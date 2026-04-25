Tömeges adathalász támadások érték a német közélet szereplőit – lehet találgatni, kit sejt a háttérben Berlin

A német kormány szerint nagy valószínűséggel Oroszországhoz köthető az a kiterjedt adathalász kibertámadás-sorozat, amely a Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül vett célba parlamenti képviselőket, tisztviselőket és újságírókat. Az AFP szerint az ügyben a német ügyészség kémkedés gyanújával indított vizsgálatot.

A támadások során a felhasználók olyan üzeneteket kaptak, amelyek látszólag a Signal ügyfélszolgálatától érkeztek. Ezekben arra kérték őket, hogy adják meg fiókjuk érzékeny adatait. Amennyiben a felhasználó bedőlt a csalásnak, a támadók hozzáférhettek