Z generációs forradalmak szerte a világban és itthon

Kétségtelen, hogy az április 12-ei választás „történelmi” jelzőjét a fiataloknak (is) köszönhetjük. A választási eredmények ismeretében már kijelenthetjük, hogy voltak olyanok, akik előre látták és számokkal is alá tudták támasztani az állításukat, csak éppen nem hittünk nekik. Abban úgy általában nem volt vita a különböző irányultságú intézetek és elemzők között, hogy a fiatalok kormánykritikusabb attitűddel jellemezhetők. Ami a viták tárgyát képezte, hogy ez a kormányellenesség mind szavazatokra váltható-e.

A kampányidőszakban megjelenő – hiteles – kutatások a fiatalokra vonatkozóan erős ellenzéki hangulatot és magas, akár 90 százalék feletti részvételi hajlandóságot vetítettek előre.

A 2022-es országgyűlési választás tapasztalatai alapján – amelyet megelőzően szintén erősek voltak a generációs forradalmat vizionálók – azonban az óvatosság indokolt volt. A 2022-es választást – amelyet a kormányoldal nagy fölénnyel nyert meg – követő kutatások ugyanis azt mutatták, hogy az első szavazók túlnyomó többsége szüleivel azonos irányba szavazott és alapvetően a kormány mellett tette le a voksát. A 2022-es részvételi arányra vonatkozó adatok alapján is arra lehetett következtetni, hogy a 90 százalék körüli részvétel, így nagyszámú ellenzéki szavazat a fiatalok részéről irreális. A 2026-os valóság azonban – részben biztosan – más, mint a 2022-es és ezt a választás megrendezése előtt is tudtuk.

Az ezredfordulót követően, de különösen 2010 után az ifjúság „lázadása” Magyarországon is az online terekben zajlott és elsősorban kulturális és nem politikai értelemben különböztek a fiatalok a felnőtt társadalom tagjaitól. Az „új csendes generáció” tagjai alapvetően a status quo-t elfogadó, apolitikus attitűddel voltak jellemezhetőek. Ezt az alapvető attitűdöt színezte a Szabó Andrea által megfigyelt „racionális lázadás”, ami legjobban egy az internetadó bevezetése elleni tüntetésben mutatkozott meg és a törvénytervezet gyors visszavonását követően azonnal el is tűnt. Tegyük hozzá, hogy az ezredforduló utáni időszak más, hasonlóan egy ügyet zászlójukra tűző ifjúsági politikai szerveződései szintén viszonylag rövid idő alatt enyésztek el, lásd. Critical Mass, Freeszfe, Momentum, Fridays For Future stb.