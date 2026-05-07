Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Izrael zsidóság Belgium

A körülmetélés ügyében kritizálja Belgiumot Izrael és Amerika

2026. május 07. 15:10

Az USA és Izrael fokozza kritikáját Belgium ellen a körülmetélés kriminalizálása miatt.

2026. május 07. 15:10
null

A belgiumi Antwerpen ügyészsége szerdán úgy döntött: két férfi bíróság elé állítását kérik, akiket azzal vádolnak, fiúkat metéltek körül anélkül, hogy rendelkeztek volna a törvényesen előírt orvosi engedéllyel, amit „kiskorúak elleni szándékos, előre megfontolt testi sértésnek vagy erőszaknak” neveztek. Az antwerpeni vádbíróság június 18-án dönt arról, hogy folytatja-e az eljárást.

Az ügy feldühített zsidó csoportokat, például a brüsszeli székhelyű Európai Zsidó Kongresszust. „Egy 3500 éves gyakorlatot, amelyet Antwerpenben az elmúlt 800 évben is folytattak, bűncselekménnyé nyilvánítottak az uniós orvosi engedélyek hiánya miatt… ez a zsidó élet állami zaklatása” – mondta Pinchas Goldschmidt rabbi, az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Egyesült Államok belgiumi nagykövete és az izraeli külügyminiszter egyaránt elítélte Belgiumot szerdán.

 „Ezeknek a vallási személyiségeknek (moheleknek) az üldözése, akik közül az egyik amerikai, TÉVEDÉS, és nem fogjuk tolerálni. Belgiumot mostantól antiszemitának fogja tartani a világ” – közölte az Egyesült Államok nagykövete, Bill White.

Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter azt mondta, hogy az eset „skarlátvörös betű, a szégyen jelvénye a belga társadalomra”. Szerinte „ezzel a törvénnyel Belgium Írországgal együtt csatlakozik azon országok rövid és szégyenletes listájához, amelyek büntetőjogot alkalmaznak a zsidó vallásgyakorlás üldözésére”.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Abir Szultan


 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!