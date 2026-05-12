Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán hadsereg orosz hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Emberhiány: félkarú bűnözőket küldenek az oroszok az ukrán frontra

2026. május 12. 17:54

Putyinék horrorhadviseléséről cikkezik a Wall Street Journal.

2026. május 12. 17:54
null

Egy fél karját elveszítő, koponyasérülést szenvedett volt elítélt történetén keresztül mutatta be a Wall Street Journal, milyen körülmények közepette vívja az orosz hadsereg az ukrajnai háborút. Az amerikai lap szerint Moszkva továbbra is óriási emberveszteségek árán ér el minimális területi nyereségeket, miközben a katonai vezetés egyre kétségbeesettebb módszerekhez nyúl a fronton.

A cikk középpontjában Vjacseszlav Kudrjasev története áll, aki korábban drogügyek miatt került börtönbe, majd katonai szolgálatért cserébe szabadon bocsátották. A férfi azonban súlyos árat fizetett a látszólagos szabadságért:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

jobb karjának egy részét elveszítette, fejében két titánlemez van, miután egy ukrán harckocsi lövedéke 2023-ban súlyosan megsebesítette.

Ennek ellenére tavaly ismét a tűzvonalba küldték. Feladata az volt, hogy egy másik katonával együtt behatoljon az ukrán állások közötti „szürke zónába”, és ott kitartson addig, amíg újabb orosz egységek érkeznek. Az ilyen manővereket nem véletlenül jellemezte kirívóan kockázatosnak az ukrán hadsereg; az ő küldetése is gyorsan kudarcba fulladt: elvesztette rádióját az ukrán drónok elől menekülve, végül az ukrán hadsereg fogságába esett.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukránok ott helyben megölhettek volna minket, senki sem tudta volna, hogy meghaltunk”

– mondta Kudrjasev a Wall Street Journalnak adott interjúban.

Egyre kisebb léptékű akciók

A lap szerint az orosz hadsereg az elmúlt időszakban nagyrészt felhagyott a klasszikus páncélos támadásokkal, mivel az ukrán drónok szinte minden mozgó célpontot azonnal felderítenek és megsemmisítenek. Ehelyett úgynevezett beszivárgó taktikát alkalmaznak: két-három fős gyalogos csoportokat küldenek előre, gyakran minimális kiképzéssel.

A Wall Street Journal szerint ezek a módszerek csak csekély eredményeket hoznak:

  • Oroszország napi átlagban körülbelül 3 négyzetmérföldnyi területet tud elfoglalni,
  • miközben nyugati becslések szerint havonta mintegy 25 ezer orosz katona hal meg vagy sebesül meg a fronton.

Michael Kofman katonai szakértő úgy fogalmazott:

[Ezzel] felszerelést spórolnak, de helyette az emberanyagot őrölik fel. A módszer ráadásul egyre kevesebb eredményt hoz.”

Az ukrán oldalon is érzékelik az orosz nyomást. Oleh Sirjajev ukrán parancsnok szerint egysége tavaly még napi húsz orosz katonát likvidált, ma viszont ez a szám elérheti az 50–60 főt is.

A cikk szerint az ukránok a saját emberveszteségeiket fokozott drónaktivitással próbálják kompenzálni. A lap „rendkívül hatékonynak” nevezi ezt a módszert, majd ennek alátámasztására bemutat egy esetet, amelynek során

az ukrán hadsereg 12 drónt használt el egyetlen orosz gyalogos katona likvidálásához.

Egyre nagyobb a nyomás Putyinon

A Wall Street Journal szerint Vlagyimir Putyinra belpolitikai nyomás is nehezedik, miközben a háború több mint négy éve tart, és Oroszország továbbra sem tudta elérni stratégiai céljait Ukrajnában.

A Kreml ugyan továbbra is a győzelem elkerülhetetlenségéről beszél, de a fronthelyzet és a veszteségek egyre nehezebben leplezhetők.

Kudrjasev szerint sok katona már úgy érzi, hogy a rendszer tudatosan a társadalom peremére szorult embereket küldi a biztos halálba:

Sokan azt gondolják, ez egy társadalmi tisztogatás”

– mondta az orosz fogoly.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: X

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. május 12. 19:15
Angol titkosszolgálat. Lapozzunk. Úgy látszik, ukrajnában már nőket is rabol a TCK.
Válasz erre
0
0
kipi137-2
2026. május 12. 19:15
Már igazán fel lehetne hagyni az oroszgyalázó nyugati propaganda átvevésével.
Válasz erre
0
0
Alte
2026. május 12. 18:57
Mondjuk még mindig nem a gyerekeik mellől előrángatott családapákat, akiknek nincs elég pénzük lefizetni a TCK-s emberrablókat.
Válasz erre
3
0
nuevas-reglas
2026. május 12. 18:56
Ha konfliktus lesz, itt is a fideszes fogolyok mennek a loveszarokba eloszor, nem a magyar emberek Ez igy fair
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!