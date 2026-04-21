04. 21.
kedd
volodimir zelenszkij hosszú hatótávolságú friedrich merz támogatás

Sisakoktól a rakétákig: hogyan lépte át saját vörös vonalait Németország Ukrajnában

2026. április 21. 05:32

Amikor 2022 februárjában kitört az orosz–ukrán háború, Berlin még sisakokat és kórházi felszerelést küldött. Négy évvel később már a hosszú hatótávolságú csapásmérés kérdése is napirenden van.

Veress Csongor Balázs

Németország az orosz-ukrán háború elején óvatos volt Ukrajna támogatásával kapcsolatban, mára azonban Berlin feladta a „kis lépések poltikáját”. Ez a politika véglegesen lezárult április 14-én Berlinben, ahol Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij elnök egy átfogó megegyezést írt alá. 

A korábbi óvatosság, amely a konfliktus első éveit jellemezte, átadta helyét egy határozottabb, egyértelműbb szövetségnek.

Tíz új együttműködési megállapodás aláírásával Berlin nem csupán a haditechnikai szállításokat pörgeti fel, hanem egy olyan ipari és technológiai integrációt épít ki, amely révén Ukrajna de facto az Európai Unió védelmi ipari bázisának egyik pillérévé válik. Ez a lépés megerősíti, hogy a Merz-kormány már nem puszta segélyezési kötelezettségként tekint Kijev támogatására, hanem közvetlen befektetésként Németország nemzetbiztonságába és Európa stratégiai autonómiájába.

Az új segélycsomag lényege a légvédelmi képességek megerősítése és a hosszú hatótávolságú támadórendszerek biztosítása.

  • Rakétatechnológia: Németország kötelezettséget vállalt PAC-2 rakéták szállítására a Patriot rendszerekhez, valamint további elfogóegységeket biztosít az IRIS-T komplexumokhoz.
  • Ellátási láncok: Az európai földön történő rakétagyártás kiterjesztéséről szóló tárgyalások világos célja a transzatlanti függőség csökkentése. Európa célja, hogy belső erőforrásokra támaszkodva legyen képes fenntartani egy elhúzódó konfliktust.

A felszínes elemzések gyakran figyelmen kívül hagyják, de döntő jelentőségű a két ország védelmi minisztériuma közötti harctéri adatcsere-megállapodás. Ez lehetővé teszi Németország számára a közvetlen hozzáférést a hadműveleti területekről származó adatbázisokhoz, ami elengedhetetlen a legmodernebb fegyverrendszerek fejlesztéséhez.

A német védelmi ipar számára az ukrán hadsereg harci tapasztalata jelenleg a létező legértékesebb kutatás-fejlesztési forrás.

Ezeknek az adatoknak a beépítése a modern harctéri irányítási algoritmusokba és a precíziós szoftverekbe jelentős technológiai előnyt biztosít Európának bármely állami szembenállóval szemben.

A pilóta nélküli rendszerek terén javasolt kétoldalú „drón-alku” az eddigi legnagyobb ilyen típusú európai együttműködést vetíti előre: a projekt közös gyártást irányoz elő különféle dróntípusokra, rakétákra és vezérlőszoftverekre, ötvözve a német ipari kapacitást az ukrán taktikai innovációval.

A gyakorlati megvalósítás már meg is kezdődött:

  • A Rheinmetall és a Destinus partnersége a Ruta robotrepülőgépek és az MLRS-rendszerek lőszereinek fejlesztésére fókuszál.
  • Az új entitás, a Rheinmetall Destinus Strike Systems, európai alternatívát kínál a HIMARS rendszerek által használt GMLRS rakétákra, megteremtve azt a logisztikai fenntarthatóságot, amellyel Európa korábban nem rendelkezett.

A katonai dimenzión túl Berlin immár aktív szerepet vállal Ukrajna európai útjának egyengetésében. 

Merz kancellár hangsúlyozta: Kijev EU-csatlakozása stratégiai lépés az európai jólét és biztonság érdekében. Ugyanakkor a német támogatás közvetlen nyomással is jár: Kijevtől belső reformokat, különösen a jogállamiság megerősítését és a korrupció elleni fellépést várják el.

