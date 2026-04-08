repülőtér bologna velence puglia üzemanyag korlátozás

Nagy a baj: itt az első európai repülőtér, ahol elfogyott a kerozin

2026. április 08. 06:05

Korlátozásokat vezettek be több olasz légikikötőkben.

A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag kedden, miközben Reggio Calabria és Pescara légikikötőjében korlátozásokat vezettek be további négy másik repülőtérrel együtt.

Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít, és az előrejelzések szerint kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését. A Puglia tartomány légiközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.

A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat. Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is. A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Michaela Stache / AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. április 08. 10:32
Két hires és népszerű légitársaság is bejelentette, h. a nyári repülőutakat valószinűleg meg kell majd ritkitaniuk az üzemanyag bizonytalansága és az árak emelkedése miatt . Vége a "forinthúszért" repülésnek... mely főleg a bérből és fizetésből élőket, családosokat, diákokat, nyugdijasokat, pendliző dolgozókat, kutatókat, prof.okat, idénymunkásokat, idősgondozókat stb. érinti.
csulak
2026. április 08. 10:31
sebaj majd a bruszelitak kuldenek nekik
pandalala
2026. április 08. 08:59
Valamelyik méregzöld fonderlány még nem javasolta, hogy az EU repterei térjenek át elektromos repülőgépek használatára? .... Nem kell annyit lacafacázni!! ... ;-))))
szim-patikus
•••
2026. április 08. 08:15 Szerkesztve
Csak tudnám azt, hogy kinek baj az ha tiszta marad a légkör és az időjárási viszonyokat nem kavarják fel a savasesőztetők? (jót tesz a bolygónak a sok háborús füst ellensúlyaként) Én Kandó Kálmánra szavazok.....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!