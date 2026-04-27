Ukrajna az Unió ajtaján dörömbölne – Nógrádi György summázta a háborús helyzetet

Kegyetlen ostrom alá vette Ukrajnát az orosz drónhadsereg – egy szállodát is szétlőttek (VIDEÓ)
Egyszerre közel 100 drón lendült akcióba.
Az elmúlt héten több, egymással összefüggő diplomáciai és katonai fejlemény alakította az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus helyzetét – emlékeztetett a Magyar Nemzeten megjelent véleménycikkében Nógrádi György.
Ukrajna megnyitotta a Barátság kőolajvezetéket, ami hozzájárult ahhoz, hogy az addig vétózó Magyarország és Szlovákia támogassa az Európai Unió pénzügyi csomagját, így megkezdődhetett a két évre tervezett, 90 milliárd eurós támogatás első részletének folyósítása.
Ezzel párhuzamosan az EU elfogadta a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen. Az ukrán EU-csatlakozás kérdésében azonban továbbra sincs előrelépés.
Volodimir Zelenszkij a ciprusi uniós csúcson sürgette a gyorsított felvételt, ám több tagállam – köztük Lengyelország és Franciaország – elutasító álláspontot képviselt.
Bart De Wever belga miniszterelnök szerint rövid távon nem reális Ukrajna csatlakozása.
Az amerikai döntések is feszültséget okoztak Kijev és Washington között. Donald Trump kormánya meghosszabbította azt az engedélyt, amely lehetővé teszi Oroszország számára az olajexportot, és amerikai delegáció Moszkvában tárgyalt, miközben Kijevet nem kereste fel.
Mindeközben Németországban Boris Pistorius bejelentette, hogy tíz éven belül Európa legerősebb hagyományos haderejét kívánják kiépíteni, elsősorban az orosz fenyegetés ellensúlyozására.
A Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet az amerikai–iráni konfliktus miatt.
A Hormuzi-szoros térségében több ezer tanker vesztegel, miközben a fegyverszüneti tárgyalások elakadtak. Az Egyesült Államok a szabad hajózás biztosítását követeli, míg Irán a szankciók feloldásához köti ezt.
Európa megosztott a konfliktus kezelésében: Friedrich Merz szerint Németország nem tud aktívan részt venni az öbölbeli műveletekben, mondván, ők Ukrajna mellett tették le a voksukat. Ezzel szemben a brit és francia vezetés mellett több ország vizsgálja a tengeri jelenlét lehetőségét.
A nemzetközi politikai térben további visszhangot váltott ki, hogy XIV. Leó pápa és Lula da Silva is kritikát fogalmazott meg az amerikai lépésekkel szemben.
Összességében a fejlemények azt mutatják, hogy sem az ukrajnai háború, sem a közel-keleti konfliktus esetében nem látható rövid távú rendezés, miközben a geopolitikai feszültségek több térségben is erősödnek.
