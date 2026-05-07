A körülmetélés ügyében kritizálja Belgiumot Izrael és Amerika

A belgiumi Antwerpen ügyészsége szerdán úgy döntött: két férfi bíróság elé állítását kérik, akiket azzal vádolnak, fiúkat metéltek körül anélkül, hogy rendelkeztek volna a törvényesen előírt orvosi engedéllyel, amit „kiskorúak elleni szándékos, előre megfontolt testi sértésnek vagy erőszaknak” neveztek. Az antwerpeni vádbíróság június 18-án dönt arról, hogy folytatja-e az eljárást.

Az ügy feldühített zsidó csoportokat, például a brüsszeli székhelyű Európai Zsidó Kongresszust. „Egy 3500 éves gyakorlatot, amelyet Antwerpenben az elmúlt 800 évben is folytattak, bűncselekménnyé nyilvánítottak az uniós orvosi engedélyek hiánya miatt… ez a zsidó élet állami zaklatása” – mondta Pinchas Goldschmidt rabbi, az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke.