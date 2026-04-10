04. 10.
péntek
Szerzőink
Sorsdöntő választás előtt: nemzetközi elemzők szerint minden a bizonytalan szavazókon múlhat

2026. április 10. 09:09

Három nappal a választások előtt a Danube Institute és a Brussels Signal közös panel-beszélgetésen térképezték fel Európa egyik sorsdöntő politikai küzdelmének várható kimenetelét. Neves nemzetközi szakértők vitatták meg: a stabilitás iránti igény vagy a változás szele határozza-e meg a vasárnapi voksolást.

2026. április 10. 09:09
Sárkány László

A programot Melissa O’Sullivan, a Danube Institute igazgatóhelyettese nyitotta meg, hangsúlyozva a választás stratégiai jelentőségét. Őt követte a Danube Institute elnöke, John O’Sullivan, Margaret Thatcher egykori tanácsadója, aki köszöntőjében a magyar választás nemzetközi súlyát emelte ki.

Globális trendek és a magyar valóság

Az este fő előadója Henry Olsen, a Brussels Signal kolumnistája és az amerikai választások, valamint a globális populizmus elismert szakértője volt. 

Olsen elemzésében rávilágított, hogy a magyar választás nem egy tipikus európai uniós voksolás; itt a taktikai szavazás és az általános közhangulat sokkal nagyobb súllyal esik latba.

A szakértő párhuzamot vont a nemzetközi folyamatokkal (Lengyelország, Svédország, Ausztrália vagy az Egyesült Államok példájával), rámutatva a választói bázisok földrajzi és társadalmi tagozódására. Úgy látja, hogy míg a vidék továbbra is a konzervatív erők (Fidesz) bástyája, addig a városi, képzettebb rétegek és a belső agglomerációk szavazói nyitottabbak a Tisza Párt kínálta alternatívára, amely Olsen szerint jobban illeszkedik a globális városi trendekhez.

A csatatér-körzetek dönthetnek

Olsen szerint a választás kimenetele az olyan „csatatér-megyékben” és városokban dőlhet el, mint Heves megye vagy Szeged, ahol a kerületek ingadoznak a két oldal között. 

Itt a személyes lojalitás és a taktikai átszavazás döntő faktor lesz.

Az elemző szerint a Fidesz stratégiája a „stabilitás” és a „biztonság” hívószavaira épül egy veszélyes világban, azt sugallva, hogy a változás kockázatos. Ezzel szemben a Tisza Párt egyfajta „tabula rasa”-ként jelenik meg: nem nyíltan globalista, nem a klasszikus jobb-bal szembenállásra épít, hanem a nemzeti egységet hangsúlyozza, ami elfogadhatóvá teheti a korábbi kormánypárti szavazók számára is.

Kihez vándorol az utolsó 10 százalék?

Az elemzés legfontosabb kérdése a még bizonytalan szavazók sorsa volt. Olsen emlékeztetett a brit választásokra, ahol a közvélemény-kutatások által nem jelzett, hirtelen eltolódás történt az utolsó pillanatban: azok, akik korábban a stabilitásra szavaztak, végül a változás mellett döntöttek.

„A kérdés az, hogy a még bizonytalan, nagyjából 10 százaléknyi választó merre mozdul. A változást akarók dühösebbek és motiváltabbak, mint azok, akiket a lojalitás mozgat” – mutatott rá az elemző.

Miért más ez a választás? – Szakértői vita

A felvezető előadást követően Dr. Calum Nicholson (MCC, Climate Policy Institute) vezetésével vette kezdetét a panelbeszélgetés. Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója rögtön rámutatott a felfokozott feszültségre: a Tisza Párt megjelenése már családi szinten is vitákat szít. 

Míg a kormányoldal a háború és migráció elleni stabilitással kampányol, az ellenzék – eltérően az előző választástól –  most egységesebbnek és újszerűbbnek tűnik, de megfoghatatlanabbnak is, ami egy felfújt lufi is lehet. 

John Fund, a National Review szakírója szerint 16 év után a gazdaság állapota vált a legfőbb kérdéssé. Úgy látja, a stagnálás érzete miatt sokan vágynak „új lendületre”. Ezzel szemben Kiss István hangsúlyozta:

 a magyar gazdasági mutatók az európai dekonjunktúra tükrében nem olyan rosszak, és a választók a jelenlegi világpolitikai zűrzavarban többre értékelhetik a stabilitást.

Ralph Schoellhammer politológus és kutató szerint a kockázat relatív: „a választóknak el kell dönteniük, mitől félnek jobban – a változás bizonytalanságától vagy a jelenlegi állapot fenntartásától.” Megjegyezte:

 Orbán Viktor eddigi sikerei miatt Magyarország „súlycsoportján felül” teljesített a világpolitikában, ám egy esetleges kormányváltás ezt a globális befolyást is átírhatná.

Ralph Schoellhammer ugyanakkor figyelmeztetett: a fiatalok elvándorlása nem feltétlenül politikai, hanem várakozási kérdés – ott keresik a boldogulást, ahol több lehetőséget látnak.

Külföldi beavatkozás és a „Star Wars” effektus

A beszélgetés kitért a külföldi szereplők befolyására is. Kiss István szerint Magyarország méltatlanul vált a negatív nemzetközi beavatkozások célpontjává, míg John Fund „az amerikai típusú kampányok betöréséről” beszélt. John O’Sullivan szerint a választási rendszer átlátható, ám a nemzetközi elit ellenszenve tapintható. Fund ironikusan megjegyezte: 

a brüsszeli elit és a globális progresszívek szemében most „a Birodalom visszavág” (Star Wars) hangulata uralkodik Orbán Viktorral szemben, aki évek óta „jégtörőként” viselkedik a konzervatív értékek mellett.

Család, jövőkép és a prosperitás útja

Zárásként a résztvevők a társadalmi alapértékekre fókuszáltak. John O’Sullivan emlékeztetett: a magyar jövő a családokon és a demográfián múlik. Kiemelte a jelzésértékű 91%-os saját ingatlantulajdont és a családtámogatási rendszert, amiért a választók nagy része hálás. 

„A választás csak az egyik elem, valójában egy mélyen gyakorlatias kérdésről van szó: Magyarország jövője a családokon és a gyermekeken múlik. A jelenlegi demográfiai előrejelzések alapján ez kulcsfontosságú tényező. Sajátos adottság, hogy a magyarok 91%-a saját ingatlannal rendelkezik, amiért sokan hálát éreznek. A családpolitika és maga a család nem csupán pénzkérdés, hanem alapvető meghatározója annak, hogyan működik a magyar  társadalom.”

A szakértők egyetértettek abban: vasárnap dől el, hogy a magyar választók a „változást bármi áron és bármilyen módon” vagy a „kiszámítható biztonságot” választják-e. A kérdés már nem csak ideológiai, hanem mélyen személyes: „Mi lesz a saját életemmel?”

Fotó: FERENC ISZA / AFP

gyzoltan-2
•••
2026. április 10. 10:12 Szerkesztve
"a stabilitás iránti igény vagy a változás szele határozza-e meg a vasárnapi voksolást." de ez úgy is kérdezhető, a mértéktartó józan ész nem veszít, avagy győz a sötétben a sötét szakadékba ugrók öngyilkos hajlama, halálvágya?! Orbán Viktort ismerjük a hibáival, bűneivel, mulasztásaival egyetemben, erényei, jó-tulajdonságai pedig nem léteznek..!-Magyar Péter előadásában! Bezzeg Magyar Péter a tökély, csak éppen jó szót, dicséretet nem lehet olvasni róla..! -ilyen mélyre senki sem süllyedt, hogy jót írjon róla...! Magyar Péter pedig jót ígér: társadalmi, gazdasági, pénzügyi válságot, általános krízis helyzetet, mely akár ország-csődben, totális káoszban végződhet! Hol van az a torzult, elkábított agyú fiatal, a buborékjában, aki ki meri zárni e több mint valószínű lehetőséget?! Kötelező lenne, kötelezőnek kell tekinteni, hogy minden korosztálynak, elkerülhetetlenül, kihagyhatatlanul át kell élnie a saját tragédiáját?! Ne tegyétek fiatalok! Rossz tipp Magyar Péter!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. április 10. 10:07
Aki a felfordulást választja vasárnap, annak csalódnia kell. Viszont jó hír számára, hogy bármikor szedheti a cókmókját és elköltözhet oda, ahol a felfordulás van. Mint a multikultinál. Nem tetszik az, hogy Magyarország "nem eléggé" multikulti? Sebaj! El lehet költözni oda, ahol a multikulti van, a "haladó" Nyugatra! Van probléma? Nincs probléma. 😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!