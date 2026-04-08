Kétségbeesett magyar édesanya írt Németországból: már a gyerekeit is utolérte a sorozási rendszer

Új szintre lépett a háborús készülődés Németországban: a Tisza testvérpártja a sorkatonaság bevezetésére készül – így reagáltak a német fiatalok (VIDEÓ)
Nagyon úgy tűnik, már túl későn háborodnak fel a német fiatalok.
Egy Nyugat-Európában élő magyar édesanya kétségbeesett levelet küldött szerkesztőségünknek, miután gyermekei is megkapták a Bundeswehr értesítését. A Németországban zajló folyamatok már a fiatalokat célozzák, a kiküldött kérdőívek és behívók pedig komoly félelmet keltenek az érettségire készülő generációban.
Huszonöt éve él Németországban az a magyar édesanya, aki most döbbenten és kétségbeesve számolt be arról, milyen tapasztalatokkal szembesülnek a németországi fiatalok. Két gyermekét neveli, és mint írja, mindkettőjük életébe váratlanul tört be a Bundeswehr (Szövetségi Védelmi Erő).
Nagyon úgy tűnik, már túl későn háborodnak fel a német fiatalok.
Minden 18 éves fiatal kap a Bundeswehrtől egy levelet. Az én lányom is kézhez vehette születésnapi ajándékként a besorozásról szóló papírokat
– fogalmazott. A történet már önmagában is sokkoló, de még inkább azzá válik, ha belegondolunk: ezek a fiatalok éppen életük egyik legfontosabb időszakában vannak. Érettségire készülnek, egyetemi terveket szövögetnek, jövőt álmodnak maguknak.
Az érettségi vizsgákra készülő és egyetemi tanulmányokról, szakmatanulásról, családalapításról, valamint a világ meghódításáról álmodó fiatalok sokkoló élményben részesülnek ezáltal.
A fiúgyermekek számára ráadásul nincs valódi választási lehetőség. A kérdőív kitöltése kötelező, és ennek elmulasztása nem marad következmények nélkül.
A fiatalembereknek kötelező a valósághoz híven való kitöltés. Súlyos pénzbírság, ha nem, ill. nem helyesen töltik ki.
A lányok esetében egyelőre még más a helyzet, de az édesanya szerint ez csak idő kérdése:
A lányoknak, a szalámitaktikához híven, egyelőre még freiwillig (önkéntes).
A Bundeswehr leveléből kiderül, hogy a német állam nem aprózza el: a fiatalokról gyakorlatilag teljes adatprofilt állítanak össze. A kérdőív mögött ugyanis olyan adatgyűjtés húzódik meg, amely a névtől és születési adatoktól kezdve a lakcímeken át egészen a családi állapotig és az állampolgárságig terjed.
Papíron mindez „önkéntes”. A valóságban azonban – ahogy az édesanya is leírta – a fiatal férfiak számára nincs kibúvó: a kérdőívet kötelező kitölteni, és komoly bírság jár a hibázásért.
A hivatalos levél hangneme inkább emlékeztet egy reklámkampányra, mint állami értesítésre. „Tedd azt, ami igazán számít! Ez több mint egy munka!” – áll a szlogenben, miközben ugyanebben a rendszerben már kötelező adatszolgáltatás és potenciális sorozás körvonalazódik. A Bundeswehr „modern képzéseket” és „jövőbeli karrierlehetőségeket” ígér, miközben egyre több jel utal arra, hogy nem csupán lehetőségről, hanem egy fokozatosan kiépülő kötelezettségről van szó. A fiatalok egy személyes azonosítóval és online felületen, QR-kódon keresztül válaszolhatnak – mintha csak egy egyszerű ügyintézésről lenne szó. A háttérben azonban egy olyan rendszer rajzolódik ki, amely lépésről lépésre térképezi fel a teljes generációt.
És mindehhez még konkrét anyagi ösztönzőket is társítanak: a szolgálatot vállalóknak legalább havi 2600 eurós bruttó kezdőfizetést ígérnek, amelyből a példák szerint több mint 2200 euró nettó maradhat, miközben az állam átvállalja a járulékok jelentős részét. Emellett több ezer eurós támogatást kínálnak jogosítvány megszerzésére, valamint egyéb kedvezményeket is felvonultatnak – így próbálva még vonzóbbá tenni azt, ami sokak szemében egyre kevésbé tűnik valódi választásnak.
A történet legmegrázóbb része mégis a családi reakciókban jelenik meg.
A lányom barátja ki kellett, hogy töltse a behívót. Ő egy hónappal idősebb, mint a lányom. Mikor megkapta az ugyancsak érettségi vizsgákra készülődő fiatalember a levelet, a lányom otthon sírva kérdezte, mit csináljanak?
A válasz pedig azonnali és ösztönös volt:
Én rögtön rávágtam: menjetek Magyarországon egyetemre.
A német politikai vezetés már tavaly megállapodott egy új katonai szolgálati törvényről. A döntést többhetes vita előzte meg, és a tárgyalásokon részt vett többek között Boris Pistorius védelmi miniszter, valamint az Unió és az SPD vezető politikusai is. A tervek szerint minden fiatalhoz kérdőívet küldenek ki, amelyben a katonai szolgálatra való hajlandóságukat mérik fel. Ez már 2026 elején megkezdődött.
A rendszer lényege már akkor is világos volt: első körben önkénteseket toboroztak volna, de ha nem lett volna elegendő jelentkező, a következő lépésben már sorsolás dönthette volna el, kinek kell bevonulnia.
A férfiak számára már most kötelező a válaszadás, a nőknek pedig egyelőre választható – pontosan az a modell, amelyet a magyar édesanya levele is visszaigazol. A tervek ráadásul nem kicsik: egy teljes évfolyam, akár több százezer fiatal felméréséről és későbbi bevonásáról beszélnek.
A szerdai esti válságértekezleten részt vett Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter, az Unió és az SPD frakcióvezetői, Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD), valamint mindkét frakció védelmi szakértői is ott voltak.
A folyamatok azonban itt nem állnak meg. A közelmúltban egy másik, kevésbé látványos, de annál jelentősebb változás is életbe lépett. A szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre elhagynák az országot – akár tanulásról, munkáról vagy utazásról van szó.
Ez korábban csak rendkívüli helyzetekben volt érvényben, most azonban már békeidőben is általános szabállyá vált.
A hivatalos indoklás szerint a cél az, hogy pontos képet kapjanak arról, ki tartózkodik külföldön, de a következmények egyelőre nem teljesen tisztázottak.
Berlin új döntése komoly kérdéseket vet fel a személyes szabadságjogok és a német vezetés terveit illetően.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP