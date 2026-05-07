A körülmetélés ügyében kritizálja Belgiumot Izrael és Amerika

Elszabadult a pokol Németországban: a zsidó hallgatók már vécére sem mernek egyedül menni
Tavaly ideiglenesen fel kellett függeszteni az oktatást a berlini Humboldt Egyetemen, mert palesztinbarát tüntetők elfoglalták az előadótermeket.
Az USA és Izrael fokozza kritikáját Belgium ellen a körülmetélés kriminalizálása miatt.
A belgiumi Antwerpen ügyészsége szerdán úgy döntött: két férfi bíróság elé állítását kérik, akiket azzal vádolnak, fiúkat metéltek körül anélkül, hogy rendelkeztek volna a törvényesen előírt orvosi engedéllyel, amit „kiskorúak elleni szándékos, előre megfontolt testi sértésnek vagy erőszaknak” neveztek. Az antwerpeni vádbíróság június 18-án dönt arról, hogy folytatja-e az eljárást.
Az ügy feldühített zsidó csoportokat, például a brüsszeli székhelyű Európai Zsidó Kongresszust. „Egy 3500 éves gyakorlatot, amelyet Antwerpenben az elmúlt 800 évben is folytattak, bűncselekménnyé nyilvánítottak az uniós orvosi engedélyek hiánya miatt… ez a zsidó élet állami zaklatása” – mondta Pinchas Goldschmidt rabbi, az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke.
Az Egyesült Államok belgiumi nagykövete és az izraeli külügyminiszter egyaránt elítélte Belgiumot szerdán.
„Ezeknek a vallási személyiségeknek (moheleknek) az üldözése, akik közül az egyik amerikai, TÉVEDÉS, és nem fogjuk tolerálni. Belgiumot mostantól antiszemitának fogja tartani a világ” – közölte az Egyesült Államok nagykövete, Bill White.
Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter azt mondta, hogy az eset „skarlátvörös betű, a szégyen jelvénye a belga társadalomra”. Szerinte „ezzel a törvénnyel Belgium Írországgal együtt csatlakozik azon országok rövid és szégyenletes listájához, amelyek büntetőjogot alkalmaznak a zsidó vallásgyakorlás üldözésére”.
Fotó: illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Abir Szultan