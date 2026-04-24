Emberi jogokra hivatkozva úszta meg a kitoloncolást egy terrorista az Egyesült Királyságban

Az ügy részletei csak egy másik eljárás során kerültek nyilvánosságra. Rahman feleségét ugyanis korábban kitiltották az országból, miután a hatóságok ISIS-stílusú terrorista tartalmakat találtak a telefonján. Az ő kitoloncolását végül jóváhagyták, így különös helyzet állt elő: miközben a terrorista férj maradhatott, a feleségét kiutasították.

A terrorista ügye újra napirendre hozta az egyezményt

Az eset ismét felszította a vitát az Emberi Jogok Európai Egyezményének szerepéről. Bár az Egyesült Királyság a 2016-os népszavazáson az Európai Unióból való kilépés mellett döntött, az egyezmény és a hozzá tartozó strasbourgi bíróság továbbra is kötelező érvényű a brit jogrendben.

A kritikusok szerint az egyezmény rendszeresen akadályozza a kormányt abban, hogy hatékonyan lépjen fel a bevándorlással és a nemzetbiztonsággal kapcsolatos ügyekben. Nem ez az első eset, hogy súlyos bűncselekményeket elkövető személyek, köztük terroristák, erre hivatkozva kerülik el a kitoloncolást.

A Reform UK vezetője, Nigel Farage régóta szorgalmazza az egyezményből való kilépést. Véleménye szerint ez szükséges ahhoz, hogy az ország visszaszerezze az ellenőrzést a saját határai felett. Egy korábbi megszólalásában élesen bírálta a brit kormányt, mondván, hogy azt szerinte a woke szemléletű emberi jogi jogászok uralják, akik a strasbourgi bíróság döntéseit a brit állampolgárok biztonsága elé helyezik.