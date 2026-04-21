Sisakoktól a rakétákig: hogyan lépte át saját vörös vonalait Németország Ukrajnában

A felszínes elemzések gyakran figyelmen kívül hagyják, de döntő jelentőségű a két ország védelmi minisztériuma közötti harctéri adatcsere-megállapodás. Ez lehetővé teszi Németország számára a közvetlen hozzáférést a hadműveleti területekről származó adatbázisokhoz, ami elengedhetetlen a legmodernebb fegyverrendszerek fejlesztéséhez.

A német védelmi ipar számára az ukrán hadsereg harci tapasztalata jelenleg a létező legértékesebb kutatás-fejlesztési forrás.

Ezeknek az adatoknak a beépítése a modern harctéri irányítási algoritmusokba és a precíziós szoftverekbe jelentős technológiai előnyt biztosít Európának bármely állami szembenállóval szemben.

A pilóta nélküli rendszerek terén javasolt kétoldalú „drón-alku” az eddigi legnagyobb ilyen típusú európai együttműködést vetíti előre: a projekt közös gyártást irányoz elő különféle dróntípusokra, rakétákra és vezérlőszoftverekre, ötvözve a német ipari kapacitást az ukrán taktikai innovációval.

A gyakorlati megvalósítás már meg is kezdődött: