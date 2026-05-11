Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hantavírus WHO Tenerife Spanyolország járvány

Egy spanyol csendőr úgy halt meg a hantavírus miatt, hogy el sem kapta a kórokozót

2026. május 11. 21:00

Az eset Tenerifén történt.

2026. május 11. 21:00
null

Szívroham következtében meghalt egy 62 éves spanyol csendőr, miközben részt vett a hantavírus-fertőzés miatt vesztegzár alá helyezett MV Hondius luxushajó utasainak partra szállításában Tenerifén – számolt be róla az Euronews. A hajón korábban több halálos megbetegedést és fertőzést is regisztráltak.

A csendőr a tenerifei Granadilla de Abona kikötőjében teljesített szolgálatot, amikor összeesett az utasok ellenőrzött evakuálásának biztosítása közben. A helyszínen rendkívüli egészségügyi és rendészeti készültséget rendeltek el, mivel a hatóságok szigorú járványügyi protokollok mellett próbálták meg lebonyolítani a több országot érintő mentési műveletet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az MV Hondius fedélzetén kitört hantavírus-fertőzés miatt nemzetközi egészségügyi riadó lépett életbe. A vírus ritka, de potenciálisan halálos megbetegedést okozhat, és több utasnál, illetve a személyzet tagjainál is kimutatták a fertőzést. A spanyol hatóságok szerint az országban két gyanús esetet végül kizártak, ugyanakkor más államokban továbbra is figyelik az új fertőzéseket.

A friss tragédia nagy megrendülést váltott ki a spanyol biztonsági erőknél. Mónica García egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt csendőr családjának és kollégáinak. Mint fogalmazott:

Szeretném kifejezni együttérzésünket a családnak és az egész csendőrségnek.”

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb közleményében igyekezett csillapítani a pánikot, és hangsúlyozták:

a mostani hantavírus-eset lokális járványkitörésnek tekinthető, és nem hasonlítható egy világjárványhoz.

A szervezet azonban továbbra is óvatosságra intette az érintett országokat.

A hantavírus elsősorban rágcsálókról terjedhet emberre, és súlyos légzőszervi vagy vesebetegséget okozhat. Bár Európában ritkán fordul elő tömeges fertőzés, a mostani eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat egy elszigetelt egészségügyi incidens nemzetközi üggyé egy zsúfolt turistahajó fedélzetén.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. május 11. 21:40
"úgy halt meg a hantavírus miatt hogy el sem kapta a kórokozót" Pompás clickbait. A sírásó a harangozás miatt halt meg..már a második szívrohama volt abban az évben. A babát a gólya hozta .. amikor az anya szült,..a kórház felett egy gólya repült át.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. május 11. 21:19
A beteg szíve miatt halt meg..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!