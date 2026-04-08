cdu tisza párt európai néppárt németország sorkatonaság

Új szintre lépett a háborús készülődés Németországban: a Tisza testvérpártja a sorkatonaság bevezetésére készül – így reagáltak a német fiatalok (VIDEÓ)

2026. április 08. 14:44

Nagyon úgy tűnik, már túl későn háborodnak fel a német fiatalok.

2026. április 08. 14:44
Nagy felháborodást váltott ki Németországban az új, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény. A szabályozás szerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetes engedélyt kell kérniük a Bundeswehr illetékes karrierközpontjától, ha három hónapnál hosszabb időre kívánják elhagyni az országot.

A rendelkezés január 1-jén lépett hatályba, de csak most, a média beszámolói nyomán robbant ki az országos vita. A német védelmi minisztérium a heves kritikák hatására közölte:

a kiutazási kérelmeket „bürokráciamentesen” kívánják kezelni, amíg a katonai szolgálat önkéntes marad.

Ami a kormány számára egy „általános, régóta létező, de most pontosított intézkedés”, az sok német fiatal szemében a szabadság súlyos korlátozása. Több fiatal is megszólalt a német médiában, és egyöntetűen aggodalmukat fejezték ki. Egy 19 éves fiatal elmondta: eddig egyáltalán nem foglalkozott a témával, és most hall róla először. Szerinte „elég szomorú” lenne, ha nem engednék ki külföldre, amikor éppen el akar utazni – akár egy hosszabb utazásra, munkára vagy tanulmányokra. Egy másik fiatal szerint az új szabályozás egyáltalán nincs rendben: „Mindenkinek joga van szabadon eldönteni, hova megy, anélkül, hogy erről jelentést kellene tennie a hatóságoknak. Furcsának találom ezt az egészet.” Egy harmadik fiatal egyenesen úgy fogalmazott, hogy az új rendelkezés korlátozza a szabadságát, és beavatkozik az életébe. A vita nem csak a német fiatalokat érinti. Egy fiatal brazil lány, akinek német férje van, arról beszélt, hogy a szabályozás nagyon nehéz helyzetbe hozta őket. 

Érdemes megjegyezni, hogy Németországban most az a vörös-fekete kormánykoalíció vezeti be fokozatosan a sorkatonaságot, amelynek „fekete oldalát” az a CDU adja, amely a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt (EPP) soraiban foglal helyet az Európai Parlamentben. 

Korábban Manfred Weber, a Néppárt elnöke arról beszélt, hogy európai szintű sorkatonaságra és hadseregre lenne szükség.

Nemrég pedig kijelentette, hogy az EU zászlaja alatt vonuló európai katonákat akar látni Ukrajnában. Az EPP elnöke azt is leszögezte korábban, hogy a Néppártnak csak olyan párt lehet a tagja, amely mindenben támogatja Ukrajnát.

Magyarországon a sorkatonaságról beszélt Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője is, aki szerint ha baj van, akkor majd „berántanak” minden fiatalt.

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ/ AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. április 08. 14:59
Irány a Don-kanyar! Ott kell megvédeni az "európai értékeket". 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Marcsi
2026. április 08. 14:55
Szabadság a demokratikus országban!!! Szabadon utazhatnak a német fiatalok, csak előtte be kell jelenteni… A “Vének tanácsa” eldönti mi jó a fiataloknak…
tovarisi-konyec
2026. április 08. 14:47
Hiába vergődtök, vége van. 4 nap. N É G Y.
