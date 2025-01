Elszabadult a pokol Németországban: a zsidó hallgatók már vécére sem mernek egyedül menni

A lapinterjúban riasztónak nevezte az Alternatíva Németországért (AfD) párt növekvő támogatottságát, amely jelenleg 20 százalék körül van a közvélemény-kutatások szerint, és az előrehozott német választások előtt egy hónappal a konzervatív blokk mögötti második helyet foglalja el az AfD.

Kiemelte: nem biztos, hogy továbbra is be tudja tölteni a Zsidók Központi Tanácsának elnöki tisztségét, ha az AfD a német szövetségi kormánykoalíció tagjává válik. Schuster az ország elhagyását is lehetséges lépésnek nevezte.

