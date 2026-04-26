Von der Leyen is megszólalt a Trump elleni támadás ügyében

Trump közvetlen közelében nyitottak tüzet – drámai videón, ahogy az amerikai elnök és JD Vance menekül
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.
„Az erőszaknak nincs helye a politikában – soha” – írta az Európai Bizottság elnöke.
„Megnyugvással tölt el, hogy Donald Trump, Melania Trump, valamint a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájának minden résztvevője biztonságban van” – írta közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Mint ismert, egy több fegyverrel felszerelt férfi tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél, ahol Donald Trump részvételével díszvacsorát tartottak.
„Az erőszaknak nincs helye a politikában – soha. Köszönet a rendőrségnek és a mentőegységeknek a gyors fellépésért, amellyel biztosították a vendégek biztonságát” – tette hozzá a Bizottság elnöke.
Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP