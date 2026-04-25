Németország kibertámadás Signal Oroszország

Tömeges adathalász támadások érték a német közélet szereplőit – lehet találgatni, kit sejt a háttérben Berlin

2026. április 25. 22:36

Az ország vezetése célzott politikai támadásról beszél, és már azt is tudni véli, ki volt az elkövető. Az áldozatok egyébként a legegyszerűbb internetes csalási formának dőltek be.

null

A német kormány szerint nagy valószínűséggel Oroszországhoz köthető az a kiterjedt adathalász kibertámadás-sorozat, amely a Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül vett célba parlamenti képviselőket, tisztviselőket és újságírókat. Az AFP szerint az ügyben a német ügyészség kémkedés gyanújával indított vizsgálatot.

A támadások során a felhasználók olyan üzeneteket kaptak, amelyek látszólag a Signal ügyfélszolgálatától érkeztek. Ezekben arra kérték őket, hogy adják meg fiókjuk érzékeny adatait. Amennyiben a felhasználó bedőlt a csalásnak, a támadók hozzáférhettek

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • az üzeneteihez,
  • a csoportbeszélgetéseihez, valamint
  • a képeihez és fájljaihoz,
  • sőt akár az érintett személy nevében is kommunikálhattak.

A német közélet krémjét tehát sikerült a legegyszerűbb internetes csalási módszerrel átejteni.

Ezt is ajánljuk a témában

A célpontok között több párt képviselői is szerepeltek, köztük a Friedrich Merz kancellár vezette CDU egyik vezető politikusa. A támadások azonban nem korlátozódtak a képviselőkre:

  • diplomaták,
  • köztisztviselők és
  • újságírók is érintettek voltak.

A Der Spiegel értesülései szerint

legalább 300 politikai szereplő Signal-fiókját kompromittálhatták.

Konstantin von Notz, a parlament hírszerzési ellenőrző bizottságának alelnöke „rendkívül aggasztónak” nevezte a helyzetet, és arra figyelmeztetett, hogy a valós számok még magasabbak lehetnek. Mint fogalmazott:

jelenleg nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a képviselők kommunikációja sértetlen maradt.

Az ügy különösen annak fényében kellemetlen, hogy a német hatóságok már hónapok óta figyelmeztettek hasonló támadásokra, ám a mostanihoz hasonló nagyságrendű kibertámadásra senki sem számított.

A Signal az elmúlt években azért vált népszerűvé politikusok és újságírók körében, mert hatékonyabb adatvédelmet ígért, különösen azután, hogy a WhatsApp bejelentette: bizonyos adatokat megoszt anyacégével, a Metával.

Németország 2022 óta – Ukrajna egyik legnagyobb katonai támogatójaként – fokozott kiberfenyegetettséggel néz szembe. Berlin szerint azóta megszaporodtak a kibertámadások, kémkedési és szabotázsakciók is. Moszkva ugyanakkor következetesen tagadja, hogy köze lenne az ilyen műveletekhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cirmos
2026. április 25. 22:40
az oroszoknak nincs rá szükségük, hogy lehalgassák a németeket, hiszen bent ülnek a parlamentben. ott úgy hívják őket, hogy AFD.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!