Von der Leyen elégedetten felsóhajtott, Putyin a homlokát ráncolta: Tusk ígéretet tett a magyaroknak

Donald Tusk lengyel miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Lengyelország kész segíteni Magyarországnak az európai struktúrákba való teljes reintegrációban, azaz visszatérni az uniós fősodorba – írja az SME.

Tusk várja az új magyar miniszterelnök mielőbbi látogatását Varsóban, amely szerinte fontos lépés lehet a regionális stabilitás és Magyarország európai pozíciójának erősítése felé.

A kormányfő a cikk alapján kiemelte a V4-ek együttműködésének újraindítását és a régió egységesebb fellépését Oroszországgal szemben.