Új keleti szövetség alakult az EU-ban Oroszország árnyékában

Lengyelország, Lettország, Litvánia és Észtország közös nyilatkozatban sürgeti az Európai Unió védelmi kiadásainak átalakítását. A négy ország pénzügyminiszterei Vilniusban írták alá a dokumentumot, amely szerint az EU jelenlegi pénzügyi és védelmi rendszere nem veszi kellően figyelembe, hogy a keleti tagállamok jelentik a szövetség első védelmi vonalát – írta meg a Világgazdaság.

Andrzej Domanski lengyel pénzügy- és gazdasági miniszter szerint „Európának új eszközökre és új szabályokra van szüksége” a védelem megerősítéséhez.

A kezdeményezés politikai üzenete az, hogy a keleti határok egyben az Európai Unió külső határai is. Kristupas Vaitiekunas litván pénzügyminiszter szerint ezért fontos a négy ország egységes fellépése, míg Jurgen Ligi észt pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Lengyelország és a balti államok aránytalanul nagy terhet viselnek Európa védelmében. A térség aggodalmait erősíti az Egyesült Államok elkötelezettségével kapcsolatos bizonytalanság is, amelyet a lengyel politikai üzenet így foglalt össze: