Új szintre lépett a háborús készülődés Németországban: a Tisza testvérpártja a sorkatonaság bevezetésére készül – így reagáltak a német fiatalok (VIDEÓ)

a kiutazási kérelmeket „bürokráciamentesen” kívánják kezelni, amíg a katonai szolgálat önkéntes marad.
Ami a kormány számára egy „általános, régóta létező, de most pontosított intézkedés”, az sok német fiatal szemében a szabadság súlyos korlátozása. Több fiatal is megszólalt a német médiában, és egyöntetűen aggodalmukat fejezték ki. Egy 19 éves fiatal elmondta: eddig egyáltalán nem foglalkozott a témával, és most hall róla először. Szerinte „elég szomorú” lenne, ha nem engednék ki külföldre, amikor éppen el akar utazni – akár egy hosszabb utazásra, munkára vagy tanulmányokra. Egy másik fiatal szerint az új szabályozás egyáltalán nincs rendben: „Mindenkinek joga van szabadon eldönteni, hova megy, anélkül, hogy erről jelentést kellene tennie a hatóságoknak. Furcsának találom ezt az egészet.” Egy harmadik fiatal egyenesen úgy fogalmazott, hogy az új rendelkezés korlátozza a szabadságát, és beavatkozik az életébe. A vita nem csak a német fiatalokat érinti. Egy fiatal brazil lány, akinek német férje van, arról beszélt, hogy a szabályozás nagyon nehéz helyzetbe hozta őket.