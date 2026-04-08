Új szintre lépett a háborús készülődés Németországban: a Tisza testvérpártja a sorkatonaság bevezetésére készül – így reagáltak a német fiatalok (VIDEÓ)

Érdemes megjegyezni, hogy Németországban most az a vörös-fekete kormánykoalíció vezeti be fokozatosan a sorkatonaságot, amelynek „fekete oldalát” az a CDU adja, amely a Tisza Párttal együtt az Európai Néppárt (EPP) soraiban foglal helyet az Európai Parlamentben.

Korábban Manfred Weber, a Néppárt elnöke arról beszélt, hogy európai szintű sorkatonaságra és hadseregre lenne szükség.

Nemrég pedig kijelentette, hogy az EU zászlaja alatt vonuló európai katonákat akar látni Ukrajnában. Az EPP elnöke azt is leszögezte korábban, hogy a Néppártnak csak olyan párt lehet a tagja, amely mindenben támogatja Ukrajnát.

Magyarországon a sorkatonaságról beszélt Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője is, aki szerint ha baj van, akkor majd „berántanak” minden fiatalt.