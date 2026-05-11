Egy spanyol csendőr úgy halt meg a hantavírus miatt, hogy el sem kapta a kórokozót

Két nap alatt szállítják haza a hantavírusos hajó utasait
Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerifén, miután a hajó a helyi vezetés tiltakozása ellenére kiköthetett a Granadilla de Abona teherkikötőben.
Az eset Tenerifén történt.
Szívroham következtében meghalt egy 62 éves spanyol csendőr, miközben részt vett a hantavírus-fertőzés miatt vesztegzár alá helyezett MV Hondius luxushajó utasainak partra szállításában Tenerifén – számolt be róla az Euronews. A hajón korábban több halálos megbetegedést és fertőzést is regisztráltak.
A csendőr a tenerifei Granadilla de Abona kikötőjében teljesített szolgálatot, amikor összeesett az utasok ellenőrzött evakuálásának biztosítása közben. A helyszínen rendkívüli egészségügyi és rendészeti készültséget rendeltek el, mivel a hatóságok szigorú járványügyi protokollok mellett próbálták meg lebonyolítani a több országot érintő mentési műveletet.
Ezt is ajánljuk a témában
Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerifén, miután a hajó a helyi vezetés tiltakozása ellenére kiköthetett a Granadilla de Abona teherkikötőben.
Az MV Hondius fedélzetén kitört hantavírus-fertőzés miatt nemzetközi egészségügyi riadó lépett életbe. A vírus ritka, de potenciálisan halálos megbetegedést okozhat, és több utasnál, illetve a személyzet tagjainál is kimutatták a fertőzést. A spanyol hatóságok szerint az országban két gyanús esetet végül kizártak, ugyanakkor más államokban továbbra is figyelik az új fertőzéseket.
A friss tragédia nagy megrendülést váltott ki a spanyol biztonsági erőknél. Mónica García egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt csendőr családjának és kollégáinak. Mint fogalmazott:
Szeretném kifejezni együttérzésünket a családnak és az egész csendőrségnek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Rusvai Miklós a Mandinernek elmondta, a hantavírus esetében az andoki variáns kicsit jobban terjed, és most azért beszélhetünk több esetről, mert a fertőzöttek és az elhunytak egy zárt közösségben utaztak.
A cikk szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb közleményében igyekezett csillapítani a pánikot, és hangsúlyozták:
a mostani hantavírus-eset lokális járványkitörésnek tekinthető, és nem hasonlítható egy világjárványhoz.
A szervezet azonban továbbra is óvatosságra intette az érintett országokat.
A hantavírus elsősorban rágcsálókról terjedhet emberre, és súlyos légzőszervi vagy vesebetegséget okozhat. Bár Európában ritkán fordul elő tömeges fertőzés, a mostani eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat egy elszigetelt egészségügyi incidens nemzetközi üggyé egy zsúfolt turistahajó fedélzetén.
Ezt is ajánljuk a témában
Fertőzésgyanús hajóutasokat szállítottak egy speciális megfigyelő központba.
***
Fotó: JORGE GUERRERO / AFP