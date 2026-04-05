Ukrajnai béke újratöltve: Donald Trump emberei Kijevbe utaznak és újra megpróbálnak véget vetni a háborúnak

Elszalasztott lehetőség: Putyin korábban nyitott volt a békülésre, de egy nem várt fordulat betette a kaput
„Vlagyimir Putyin kompromisszumkészsége most nem azon a szinten van, mint két-három hónappal ezelőtt” – mondta Bendarzsevszkij Anton.
Steve Witkoff és Jared Kushner is Kijevbe látogat áprilisban.
Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízott áprilisban Kijevbe látogathat – közölte szombaton Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.
„Kushner, Witkoff, Lindsey Graham – ők azok, akik várhatóan eljönnek. Meglátjuk, hogy ki lesz még itt”
– mondta Budanov a Bloombergnek, hozzátéve, hogy a találkozóra röviddel az ortodox húsvétot követően, április 12-én kerülhet sor.
Witkoff és Kushner számára ez lenne az első hivatalos kijevi látogatás.
A különmegbízottak korábban már találkoztak ukrán tisztviselőkkel az Egyesült Államokban, és Moszkvába is utaztak tárgyalásokra Oroszországgal.
A Washington közvetítésével Ukrajna és Oroszország között a háború lezárásáról folytatott
tárgyalások megakadtak, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért Iránra,
amely erre válaszul számos közel-keleti államban megtorló támadásokat hajtott végre.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov