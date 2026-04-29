04. 29.
szerda
Trump elleni merényletkísérlet: alig dördültek el a fegyverek, máris itt vannak az összeesküvés-elméletek

Nemcsak a politikai reakciók, de a konteók is elszabadultak.

2026. április 29. 18:02

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, merényletet kísérelt meg egy fegyveres azon a díszvacsorán, amelyen Donald Trump amerikai elnök és felesége, valamint az alelnök is részt vettek. A 31 éves kaliforniai tanár fegyverrel jutott be a helyszínre, meglőtte a titkosszolgálat egyik ügynökét, mielőtt lefegyverezték és elfogták. Az eset után szinte azonnal ellepték a nyilvánosságot a vadabbnál vadabb összeesküvés-elméletek, ezekről készített összeállítást az Euronews.

A hatóságok ugyan őrizetbe vették Cole Tomas Allen nevű férfit, akit az elnök elleni merényletkísérlettel vádolnak, de a tanár indítékai egyelőre nem ismertek, ami komoly táptalajt szolgáltat a spekulációk számára.

A közösségi médiát például elárasztották azok az állítások, amelyek szerint

a lövöldözés „megrendezett akció” volt, annak ellenére, hogy több újságíró is első kézből számolt be a történtekről.

A legnépszerűbb feltételezések önmerényletként értékelték a történteket, és azt fejtegették, hogy

  • az egész támadás célja Trump támogatottságának növelése lehetett,
  • vagy éppen a Fehér Ház mellé tervezett, a demokraták által kifogásolt, több százmillió dolláros bálterem-projekt igazolása.

Az elnök ugyanis a történtek után arról beszélt, hogy egy ilyen létesítmény növelné a biztonságát, mivel kevesebb külső helyszínen kellene rendezvényeket tartania.

Más konteók egy-egy kiragadott jelenetre épültek. Volt, aki egy Fox News-riport megszakadását tartotta gyanúsnak, mások pedig Karoline Leavitt korábbi nyilatkozatát értelmezték félre, amelyben a Fehér Ház szóvivője „lövésekről” beszélt, de valójában csak Trump beszédének szókimondó stílusára utalt.

Terjedt egy olyan videó is, amelyen egy férfi kártyát tart fel Trump mellett közvetlenül a lövések előtt. Ezt sokan jeladásként értelmezték, ám később kiderült, hogy az illető Oz Pearlman mentalista volt, aki épp egy mutatványt adott elő.

Bár semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megrendezett támadásról szóló állításokat, az erről szóló bejegyzések és videók mégis milliós eléréseket produkáltak a közösségi médiában.

Az Euronews külön kiemeli, hogy egyes orosz állami médiumok is ráerősítettek a narratívára.

A cikk emlékeztet rá, hogy nem ez az első eset, hogy képtelen magyarázatok jelentek meg egy Trump elleni merényletkísérletet követően: már a 2024-es pennsylvaniai támadás után is hasonló feltételezések kaptak szárnyra. A mostani történtek ismét rámutattak arra, milyen gyorsan és milyen széles körben terjednek a bizonyíték nélküli, minden alapot nélkülöző állítások a digitális térben.

Fotó: Mandel NGAN / AFP

 

