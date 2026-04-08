Kétségbeesett magyar édesanya írt Németországból: már a gyerekeit is utolérte a sorozási rendszer

Németországban ilyen dokumentumot kapnak a nagykorúvá váló fiatalok

A Bundeswehr leveléből kiderül, hogy a német állam nem aprózza el: a fiatalokról gyakorlatilag teljes adatprofilt állítanak össze. A kérdőív mögött ugyanis olyan adatgyűjtés húzódik meg, amely a névtől és születési adatoktól kezdve a lakcímeken át egészen a családi állapotig és az állampolgárságig terjed.

Papíron mindez „önkéntes”. A valóságban azonban – ahogy az édesanya is leírta – a fiatal férfiak számára nincs kibúvó: a kérdőívet kötelező kitölteni, és komoly bírság jár a hibázásért.

A hivatalos levél hangneme inkább emlékeztet egy reklámkampányra, mint állami értesítésre. „Tedd azt, ami igazán számít! Ez több mint egy munka!” – áll a szlogenben, miközben ugyanebben a rendszerben már kötelező adatszolgáltatás és potenciális sorozás körvonalazódik. A Bundeswehr „modern képzéseket” és „jövőbeli karrierlehetőségeket” ígér, miközben egyre több jel utal arra, hogy nem csupán lehetőségről, hanem egy fokozatosan kiépülő kötelezettségről van szó. A fiatalok egy személyes azonosítóval és online felületen, QR-kódon keresztül válaszolhatnak – mintha csak egy egyszerű ügyintézésről lenne szó. A háttérben azonban egy olyan rendszer rajzolódik ki, amely lépésről lépésre térképezi fel a teljes generációt.