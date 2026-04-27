Ukrajna az Unió ajtaján dörömbölne – Nógrádi György summázta a háborús helyzetet

Az amerikai döntések is feszültséget okoztak Kijev és Washington között. Donald Trump kormánya meghosszabbította azt az engedélyt, amely lehetővé teszi Oroszország számára az olajexportot, és amerikai delegáció Moszkvában tárgyalt, miközben Kijevet nem kereste fel.

Mindeközben Németországban Boris Pistorius bejelentette, hogy tíz éven belül Európa legerősebb hagyományos haderejét kívánják kiépíteni, elsősorban az orosz fenyegetés ellensúlyozására.

A Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet az amerikai–iráni konfliktus miatt.

A Hormuzi-szoros térségében több ezer tanker vesztegel, miközben a fegyverszüneti tárgyalások elakadtak. Az Egyesült Államok a szabad hajózás biztosítását követeli, míg Irán a szankciók feloldásához köti ezt.

Európa megosztott a konfliktus kezelésében: Friedrich Merz szerint Németország nem tud aktívan részt venni az öbölbeli műveletekben, mondván, ők Ukrajna mellett tették le a voksukat. Ezzel szemben a brit és francia vezetés mellett több ország vizsgálja a tengeri jelenlét lehetőségét.