Egy spanyol csendőr úgy halt meg a hantavírus miatt, hogy el sem kapta a kórokozót

Szívroham következtében meghalt egy 62 éves spanyol csendőr, miközben részt vett a hantavírus-fertőzés miatt vesztegzár alá helyezett MV Hondius luxushajó utasainak partra szállításában Tenerifén – számolt be róla az Euronews. A hajón korábban több halálos megbetegedést és fertőzést is regisztráltak.

A csendőr a tenerifei Granadilla de Abona kikötőjében teljesített szolgálatot, amikor összeesett az utasok ellenőrzött evakuálásának biztosítása közben. A helyszínen rendkívüli egészségügyi és rendészeti készültséget rendeltek el, mivel a hatóságok szigorú járványügyi protokollok mellett próbálták meg lebonyolítani a több országot érintő mentési műveletet.