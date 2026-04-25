Friedrich Merz nyugdíjbotránya: össztűz alatt a német kancellár

A kancellárt nemcsak koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD bírálta keményen – elfogadhatatlannak nevezve az üzenetet, hanem saját pártján, a CDU-n belül is megszólaltak a kritikus hangok.

A kereszténydemokrata alkalmazotti szárny vezetője arra intette Merzet, hogy fejezze be a lakosság riogatását, mert a jövőbeli reformok körüli bizonytalanság súlyos társadalmi feszültségekhez vezethet.

Bärbel Bas munkaügyi miniszter szerint a kancellár szavai azt a káros benyomást keltik, mintha az állam teljesen kivonulna a nyugdíjbiztosítás mögül, és a polgárokra hárítaná a teljes felelősséget.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom jelentős része a tisztességes, állami garanciával járó juttatások elvesztésétől tart Merz javaslatai hallatán.

A vita egy kritikus időszakban zajlik: a kormány által korábban felállított nyugdíjbizottság június végére várja hivatalos ajánlásait, amelyek alapjaiban határozhatják meg, hogy Németország megőrzi-e klasszikus jóléti modelljét, vagy elmozdul a kancellár által szorgalmazott tőkealapú rendszer irányába.