04. 23.
csütörtök
barátság vezeték denisa saková szállítás eu

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

2026. április 23. 10:26

A hírről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter számolt be közösségimédia-profilján.


Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

Jelenleg a kőolaj szállítása a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik” 

– idézte Saková bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is, amelynek közlése szerint ezt a szállítási tervet az ukrán fél még szerdán juttatta el a szlovákiai Transpetrol szállítónak.

Január 27-e óta nem történt szállítás a vezetéken

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január 27-én állt le a szállítás, és azt az ukrán fél hónapokig nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból, a hivatalos szlovák vélemény szerint, már huzamosabb ideje lehetséges volt. Robert Fico miniszterelnök többször is kijelentette, hogy a Barátság vezetéken történő kőolajszállítást politikai okokból állíttatta le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, 

aki a szállítás újraindítását az országának ígért 90 milliárd eurós háborús kölcsön ellen emelt vétó feloldásától tette függővé.

Az unió tavaly decemberben hagyta jóvá ezt a hitelt, amelyben – az EU által engedélyezett kivétel alapján – Szlovákia, Magyarországgal és Csehországgal együtt, nem vesz részt. A hitel folyósítását korábban Magyarország vétózta meg a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás ukrán leállítása miatt.

A Barátság vezeték leállítása miatt Szlovákia olajszükséghelyzetet kényszerült bevezetni, és különböző válaszintézkedéseket is hozott Ukrajnával szemben. Szerdán Juraj Blanár kül- és európai ügyekért felelős miniszter bejelentette: amennyiben újraindul az orosz kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU Oroszországgal szemben összeállított 20. szankciós csomagját is, amelynek támogatását már korábban is ettől tették függővé.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

kistv
2026. április 23. 10:53
Tehát akkor Zelenszkij igazat mondott, hogy mikor indul újra.
nemecsekerno-007-01
2026. április 23. 10:46
,,Csoda történt, baromi nagy csoda.,, – Brian élete. :)))))))))))))))))))
Intel
2026. április 23. 10:42
A ruszki gazdaság összeomlott, még az ilyen kicsi bevételekre is szükségük van. Nem húzzák már sokáig, rövidesen kék-sárga zászló lesz a Kreml tornyán.
CirmoS
2026. április 23. 10:39
Azaz a drogos buzi OROSZPÁRTI és PUTYINPINCSI ❗️❗️❗️ Átvert, büdöspofájú agyhalott tiszar prolicsürhe pedig csak bambán néz....ezek az együgyű idióták nem tudják merre van az előre..., hiszen írni - olvasni is alig tudnak! Mikor lesz 480 a benzin????
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.