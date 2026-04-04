04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
vlagyimir putyin bendarzsevszkij anton orosz orosz-ukrán háború oroszország

Elszalasztott lehetőség: Putyin korábban nyitott volt a békülésre, de egy nem várt fordulat betette a kaput

2026. április 04. 18:21

„Vlagyimir Putyin kompromisszumkészsége most nem azon a szinten van, mint két-három hónappal ezelőtt” – mondta Bendarzsevszkij Anton.

Putyin már hajlott volna a békére, de Irán miatt elillant a kompromisszumkészsége – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

A szakértő szerint a legnagyobb gazdasági impaktja jelenleg a közel-keleti helyzet megoldásának van, így az orosz–ukrán konfliktus rendezése másodlagossá vált. Az orosz gazdaság pedig „mentőövet kapott” az olajárak elszabadulásával, Vlagyimir Putyin pedig most már nem mutat olyan nyitottságot a béketárgyalásokra, mint két-három hónappal ezelőtt. Úgy véli, jelen helyzetben nemcsak az oroszok, hanem az amerikaiak sem erőltetik az egyeztetéseket.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Sajtóhírek szerint Vlagyimir Putyin már hajlott volna valamilyen békemegállapodásra vagy kompromisszumra, amikor kitört az iráni konfliktus. 

Az év elején még Bendarzsevszkij Anton is optimista volt, és azt gondolta, kedvezően alakulnak az események ahhoz, hogy még idén komolyabb áttörés valósuljon meg a tárgyalásokban. Most már azonban kevésbé optimista ezzel kapcsolatban, mivel

az iráni háború „teljesen átírta a korábbi várakozásokat”.

Néhány hónappal ezelőtt az is felmerült, hogy Washington másodlagos szankciókat fogad el Oroszországgal szemben, miközben „megpróbálták lekapcsolni a rendszerről az orosz szövetségeseket”. Bendarzsevszkij Anton szerint jelenleg nem tapasztalható ez a hozzáállás az USA részéről, tulajdonképpen semmilyen formában nem helyez nyomást a szemben álló felekre. Mint fogalmazott, Oroszország pedig nem is nagyon foglalkozik most az esetleges béketárgyalásokkal, főleg úgy, hogy

az orosz gazdaság „mentőövet kapott” a jelenlegi olajárakkal.

„Vlagyimir Putyin kompromisszumkészsége most nem azon a szinten van, mint két-három hónappal ezelőtt” – összegzett az elemző.

Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel
 

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vamonos
2026. április 05. 19:30
Hát persze. Nem is Zselé kompromisszumképtelensége, meg az EU háborús hiénáinak uszítása miatt nem jutottak semmire a tárgyalások.
martens
2026. április 05. 13:02
Slava Russia!
Csigorin
2026. április 05. 07:34
az oroszok reszerol boven sok kompromisszum ha megallnak a Dnyepernel.
polárüveg
2026. április 05. 00:15
Ennél rosszabb: Zelenszkij elnök úr kemény munkával elérte, hogy most már az USA és orosz érdek Ukrajna témában kezd egymásba csúszni. De hát az Orbán meg a Magyarország a hibás - szerinte! :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!