Emberhiány: félkarú bűnözőket küldenek az oroszok az ukrán frontra

Brutális számokat közölt Ukrajna: tízből csak egy orosz katona éli túl a frontvonal mögé történő behatolást
Az ukrán állítás szerint a behatoló egységek nagy részét már útközben vagy a gyülekezési pontokon megsemmisítik az ukrán védők.
Putyinék horrorhadviseléséről cikkezik a Wall Street Journal.
Egy fél karját elveszítő, koponyasérülést szenvedett volt elítélt történetén keresztül mutatta be a Wall Street Journal, milyen körülmények közepette vívja az orosz hadsereg az ukrajnai háborút. Az amerikai lap szerint Moszkva továbbra is óriási emberveszteségek árán ér el minimális területi nyereségeket, miközben a katonai vezetés egyre kétségbeesettebb módszerekhez nyúl a fronton.
A cikk középpontjában Vjacseszlav Kudrjasev története áll, aki korábban drogügyek miatt került börtönbe, majd katonai szolgálatért cserébe szabadon bocsátották. A férfi azonban súlyos árat fizetett a látszólagos szabadságért:
jobb karjának egy részét elveszítette, fejében két titánlemez van, miután egy ukrán harckocsi lövedéke 2023-ban súlyosan megsebesítette.
Ennek ellenére tavaly ismét a tűzvonalba küldték. Feladata az volt, hogy egy másik katonával együtt behatoljon az ukrán állások közötti „szürke zónába”, és ott kitartson addig, amíg újabb orosz egységek érkeznek. Az ilyen manővereket nem véletlenül jellemezte kirívóan kockázatosnak az ukrán hadsereg; az ő küldetése is gyorsan kudarcba fulladt: elvesztette rádióját az ukrán drónok elől menekülve, végül az ukrán hadsereg fogságába esett.
Az ukránok ott helyben megölhettek volna minket, senki sem tudta volna, hogy meghaltunk”
– mondta Kudrjasev a Wall Street Journalnak adott interjúban.
A lap szerint az orosz hadsereg az elmúlt időszakban nagyrészt felhagyott a klasszikus páncélos támadásokkal, mivel az ukrán drónok szinte minden mozgó célpontot azonnal felderítenek és megsemmisítenek. Ehelyett úgynevezett beszivárgó taktikát alkalmaznak: két-három fős gyalogos csoportokat küldenek előre, gyakran minimális kiképzéssel.
A Wall Street Journal szerint ezek a módszerek csak csekély eredményeket hoznak:
Michael Kofman katonai szakértő úgy fogalmazott:
[Ezzel] felszerelést spórolnak, de helyette az emberanyagot őrölik fel. A módszer ráadásul egyre kevesebb eredményt hoz.”
Az ukrán oldalon is érzékelik az orosz nyomást. Oleh Sirjajev ukrán parancsnok szerint egysége tavaly még napi húsz orosz katonát likvidált, ma viszont ez a szám elérheti az 50–60 főt is.
A cikk szerint az ukránok a saját emberveszteségeiket fokozott drónaktivitással próbálják kompenzálni. A lap „rendkívül hatékonynak” nevezi ezt a módszert, majd ennek alátámasztására bemutat egy esetet, amelynek során
az ukrán hadsereg 12 drónt használt el egyetlen orosz gyalogos katona likvidálásához.
A Wall Street Journal szerint Vlagyimir Putyinra belpolitikai nyomás is nehezedik, miközben a háború több mint négy éve tart, és Oroszország továbbra sem tudta elérni stratégiai céljait Ukrajnában.
A Kreml ugyan továbbra is a győzelem elkerülhetetlenségéről beszél, de a fronthelyzet és a veszteségek egyre nehezebben leplezhetők.
Kudrjasev szerint sok katona már úgy érzi, hogy a rendszer tudatosan a társadalom peremére szorult embereket küldi a biztos halálba:
Sokan azt gondolják, ez egy társadalmi tisztogatás”
– mondta az orosz fogoly.
