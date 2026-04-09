A tiszások arcára fagyott a mosoly: friss kutatás bizonyítja, stabil Fidesz siker születhet vasárnap

Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése szerint az április 12-i országgyűlési választáson az egyéni választókerületek többségében a Fidesz–KDNP jelöltjei kerülhetnek ki győztesen.

A 106 körzetből 64-ben a kormánypártok, 35-ben a Tisza Párt számíthat sikerre, míg 7 választókerületet szoros, eldöntetlen küzdelemként – úgynevezett csatatérként – azonosítottak.