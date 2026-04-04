Elszalasztott lehetőség: Putyin korábban nyitott volt a békülésre, de egy nem várt fordulat betette a kaput

Putyin már hajlott volna a békére, de Irán miatt elillant a kompromisszumkészsége – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

A szakértő szerint a legnagyobb gazdasági impaktja jelenleg a közel-keleti helyzet megoldásának van, így az orosz–ukrán konfliktus rendezése másodlagossá vált. Az orosz gazdaság pedig „mentőövet kapott” az olajárak elszabadulásával, Vlagyimir Putyin pedig most már nem mutat olyan nyitottságot a béketárgyalásokra, mint két-három hónappal ezelőtt. Úgy véli, jelen helyzetben nemcsak az oroszok, hanem az amerikaiak sem erőltetik az egyeztetéseket.