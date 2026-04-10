Sorsdöntő választás előtt: nemzetközi elemzők szerint minden a bizonytalan szavazókon múlhat

A tiszások arcára fagyott a mosoly: friss kutatás bizonyítja, stabil Fidesz siker születhet vasárnap
Az Alapjogokért Központ becslése szerint az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltje kerülhet ki győztesen.
Három nappal a választások előtt a Danube Institute és a Brussels Signal közös panel-beszélgetésen térképezték fel Európa egyik sorsdöntő politikai küzdelmének várható kimenetelét. Neves nemzetközi szakértők vitatták meg: a stabilitás iránti igény vagy a változás szele határozza-e meg a vasárnapi voksolást.
A programot Melissa O’Sullivan, a Danube Institute igazgatóhelyettese nyitotta meg, hangsúlyozva a választás stratégiai jelentőségét. Őt követte a Danube Institute elnöke, John O’Sullivan, Margaret Thatcher egykori tanácsadója, aki köszöntőjében a magyar választás nemzetközi súlyát emelte ki.
Az este fő előadója Henry Olsen, a Brussels Signal kolumnistája és az amerikai választások, valamint a globális populizmus elismert szakértője volt.
Olsen elemzésében rávilágított, hogy a magyar választás nem egy tipikus európai uniós voksolás; itt a taktikai szavazás és az általános közhangulat sokkal nagyobb súllyal esik latba.
A szakértő párhuzamot vont a nemzetközi folyamatokkal (Lengyelország, Svédország, Ausztrália vagy az Egyesült Államok példájával), rámutatva a választói bázisok földrajzi és társadalmi tagozódására. Úgy látja, hogy míg a vidék továbbra is a konzervatív erők (Fidesz) bástyája, addig a városi, képzettebb rétegek és a belső agglomerációk szavazói nyitottabbak a Tisza Párt kínálta alternatívára, amely Olsen szerint jobban illeszkedik a globális városi trendekhez.
Olsen szerint a választás kimenetele az olyan „csatatér-megyékben” és városokban dőlhet el, mint Heves megye vagy Szeged, ahol a kerületek ingadoznak a két oldal között.
Itt a személyes lojalitás és a taktikai átszavazás döntő faktor lesz.
Az elemző szerint a Fidesz stratégiája a „stabilitás” és a „biztonság” hívószavaira épül egy veszélyes világban, azt sugallva, hogy a változás kockázatos. Ezzel szemben a Tisza Párt egyfajta „tabula rasa”-ként jelenik meg: nem nyíltan globalista, nem a klasszikus jobb-bal szembenállásra épít, hanem a nemzeti egységet hangsúlyozza, ami elfogadhatóvá teheti a korábbi kormánypárti szavazók számára is.
Az Alapjogokért Központ becslése szerint az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltje kerülhet ki győztesen.
Az elemzés legfontosabb kérdése a még bizonytalan szavazók sorsa volt. Olsen emlékeztetett a brit választásokra, ahol a közvélemény-kutatások által nem jelzett, hirtelen eltolódás történt az utolsó pillanatban: azok, akik korábban a stabilitásra szavaztak, végül a változás mellett döntöttek.
„A kérdés az, hogy a még bizonytalan, nagyjából 10 százaléknyi választó merre mozdul. A változást akarók dühösebbek és motiváltabbak, mint azok, akiket a lojalitás mozgat” – mutatott rá az elemző.
A felvezető előadást követően Dr. Calum Nicholson (MCC, Climate Policy Institute) vezetésével vette kezdetét a panelbeszélgetés. Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója rögtön rámutatott a felfokozott feszültségre: a Tisza Párt megjelenése már családi szinten is vitákat szít.
Míg a kormányoldal a háború és migráció elleni stabilitással kampányol, az ellenzék – eltérően az előző választástól – most egységesebbnek és újszerűbbnek tűnik, de megfoghatatlanabbnak is, ami egy felfújt lufi is lehet.
John Fund, a National Review szakírója szerint 16 év után a gazdaság állapota vált a legfőbb kérdéssé. Úgy látja, a stagnálás érzete miatt sokan vágynak „új lendületre”. Ezzel szemben Kiss István hangsúlyozta:
a magyar gazdasági mutatók az európai dekonjunktúra tükrében nem olyan rosszak, és a választók a jelenlegi világpolitikai zűrzavarban többre értékelhetik a stabilitást.
Ralph Schoellhammer politológus és kutató szerint a kockázat relatív: „a választóknak el kell dönteniük, mitől félnek jobban – a változás bizonytalanságától vagy a jelenlegi állapot fenntartásától.” Megjegyezte:
Orbán Viktor eddigi sikerei miatt Magyarország „súlycsoportján felül” teljesített a világpolitikában, ám egy esetleges kormányváltás ezt a globális befolyást is átírhatná.
Ralph Schoellhammer ugyanakkor figyelmeztetett: a fiatalok elvándorlása nem feltétlenül politikai, hanem várakozási kérdés – ott keresik a boldogulást, ahol több lehetőséget látnak.
A beszélgetés kitért a külföldi szereplők befolyására is. Kiss István szerint Magyarország méltatlanul vált a negatív nemzetközi beavatkozások célpontjává, míg John Fund „az amerikai típusú kampányok betöréséről” beszélt. John O’Sullivan szerint a választási rendszer átlátható, ám a nemzetközi elit ellenszenve tapintható. Fund ironikusan megjegyezte:
a brüsszeli elit és a globális progresszívek szemében most „a Birodalom visszavág” (Star Wars) hangulata uralkodik Orbán Viktorral szemben, aki évek óta „jégtörőként” viselkedik a konzervatív értékek mellett.
Zárásként a résztvevők a társadalmi alapértékekre fókuszáltak. John O’Sullivan emlékeztetett: a magyar jövő a családokon és a demográfián múlik. Kiemelte a jelzésértékű 91%-os saját ingatlantulajdont és a családtámogatási rendszert, amiért a választók nagy része hálás.
„A választás csak az egyik elem, valójában egy mélyen gyakorlatias kérdésről van szó: Magyarország jövője a családokon és a gyermekeken múlik. A jelenlegi demográfiai előrejelzések alapján ez kulcsfontosságú tényező. Sajátos adottság, hogy a magyarok 91%-a saját ingatlannal rendelkezik, amiért sokan hálát éreznek. A családpolitika és maga a család nem csupán pénzkérdés, hanem alapvető meghatározója annak, hogyan működik a magyar társadalom.”
A szakértők egyetértettek abban: vasárnap dől el, hogy a magyar választók a „változást bármi áron és bármilyen módon” vagy a „kiszámítható biztonságot” választják-e. A kérdés már nem csak ideológiai, hanem mélyen személyes: „Mi lesz a saját életemmel?”
Fotó: FERENC ISZA / AFP
