Közép-Európa a frontvonalban: fegyverként használják a vezetékeket az ukránok

Az ukrán külügyminisztériumban tombolnak és tagadnak, miután kétszer is bekérették a magyar diplomatát
Nem adott egyértelmű választ Kijev az olajszállítás ügyében.
Az ukrán olajtranzit körül kialakult vita új szintre emelte a közép-európai geopolitikai feszültségeket. Első pillantásra technikai kérdésnek tűnhet, valójában szuverenitási dilemma: meddig terjedhet egy háborúban álló ország energiapolitikai mozgástere? Az olajblokád háttere.
Az orosz–ukrán háború kezdete óta az energia a konfliktus egyik kulcstényezője. Az orosz energiahordozókra kivetett uniós szankciók, a kőolajembargó és az alternatív beszerzési útvonalak kiépítése mind azt jelzik, hogy az olaj és a gáz geopolitikai fegyverré vált. Az utóbbi hetekben a Barátság-kőolajvezetéken történő szállítás akadozása, illetve az olajblokád politikai értelmezése, új vitát nyitott. Ez egészült ki a Török Áramlattal összefüggő meghiúsított terrorcselekménnyel. A kérdés nem pusztán az, hogy technikai vagy háborús károkozás áll-e a háttérben, hanem az is, hogy a tranzitország milyen felelősséggel tartozik a rajta keresztül haladó energiaszállításokért.
A háborús logika érthető: Kijev célja az orosz bevételek csökkentése. Ugyanakkor az intézkedések közvetlenül érintik azokat a közép-európai országokat is, amelyek földrajzi adottságaik és infrastruktúrájuk miatt részben továbbra is ezen az útvonalon keresztül jutnak nyersolajhoz.
A kérdés azonnal az uniós döntéshozatal szintjére került. Az Európai Bizottság a tagállami egyeztetéseken úgy fogalmazott: jelenleg nincs azonnali ellátásbiztonsági kockázat az Európai Unióban, mivel alternatív útvonalak – például az Adria-vezeték – és stratégiai tartalékok rendelkezésre állnak.
Brüsszel úgy gondolja, a tagállamok képesek kezelni a kiesést rövid távon. A hangsúly azonban a „rövid távon” kifejezésen van. A hosszabb távú strukturális függőség kérdése továbbra is nyitott.
Az Európai Unió számára a helyzet kettős kihívást jelent: fenn akarja tartani Ukrajna politikai támogatását, miközben biztosítania kellene a tagállamok energiabiztonságát is. A szolidaritás elve nem sérülhetne, de az arányosság követelménye sem.
Magyarország és Szlovákia különösen érintett. A hazai finomítói struktúra – élén a MOL rendszerével – technológiailag részben az orosz típusú kőolaj feldolgozására épült. Az átállás alternatív forrásokra lehetséges, de költséges és időigényes.
A vita nem csupán technikai jellegű. A magyar álláspont szerint az ellátási útvonalak korlátozása közvetlen gazdasági következményekkel járhat, ami az üzemanyagárakon és a szállítási költségeken keresztül a családokat is érintheti.
Ezért az ügy szuverenitási kérdéssé vált: képes-e az állam garantálni polgárainak a stabil energiaellátást külső nyomás közepette?
Szlovák részről is határozott hangok jelentek meg. Juraj Blanár külügyminiszter az uniós fórumokon átláthatóságot sürgetett, és részletes tájékoztatást kért a tranzitkiesés okairól, valamint a helyreállítás ütemezéséről. Pozsony álláspontja szerint a régió országainak joguk van pontos információkhoz és előre tervezhetőséghez jutni.
A helyzet egyik legérzékenyebb pontja a nemzetközi jog és az uniós belső piaci szabályok találkozása. Ukrajna a háborús érdekeket helyezi előtérbe. A cél az orosz gazdasági háttér gyengítése, ugyanakkor a tranzitországok felelőssége a nemzetközi kereskedelemben régóta rögzített elv.
Ha egy vezeték több ország ellátását szolgálja, a tranzit akadozása nem kizárólag kétoldalú ügy, hanem regionális kérdés.
A kérdés tehát az, meddig mehet el egy háborúban álló ország az energiapolitikai eszközök alkalmazásában, ha azok harmadik felek gazdasági stabilitását érintik? És hogyan tud erre reagálni az uniós intézményrendszer?
A jelenlegi helyzet felgyorsíthatja a diverzifikációs folyamatokat. Az alternatív útvonalak bővítése, a finomítói technológiák átalakítása és a stratégiai tartalékok növelése mind olyan lépések, amelyek csökkenthetik a jövőbeni kitettséget – írta az Euronews. Ezek hosszú távú beruházások. Rövid távon a politikai egyeztetés marad az első számú eszköz.
Az olajblokád ügye rávilágít arra, hogy a háború nemcsak a frontvonalakon zajlik, hanem a csővezetékekben és a tárgyalóasztalok mellett is.
Az ukrán olajtranzit körüli vita túlmutat az aktuális politikai konfliktuson. Kiderülhet, hogy Közép-Európa képes-e hosszú távon megerősíteni energiafüggetlenségét, miközben megőrzi
Az energia ma ismét geopolitikai fegyver. Aki kontrollálja az útvonalakat, az befolyást gyakorol. Közép-Európa számára ezért az olajblokád nem pusztán technikai zavar, hanem stratégiai figyelmeztetés: az ellátásbiztonság a szuverenitás egyik legkézzelfoghatóbb formája.
Fotó: Viktor Drachev/AFP