04. 06.
hétfő
volodimir zelenszkij steve witkoff lindsey graham béke kijev donald trump Jared Kushner oroszország

Ukrajnai béke újratöltve: Donald Trump emberei Kijevbe utaznak és újra megpróbálnak véget vetni a háborúnak

2026. április 05. 06:17

Steve Witkoff és Jared Kushner is Kijevbe látogat áprilisban.

2026. április 05. 06:17
Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízott áprilisban Kijevbe látogathat – közölte szombaton Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.

„Kushner, Witkoff, Lindsey Graham – ők azok, akik várhatóan eljönnek. Meglátjuk, hogy ki lesz még itt” 

– mondta Budanov a Bloombergnek, hozzátéve, hogy a találkozóra röviddel az ortodox húsvétot követően, április 12-én kerülhet sor.

Witkoff és Kushner számára ez lenne az első hivatalos kijevi látogatás.

 A különmegbízottak korábban már találkoztak ukrán tisztviselőkkel az Egyesült Államokban, és Moszkvába is utaztak tárgyalásokra Oroszországgal.

A Washington közvetítésével Ukrajna és Oroszország között a háború lezárásáról folytatott 

tárgyalások megakadtak, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért Iránra,

 amely erre válaszul számos közel-keleti államban megtorló támadásokat hajtott végre.

(MTI)

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
orokkuruc-2
2026. április 06. 04:11
.. és Nuland néne halkan kuncog, mert ő már régen megmondta a pöcspianínósának, mi merre. Szóval ez a trió csak egy nagy lebőgést mutat be. Látszik, hogy Trump nem egy diplomata. De tényleg, mit vár? Tudjuk, hogy 2005 óta szervezik az EU - orosz kapcsolatok szétszakítását, és ennek az ütköző pontja u'Kraina. Tudjuk, hogy a FED tulajok egy része Nuland nénivel 5 milliárd dolcsit invesztált, hogy gyakorlatilag megvegye Ukrajnát, és háborúba szorítsa. A jutalom a nyugati régió csernozjoma lenne, oda már nem megy Putyin. Tudjuk, hogy Trump a FED tulajok másik ágának küldötte, a Nuland ág áttette a székhelyét az EU-ba. A 2 ág, mivel nemgójok, csak üzleti szinten baszogatja egymást. No akkor most tényleg mi lehet a triónak a célja?
csulak
2026. április 05. 15:58
az USA nem kepes felfogni ,hogy amig az EU haborut akar, addig haboru lesz. Es ezen a haborun az USA nagy penz kaszal !
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. április 05. 11:22 Szerkesztve
ha csak nem azért mennek, hogy ezt az antikrisztust letaszítsák a trónról felesleges odamenni Trump is mondhatna egy öszödi beszédet: ezt elqurtuk nem kicsit-nagyon ! szétbaszták a világ energia ellátását a zsidók miatt, meg engedték az ukránoknak, hogy szét basszák a mienket - ha ukrajna megtámad bennünket se az usa se a nato nem mozdítaná a kisujját se- jobb lesz ha mindenki készül a háborúra nem az orosszal hanem az ukránnal létrehoztak európa mellett egy terror és lator államot - amit korlátlanul tömnek pénzzel és fegyverrel én nem tudom ebből mi lesz,de nagy baj az biztos
szim-patikus
2026. április 05. 10:21
megpróbálnak véget vetni a háborúnak...---- ollót vittek magukkal?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!