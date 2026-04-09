A tiszások arcára fagyott a mosoly: friss kutatás bizonyítja, stabil Fidesz siker születhet vasárnap

Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése szerint az április 12-i országgyűlési választáson az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltjei kerülhetnek ki győztesen.
A 106 körzetből 64-ben a kormánypártok, 35-ben a Tisza Párt számíthat sikerre, míg 7 választókerületet szoros, eldöntetlen küzdelemként – úgynevezett csatatérként – azonosítottak.
Az elemzés szerint a jobboldal várható fölénye az egyéni körzetekben azt vetíti előre, hogy Orbán Viktor a választást követően ismét stabil parlamenti többségre támaszkodó kormányt alakíthat.
Ez a helyzet a központ értékelése alapján lehetőséget teremthet a jelenlegi gazdaság- és energiapolitikai irányok fenntartására, beleértve a többirányú energiastratégia folytatását, az alacsony rezsiköltségek megőrzését, valamint az egykulcsos adórendszer és a meglévő adókedvezmények fenntartását.
A kutatás rámutat arra is, hogy a politikai erőviszonyok területileg eltérően alakulnak: a jobboldal elsősorban a vidéki, rurálisabb térségekben erős, míg a Tisza Párt támogatottsága inkább a városiasabb körzetekben és a budapesti agglomerációban koncentrálódik.
Megyei bontásban Vas, Zala, Somogy, Baranya, Nógrád és Heves vármegyékben jelentős kormánypárti fölény valószínűsíthető, míg Budapest teljes területén, valamint Pest és Csongrád-Csanád vármegye több körzetében az ellenzéki erők lehetnek előnyben. Szoros verseny várható többek között Bács-Kiskun vármegye 2-es, Békés vármegye 1-es és 4-es, Komárom vármegye 1-es, Pest vármegye 7-es és 8-as, valamint Veszprém vármegye 2-es választókerületében.
Az Alapjogokért Központ kiemelte mandátumbecslése egy komplex, többváltozós modellen alapul, amely a 2022-es országgyűlési választás egyéni és listás eredményeit, a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választások adatait, valamint friss közvélemény-kutatásokat is figyelembe veszi. Emellett beépíti a körzetek szociodemográfiai jellemzőit, valamint az elmúlt évek helyi politikai folyamatait és korábbi választási trendjeit.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP