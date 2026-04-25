04. 25.
szombat
kancellár friedrich merz németország beszéd

Friedrich Merz nyugdíjbotránya: össztűz alatt a német kancellár

2026. április 25. 11:53

Hatalmas politikai vihart kavart Friedrich Merz német kancellár beszéde, amelyben a törvényes nyugdíjbiztosítást csupán „alapellátásnak” minősítette.

Friedrich Merz német kancellár legutóbbi beszéde alapjaiban rázta meg a német közvéleményt, miután a törvényes nyugdíjbiztosítást csupán egyfajta „alapellátásnak” nevezte. 

A kancellár érvelése szerint az állami rendszer a jövőben önmagában képtelen lesz fenntartani az időskori életszínvonalat, így a polgároknak elkerülhetetlenül tőkealapú, magánúton finanszírozott kiegészítésekre kell támaszkodniuk. 

Merz szerint a jelenlegi, nagyrészt önkéntes befizetések nem elegendőek a hosszú távú stabilitáshoz, ezért a rendszer strukturális átalakítását és a magántőke bevonását sürgeti.

A kijelentés azonnali és heves ellenállást váltott ki a politikai paletta szinte minden oldaláról. 

Az IG Metall, Németország legnagyobb szakszervezete egyenesen azzal fenyegetett, hogy „elszabadul a pokol”, ha a kormány ténylegesen megnyirbálja a törvényes nyugdíjakat vagy csökkenti az alkalmazottak biztonságérzetét. 

A kancellárt nemcsak koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD bírálta keményen – elfogadhatatlannak nevezve az üzenetet, hanem saját pártján, a CDU-n belül is megszólaltak a kritikus hangok. 

A kereszténydemokrata alkalmazotti szárny vezetője arra intette Merzet, hogy fejezze be a lakosság riogatását, mert a jövőbeli reformok körüli bizonytalanság súlyos társadalmi feszültségekhez vezethet.

Bärbel Bas munkaügyi miniszter szerint a kancellár szavai azt a káros benyomást keltik, mintha az állam teljesen kivonulna a nyugdíjbiztosítás mögül, és a polgárokra hárítaná a teljes felelősséget. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom jelentős része a tisztességes, állami garanciával járó juttatások elvesztésétől tart Merz javaslatai hallatán. 

A vita egy kritikus időszakban zajlik: a kormány által korábban felállított nyugdíjbizottság június végére várja hivatalos ajánlásait, amelyek alapjaiban határozhatják meg, hogy Németország megőrzi-e klasszikus jóléti modelljét, vagy elmozdul a kancellár által szorgalmazott tőkealapú rendszer irányába.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kampman
2026. április 25. 12:29
"A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom jelentős része a tisztességes, állami garanciával járó juttatások elvesztésétől tart Merz javaslatai hallatán." Pedig ez lesz. A társadalom öregszik, a beimportált újnémetek is inkább elvesznek a közösből, mintsem hozzáadnának. Előbb-utóbb nem lesz ki eltartsa az öregeket.
sensuscommunis
2026. április 25. 12:09
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO oldalán,amelyben kérjük Sulyok Tamást Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Orbán Viktor már aláírta. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az alkotmányos rendet ! Osszuk meg a hirt !
montana
2026. április 25. 12:03
Remélem élve falnak fel!!!!! wéberestűl,fos den lájenestől......
csulak
2026. április 25. 12:02
siman megussza ezt is, ezt a zEU-t mar csak korrupt vezetok uraljak
