Sorsdöntő választás előtt: nemzetközi elemzők szerint minden a bizonytalan szavazókon múlhat

A szakértő párhuzamot vont a nemzetközi folyamatokkal (Lengyelország, Svédország, Ausztrália vagy az Egyesült Államok példájával), rámutatva a választói bázisok földrajzi és társadalmi tagozódására. Úgy látja, hogy míg a vidék továbbra is a konzervatív erők (Fidesz) bástyája, addig a városi, képzettebb rétegek és a belső agglomerációk szavazói nyitottabbak a Tisza Párt kínálta alternatívára, amely Olsen szerint jobban illeszkedik a globális városi trendekhez.

A csatatér-körzetek dönthetnek

Olsen szerint a választás kimenetele az olyan „csatatér-megyékben” és városokban dőlhet el, mint Heves megye vagy Szeged, ahol a kerületek ingadoznak a két oldal között.

Itt a személyes lojalitás és a taktikai átszavazás döntő faktor lesz.

Az elemző szerint a Fidesz stratégiája a „stabilitás” és a „biztonság” hívószavaira épül egy veszélyes világban, azt sugallva, hogy a változás kockázatos. Ezzel szemben a Tisza Párt egyfajta „tabula rasa”-ként jelenik meg: nem nyíltan globalista, nem a klasszikus jobb-bal szembenállásra épít, hanem a nemzeti egységet hangsúlyozza, ami elfogadhatóvá teheti a korábbi kormánypárti szavazók számára is.