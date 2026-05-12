Emberhiány: félkarú bűnözőket küldenek az oroszok az ukrán frontra

Egy fél karját elveszítő, koponyasérülést szenvedett volt elítélt történetén keresztül mutatta be a Wall Street Journal, milyen körülmények közepette vívja az orosz hadsereg az ukrajnai háborút. Az amerikai lap szerint Moszkva továbbra is óriási emberveszteségek árán ér el minimális területi nyereségeket, miközben a katonai vezetés egyre kétségbeesettebb módszerekhez nyúl a fronton.

A cikk középpontjában Vjacseszlav Kudrjasev története áll, aki korábban drogügyek miatt került börtönbe, majd katonai szolgálatért cserébe szabadon bocsátották. A férfi azonban súlyos árat fizetett a látszólagos szabadságért: