnek a fronton, az orosz erők továbbra is támadó drónokat, tüzérséget és kisebb gyalogoscsoportokat használnak – mondta Volodimir Nazarenko, a Nemzeti Gárda 4. „Rubizs” dandárjának tisztje az Eszpreszo műsorában.

A tiszt szerint Pokrovszk irányában az orosz hadsereg továbbra is próbál előrenyomulni.

A támadások és előrenyomulási kísérletek pontos számát a tiszt nem közölte a Kárpáthír szerint. Indoklása szerint az ilyen adatokat a vezérkarnak kell nyilvánosságra hoznia, mert a részletek árthatnának a dandárnak és a Pokrovszk térségében harcoló ukrán védelmi erőknek.