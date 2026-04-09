egyéni fidesz – kdnp országgyűlési választás 2026 jobboldal jelölt győzelem siker

A tiszások arcára fagyott a mosoly: friss kutatás bizonyítja, stabil Fidesz siker születhet vasárnap

2026. április 09. 13:31

Az Alapjogokért Központ becslése szerint az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltje kerülhet ki győztesen.

null

Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése szerint az április 12-i országgyűlési választáson az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltjei kerülhetnek ki győztesen.

A 106 körzetből 64-ben a kormánypártok, 35-ben a Tisza Párt számíthat sikerre, míg 7 választókerületet szoros, eldöntetlen küzdelemként – úgynevezett csatatérként – azonosítottak.

Az elemzés szerint a jobboldal várható fölénye az egyéni körzetekben azt vetíti előre, hogy Orbán Viktor a választást követően ismét stabil parlamenti többségre támaszkodó kormányt alakíthat.

Ez a helyzet a központ értékelése alapján lehetőséget teremthet a jelenlegi gazdaság- és energiapolitikai irányok fenntartására, beleértve a többirányú energiastratégia folytatását, az alacsony rezsiköltségek megőrzését, valamint az egykulcsos adórendszer és a meglévő adókedvezmények fenntartását.

A kutatás rámutat arra is, hogy a politikai erőviszonyok területileg eltérően alakulnak: a jobboldal elsősorban a vidéki, rurálisabb térségekben erős, míg a Tisza Párt támogatottsága inkább a városiasabb körzetekben és a budapesti agglomerációban koncentrálódik.

Megyei bontásban Vas, Zala, Somogy, Baranya, Nógrád és Heves vármegyékben jelentős kormánypárti fölény valószínűsíthető, míg Budapest teljes területén, valamint Pest és Csongrád-Csanád vármegye több körzetében az ellenzéki erők lehetnek előnyben. Szoros verseny várható többek között Bács-Kiskun vármegye 2-es, Békés vármegye 1-es és 4-es, Komárom vármegye 1-es, Pest vármegye 7-es és 8-as, valamint Veszprém vármegye 2-es választókerületében.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Alapjogokért Központ kiemelte mandátumbecslése egy komplex, többváltozós modellen alapul, amely a 2022-es országgyűlési választás egyéni és listás eredményeit, a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választások adatait, valamint friss közvélemény-kutatásokat is figyelembe veszi. Emellett beépíti a körzetek szociodemográfiai jellemzőit, valamint az elmúlt évek helyi politikai folyamatait és korábbi választási trendjeit.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sándor
•••
2026. április 09. 20:21 Szerkesztve
Értelmes ember nem támogat garázda, mentelmi jog mögött lapító sunyi pszichopata alkoholista, drogos buliban lazuló, egész eddigi életét megélhetési parazitaként tengető bűnözőt.
2026. április 09. 16:24
Boruss Demeter 2026. április 09. 13:57 Vasárnap kiderül. "De állítom a tisza-szekta nem fogja elviselni ha vereséget szenved." Az lesz a kisebbik baj.
Burg_kastL71-C
2026. április 09. 16:01
Valószínű, hogy jól állunk, amiben rengeteg munka van. De, addig nem megyek a szűcshöz, amíg a medve nincs elejtve. Itt a medve, az az egész hálózat. A niemand a stróman.
istvanpeter
2026. április 09. 15:54
Most már tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy miként égnek egyes közvélemény kutatók.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!