Trump elleni merényletkísérlet: alig dördültek el a fegyverek, máris itt vannak az összeesküvés-elméletek

Terjedt egy olyan videó is, amelyen egy férfi kártyát tart fel Trump mellett közvetlenül a lövések előtt. Ezt sokan jeladásként értelmezték, ám később kiderült, hogy az illető Oz Pearlman mentalista volt, aki épp egy mutatványt adott elő.

Bár semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a megrendezett támadásról szóló állításokat, az erről szóló bejegyzések és videók mégis milliós eléréseket produkáltak a közösségi médiában.

Az Euronews külön kiemeli, hogy egyes orosz állami médiumok is ráerősítettek a narratívára.

A cikk emlékeztet rá, hogy nem ez az első eset, hogy képtelen magyarázatok jelentek meg egy Trump elleni merényletkísérletet követően: már a 2024-es pennsylvaniai támadás után is hasonló feltételezések kaptak szárnyra. A mostani történtek ismét rámutattak arra, milyen gyorsan és milyen széles körben terjednek a bizonyíték nélküli, minden alapot nélkülöző állítások a digitális térben.