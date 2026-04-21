Von der Leyen elégedetten felsóhajtott, Putyin a homlokát ráncolta: Tusk ígéretet tett a magyaroknak

Financial Times-információ: Magyar Péter nem kapja meg azt Von der Leyentől, amit Tusk igen
Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el.
Lengyelország miniszterelnöke azt ígérte, Varsó segít a Magyar Péter vezette kormánynak és Magyarországnak, hogy visszatérjen az európai fősodorba, és egységesen lépjen fel Oroszországgal szemben.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Lengyelország kész segíteni Magyarországnak az európai struktúrákba való teljes reintegrációban, azaz visszatérni az uniós fősodorba – írja az SME.
Tusk várja az új magyar miniszterelnök mielőbbi látogatását Varsóban, amely szerinte fontos lépés lehet a regionális stabilitás és Magyarország európai pozíciójának erősítése felé.
A kormányfő a cikk alapján kiemelte a V4-ek együttműködésének újraindítását és a régió egységesebb fellépését Oroszországgal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el.
Nyitókép: AFP/Andrzej Iwanczuk
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.