Ez a megközelítés azt jelzi, hogy Németország egy stabil és kiszámítható partnert kíván, aki teljes mértékben integrálható a kontinens politikai és biztonsági struktúráiba. Emellett a katonai szolgálatra alkalmas férfiak hazatérésének elősegítésével Berlin jelzi: kész együttműködni Kijevvel az emberi erőforrások kezelésében is, ami kritikus szempont az ukrán ellenállóképesség fenntartásához.

A fokozatos eszkaláció

Amikor 2022 februárjában Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, Németország reakciója visszafogott volt. A korábbi évtizedek politikai öröksége – amely a fegyverszállítások kerülésére és a konfliktusok diplomáciai kezelésére épült – még erősen meghatározta Berlin mozgásterét. 

Az első hetekben a német kormány inkább nem fegyveres támogatást kínált: védőfelszerelést, köztük sisakokat és egészségügyi eszközöket. 

A fegyverek szállítása ekkor még vörös vonalnak számított, részben attól tartva, hogy ez a konfliktus további eszkalációjához vezethet.

A helyzet azonban gyorsan változott: már 2022 tavaszán megindult a fokozatos elmozdulás. 

Előbb lőszerek, majd nehézfegyverek és tüzérségi rendszerek kerültek a támogatási csomagokba. 

Németország például önjáró tarackokat és légvédelmi rendszereket adott át, miközben kiképzést is biztosított ukrán katonáknak. A folyamat nem volt mentes belpolitikai vitáktól, de a nyugati szövetségesek nyomása és a háború elhúzódása fokozatosan átalakította Berlin álláspontját. 

Ebben fontos szerepet játszott Annalena Baerbock külügyminiszter is, aki a Zöldek részéről következetesen erőteljesebb támogatást sürgetett Ukrajna számára.

A következő nagy lépcsőt a harckocsik jelentették. 2023 elején Németország – hosszas habozás után – beleegyezett a Leopard 2 tankok szállításába, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. A döntést komoly nemzetközi és belpolitikai vita előzte meg, és jól tükrözte azt a dilemmát, amely a német vezetést végigkísérte: miként lehet támogatni Ukrajnát anélkül, hogy közvetlenül eszkalálnák a konfliktust.

Az elmúlt időszakban a két ország együttműködése új szintre lépett. 

A nagy hatótávolságú Taurus rakéták kapcsán, a politikai diskurzus már egyértelműen ezen a szinten zajlik, és egyes korlátozásokat fel is oldottak a nyugati fegyverek alkalmazásával kapcsolatban. Emellett Berlin egyre mélyebb ipari és katonai együttműködést épít ki Kijevvel, beleértve a fejlettebb fegyverrendszerek támogatását és közös fejlesztését is. 

Németország így néhány év alatt a kezdeti „csak sisakok” politikájától eljutott a hosszú hatótávolságú csapásmérési eszközök átadásáig.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

 

 

pipa89
2026. április 21. 09:16
A fotón két alak látható Abrszurdisztánból: egy f@xzongoristából lett elnök és a világ valaha volt legalkalmatlanabb külügyére, aki képes volt minden ügy előtt 360 fokot fordulni. Az ész megáll! És kik pénzelték őket bele a hatalomba? Az epsteini mocskot létrehozó és fenntartó hatalom: a pénzmaffia.
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. április 21. 09:11
Van az az extra profit, amiért érdemes a halálba küldeni a hoholokat.
szim-patikus
•••
2026. április 21. 06:22 Szerkesztve
1x ű átlépte a fasizmus utám bilág számára deklarált fogadalmait. N e m i s e g y et vagy négyet. ( zsidók meg Zelenszkijjel az élen kurvára éljenzik. )
Csigorin
2026. április 21. 06:05
Kúrva német gecik! Nagypapi nem mondta, hogy egyszer már rábasztatok, mikor Oroszország rovására akartatok Lebensraumot keleten? Most is az lesz, náci rohadékok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!