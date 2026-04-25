Friedrich Merz nyugdíjbotránya: össztűz alatt a német kancellár

Itt az első meglepetés: Magyar Péter nem azt jelölte oktatási miniszternek, akire mindenki számított
Bár mindenki Rubovszky Ritára számított, mégsem ő lett a befutó.
Hatalmas politikai vihart kavart Friedrich Merz német kancellár beszéde, amelyben a törvényes nyugdíjbiztosítást csupán „alapellátásnak” minősítette.
Friedrich Merz német kancellár legutóbbi beszéde alapjaiban rázta meg a német közvéleményt, miután a törvényes nyugdíjbiztosítást csupán egyfajta „alapellátásnak” nevezte.
A kancellár érvelése szerint az állami rendszer a jövőben önmagában képtelen lesz fenntartani az időskori életszínvonalat, így a polgároknak elkerülhetetlenül tőkealapú, magánúton finanszírozott kiegészítésekre kell támaszkodniuk.
Merz szerint a jelenlegi, nagyrészt önkéntes befizetések nem elegendőek a hosszú távú stabilitáshoz, ezért a rendszer strukturális átalakítását és a magántőke bevonását sürgeti.
A kijelentés azonnali és heves ellenállást váltott ki a politikai paletta szinte minden oldaláról.
Az IG Metall, Németország legnagyobb szakszervezete egyenesen azzal fenyegetett, hogy „elszabadul a pokol”, ha a kormány ténylegesen megnyirbálja a törvényes nyugdíjakat vagy csökkenti az alkalmazottak biztonságérzetét.
A kancellárt nemcsak koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD bírálta keményen – elfogadhatatlannak nevezve az üzenetet, hanem saját pártján, a CDU-n belül is megszólaltak a kritikus hangok.
A kereszténydemokrata alkalmazotti szárny vezetője arra intette Merzet, hogy fejezze be a lakosság riogatását, mert a jövőbeli reformok körüli bizonytalanság súlyos társadalmi feszültségekhez vezethet.
Bärbel Bas munkaügyi miniszter szerint a kancellár szavai azt a káros benyomást keltik, mintha az állam teljesen kivonulna a nyugdíjbiztosítás mögül, és a polgárokra hárítaná a teljes felelősséget.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom jelentős része a tisztességes, állami garanciával járó juttatások elvesztésétől tart Merz javaslatai hallatán.
A vita egy kritikus időszakban zajlik: a kormány által korábban felállított nyugdíjbizottság június végére várja hivatalos ajánlásait, amelyek alapjaiban határozhatják meg, hogy Németország megőrzi-e klasszikus jóléti modelljét, vagy elmozdul a kancellár által szorgalmazott tőkealapú rendszer irányába.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP