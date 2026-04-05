Közép-Európa a frontvonalban: fegyverként használják a vezetékeket az ukránok

A kérdés azonnal az uniós döntéshozatal szintjére került. Az Európai Bizottság a tagállami egyeztetéseken úgy fogalmazott: jelenleg nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat az Európai Unióban, mivel alternatív útvonalak – például az Adria-vezeték – és stratégiai tartalékok rendelkezésre állnak.

Brüsszel úgy gondolja, a tagállamok képesek kezelni a kiesést rövid távon. A hangsúly azonban a „rövid távon” kifejezésen van. A hosszabb távú strukturális függőség kérdése továbbra is nyitott.

Az Európai Unió számára a helyzet kettős kihívást jelent: fenn akarja tartani Ukrajna politikai támogatását, miközben biztosítania kellene a tagállamok energiabiztonságát is. A szolidaritás elve nem sérülhetne, de az arányosság követelménye sem.